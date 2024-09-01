هولندا الضحلة: يقع ثلثا هولندا عند مستوى سطح البحر أو حتى أقل من ذلك. تستثمر البلاد بكثافة في الحماية من الفيضانات، لكن العديد من السدود تصل إلى حدودها القصوى في حالة الارتفاع الحاد في مستوى سطح البحر. لا يمكن لحاجز مايسلانت للحماية من العواصف في روتردام الذي تم بناؤه في عام 1997 أن يتحمل سوى ارتفاع نصف متر.