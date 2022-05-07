ارتفاع نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الألمانية الكبرى

انتهت نتائج دراسة نشرت مؤخرا إلى أن التمثيل النسائي يحرز تقدماً تدريجياً في الوظائف القيادية داخل الشركات الألمانية ذات الوزن الثقيل في البورصة.

وبحسب بيانات منظمة "فيدار" (النساء في مجالس الإشراف)، ارتفعت نسبة النساء في مجالس إدارة 40 شركة مدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية منذ بداية العام من 18,5 إلى 19,1 بالمائة (ويعكس هذا الوضع حتى أمس الجمعة 06 مايو/ أيار 2022).

ومن المتوقع مستقبلاً أن تدار شركتان من الوزن الثقيل في البورصة من قبل نساء فقط، وهو التطور الذي رحبت به نائبة رئيس منظمة "فيدار"، آنيا زينغ، التي دعت إلى إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد. وتعليقا على تعيين كارلا كريفت رئيسة لمجلس إدارة مجموعة "فريزنيوس ميديكال كير" لأجهزة الغسيل الكلوي اعتباراً من 2023، قالت زينغ: "أخيراً هناك حركة في مستويات القيادة في دوري الدرجة الأولى في البورصة".

يذكر أن الرئيسة التنفيذية لشركة ميرك للدوائيات والتقنيات، بيلين غاريو، هي المرأة الوحيدة حتى الآن التي تقود شركة مدرجة على مؤشر داكس في ألمانيا.

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وانتقدت زينغ استمرار تعثر ألمانيا في المشاركة المتساوية مشيرة إلى أن تولي النساء الرئاسة التنفيذية للشركات في دول أخرى أصبح من البديهيات منذ فترة طويلة.

وأعربت زينغ عن اعتقادها بأن التعليمات الجديدة لزيادة عدد النساء في مجالس إدارات الشركات أدت إلى دخول المزيد من المديرات في المستويات العليا في الشركات حتى من قبل دخول هذه التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من آب/ أغسطس المقبل.

وأعد البرلمان الألماني ومجلس الولايات في حزيران/ يونيو الماضي القانون الذي ينص على ضرورة وجود امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والتي تتساوى فيها حقوق التصويت بين ممثلي العاملين وحملة الأسهم، ويزيد عدد العاملين فيها عن 2000 شخص ويضم مجلس إدارتها أكثر من ثلاثة أعضاء.

وسيتعين أخذ هذه التعليمات في الاعتبار في التعيينات الجديدة التي ستجري اعتباراً من مطلع آب/ أغسطس المقبل. وحسب بيانات المنظمة، وصلت نسبة التمثيل النسائي في المستويات العليا في نصف الشركات الـ40 المدرجة على مؤشر داكس إلى 20 بالمائة وأكثر في الوقت الراهن.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)