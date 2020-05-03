 ارتفاع واضح في نسبة كبار السن المهددين بالفقر في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.05.2020

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أخبار

ارتفاع واضح في نسبة كبار السن المهددين بالفقر في ألمانيا

كبار السن في ألمانيا مهددون بشكل متزايد بالفقر، إذ أن واحدا من بين كل خمسة تزيد أعمارهم عن 65 عاما متضرر من هذه المسألة. وفي هذا السياق دعت برلمانية إلى صرف منحة وباء للمتقاعدين الذين يعيشون على الضمان الاجتماعي.

Deutschland Senioren (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الماضية عدد المسنين في ألمانيا المهددين بالفقر. فالإحصائيات الرسمية تكشف أن واحدا من بين خمسة مسنين مهدد بالفقر. وبينما كانت نسبة هؤلاء في عام 2006 تصل إلى 12.5 في المائة من جميع الذين تتعدى أعمارهم 65 عاما، فإن هذه النسبة ارتفعت في عام 2018 إلى 18.2 في المائة. وهذه الحقيقة تتضح من بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي، بعد سؤال من البرلمانية من حزب اليسار زابينه تسيمرمان.

مختارات

نحو ربع الألمان لا يوفرون سوى 50 يورو حتى نهاية الشهر، والسبب يعود إلى تكاليف المعيشة المرتفعة، حسب استطلاع للرأي، الذي كشف أن نحو ثلث الألمان يخشون الفقر في الشيخوخة. (09.11.2019)

بقيت نسبة المهددين بالفقر والاقصاء الاجتماعي في ألمانيا على حالها تقريبا، حسبما أعلن المكتب الاتحادي للاحصاء في ألمانيا. ويبلغ عدد هؤلاء الأشخاص نحو 15 مليون إنسان أي ما يزيد قليلا عن نسبة 18 في المائة من سكان البلاد. (30.10.2019)

وفي عام 2018 كان حسب معطيات مكتب الإحصاءات في ألمانيا نحو 3.1 ملايين شخص انطلاقا من 65 عاما مهددين بالفقر. ومقارنة مع عام 2006 (1.9 مليون شخص) ارتفع عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم الشهري عن عتبة خطر الفقر بنسبة 62 في المائة.

والشخص المهدد بالفقر هو من يحصل على أقل من 60 في المائة من متوسط الدخل الفردي في بلده، وفي ألمانيا كان هذا الحد يصل في عام 2018 إلى 13.628 يورو في العام للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم و28.618 يورو للعائلة التي تضم الوالدين مع طفلين.

وفي ظل أزمة كورونا دعت تسيمرمان إلى تقديم منحة وباء بقيمة 200 يورو للمتقاعدين، الذين يتلقون معونة الضمان الاجتماعي، وذلك بسبب تقليص أماكن صرف وجبات الطعام الخيرية عروضها نظرا للوضع الحالي. وقالت تسيمرمان:" الفقر في الكبر يتسع بشكل متزايد في ألمانيا"، معتبرة أنه يجب زيادة مبلغ التقاعد القانوني ليقف في وجه الفقر.

ومن أجل الوقاية من الفقر لدى المسنين طالبت البرلمانية من حزب اليسار بوضع حد أدنى للأجور قدره اثنا عشر يورو في الساعة، إضافة إلى زيادة الرواتب للموظفين.

م.أ.م/ ص.ش ( إ ب د، أ ف ب)

  • Hans Dietrich Genscher Geburtshaus Begegnungsstätte Deutsche Einheit Gütersloh Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    المدن والأقضية الأفقر في ألمانيا

    ذكر تقرير "فينانز ريبورت كومونال" الأخير الصادر من مؤسسة يبرتيلسمان، أن ميزانيات المدن والأقضية المحلية في ألمانيا ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، لكن الفارق بين المدن الغنية والفقيرة ما زال كبيرا، وذلك بالاعتماد على معدل الدخل ونسبة الضرائب المستقطعة من العاملين. وفيما وصل معدل استقطاع الضرائب في أغنى مدينة وهي ميوينخ إلى 3440 يورو سنويا لكل شخص تراجع إلى 462 يورو فقط في أفقرها.

  • Deutschland Weimarer Zwiebelmarkt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة فايمار في تورنغن

    فايمار هي إحدى المدن المهمة في تاريخ ألمانيا وفيها عاش الأديب الألماني الشهير غوته والشاعر المسرحي شيلر، وفيها تأسست الجمهورية الألمانية الأولى بعد إسقاط الملكية في سنة 1919 وسميت بجمهورية فايمار نسبة إليها. وكانت تعد من أهم المدن الألمانية في القرن العشرين وحتى قدوم النازية. أما اليوم فتعد المدينة من الأفقر في ألمانيا واحتلت المركز 17 في القائمة.

  • Eifel Immerath Wiesen Felder Einsamkeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    كوسيل في راينلاند فالتس

    تعد مدينة كوسيل في ولاية راينلاند فالتس أصغر مدينة فيها إدارة محلية كقضاء في ألمانيا ويسكنها نحو 5 آلاف شخص فقط. وهي أفقر مدينة في ولايات جمهورية "ألمانيا الغربية سابقا" وفي المركز 16 في عموم ألمانيا. يدفع سكان المدينة في المعدل نحو 564 يورو من الضرائب سنويا.

  • Görlitz Denkmalgeschütze Gebäude aus der Gründerzeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    غورليتس في سكسونيا

    تعد مدينة غورليتس من المدن التاريخية المهمة في ألمانيا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وترسيم الحدود وقعت المدينة مباشرة على الحدود مع بولندا. وتوجد في المدينة أكثر من 4000 قطعة وبناية مسجلة ضمن قوائم "المعالم الأثرية الثقافية" في المدينة، ولذلك تضم المدينة أكبر تجمع للإرث الثقافي والعمراني في ألمانيا. أما في قائمة الضرائب فاحتلت المركز الثامن في قائمة المدن الأفقر في ألمانيا.

  • Verfallenes Haus

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء غرايفسفالد في مكلينبورغ فوربوميرن

    تعد مدينة غرايفسفالد عاصمة قضاء غرايفسفالد بولاية مكلينبورغ فوربوميرن من المدن الشهيرة والقديمة في شمال شرق ألمانيا وتطل مباشرة على بحر البلطيق، وعرفت بمدينة "الرومانسية". وتشتهر المدينة كذلك بإحيائها للكثير من الفعاليات الثقافية والموسيقية لكنها رغم الغناء الثقافي والعلمي تعد فقيرة جدا مقارنة بالمدن الأخرى ولا يدفع سكانها سوى 518 يورو ضرائب في السنة.

  • Deutschland Halle Sachsen-Anhalt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة هاله/ زاله في سكسونيا

    تقع مدينة هاله على نهر زاله في ولاية سكسونيا أنهالت ويقطنها أكثر من 230 ألف شخص واشتهرت تاريخيا بمدينة الملح وكانت مركزا لصناعته وتجميعه. وفيها جامعة قديمة شهيرة. ورغم أنها نجت من الحرب العالمية الثانية دون أضرار كبيرة قبعت المدينة في قائمة المدن الفقيرة في ألمانيا ولم يتجاوز معدل استقطاع الضرائب من ضريبة الدخل سوى 513 يورو، وحلت بذلك في المركز السادس في القائمة.

  • Tracht in Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء ألتينبورغر لاند في تورنغن

    المدينة الألمانية الساحرة ألتينبورغ هي عاصمة قضاء ألتينبورغر لاند في ولاية تورنغن وكانت تعد من المدن المهمة في القرون الماضية وفيها الكثير من القلاع القديمة. كما اكتشف فيها ورق اللعب الشهير في القرن التاسع عشر، ويقام فيها مهرجان الملابس الفلكلورية. أما اليوم فتقبع في المركز الثالث بقائمة أفقر المناطق في ألمانيا وبلغ معدل استقطاع الضرائب من رواتب السكان فيها 497 يورو فقط.

  • SLM Johanngeorgenstadt Stadtansicht Altstadt

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء إرتسغيبيرغس في سكسونيا

    جمال الطبيعية والريف الساحر قد يجلب الهدوء والراحة والسرور لكنه لا يجلب المال دائما. فلذلك قبعت منطقة إرتسغيبيرغس الواقعة في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا في المركز قبل الأخير في قائمة أفقر المناطق في ألمانيا. معدل استقطاع الضرائب كان فيها 485 يورو فقط سنويا من كل فرد.

  • Lutherstadt Eisleben Marktplatz

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء مانسفيلد زود هارتس في سكسونيا أنهالت

    أيسليبن هي المدينة الثانية في قضاء مانسفيلد زود هارتس ورغم غناها الثقافي والتاريخي كونها المدينة التي ولد ومات فيها مارتن لوثر وفيها أحد أهم معالم الإرث الحضاري العالمي لكنها تعد أفقر منطقة في ألمانيا. ووصل معدل استقطاع الضرائب من العاملين في قضاء مانسفيلد زود هارتس إلى 462 يورو سنويا فقط.

    الكاتب: زمن البدري


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