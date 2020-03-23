ارتفاع مقلق لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وتوقعات قاتمة للاقتصاد العالمي

تسارعت وتيرة الإصابات بشكل مقلق الخميس (25 حزيران/يونيو 2020) في الولايات المتحدة خصوصاً في تكساس وفلوريدا. وأعلنت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكذلك كونيكتكت المجاورة، التي تضررت كثيراً من انتشار وباء كوفيد-19، الأربعاء عن فرض حجر صحي على الأشخاص القادمين من بعض الولايات التي يتسارع فيها المرض.
وأعلنت جامعة جونز هوبكينز أن عدد الإصابات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة يقترب من مستويات قياسية بحسب آخر تعداد عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الأربعاء (0,30 بتوقيت غرينتش). وسجلت 35 ألفاً و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين على الأراضي الأميركية إلى حوالى 2,4 مليون شخص. وهذا المسار التصاعدي مستمر منذ أيام.
وباتت حصيلة الوباء في أكبر قوة اقتصادية في العالم التي تسجل أعلى الخسائر البشرية، 120 ألفا ومئة وفاة.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الأربعاء من أن العالم سيتجاوز الأسبوع المقبل عتبة عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 فيما لم يبلغ الوباء ذروته بعد في أميركا اللاتينية.
القلق يعود إلى ألمانيا
وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ الحكومي الخميس عن 630 إصابة جديدة في غضون الأربع وعشرين ساعة الماضية. وهو رقم تصاعدي جديد يزيد من مخاوف حدوث موجة ثانية من الوباء. وفرضت ألمانيا الثلاثاء الماضي الحجر على أكثر من 160 ألف شخص بعد اكتشاف بؤرة إصابات في أكبر مسلخ في أوروبا أصيب فيه 1550 شخصاً.
لكن هناك مناطق أخرى، خاصة في العاصمة برلين تسجل فيها السلطات تزايدا ملحوضا، ما قد يجعلها مرشحة للحجر.
وكان السلطات الألمانية قد وضعت معدل انتشار الوباء R دون الواحد بالمائة، كشرط للمضي في إجراء التخفيف، غير أن هذا المعدل ارتفع وفق بيانات روبرت كوخ الحكومي إلى 2,88 في الأيام الأخيرة.
"الانتعاش سيكون بطيئاً"
والأنباء على الصعيد الاقتصادي ليست أفضل. فقد حذر صندوق النقد الدولي الأربعاء من أن الانتعاش بعد "هذه الأزمة التي لا تشبه غيرها من الأزمات" سيكون أبطأ مما كان متوقعاً. وهكذا يتوقع أن يتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 4,9 بالمئة هذه السنة وهي أعلى من نسبة 3% التي كانت متوقعة في نيسان/أبريل في أوج انتشار الوباء حين أكد صندوق النقد آنذاك أنها أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير في الثلاثينات.
وبالنسبة لبعض الدول، لا سيما في أوروبا فان تراجع إجمالي الناتج الداخلي كبير، حيث يرتقب أن يهبط بنسبة 12,5% لفرنسا و12,8% لإسبانيا وإيطاليا.
وبخصوص الصين التي ظهر فيها الوباء في نهاية العام الماضي، فإن صندوق النقد الدولي توقع نمواً لا يتجاوز 1% بعيدا عن نسبة 6,1% التي حققتها في 2019.
واذا تم اكتشاف لقاح فان الانتعاش الاقتصادي يرتقب أن يتسارع. في المقابل فإن "موجات جديدة من انتشار الفيروس يمكن أن تكبح" النهوض وأن "تضيق بشكل سريع الظروف المالية ما يتسبب بفائض من الديون" بسحب غيتا غوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق.
خ.س/و.ب (أ ف ب، د ب أ)
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تدهور في الأرباح
أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات تراجعاً بنسبة 78 بالمئة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري ليقتصر ربحها على 617 مليون يورو فقط. وصرح المدير المالي للشركة هارالد فيلهلم أن دايملر تعطي الأولوية الآن لتوفير السيولة النقدية. كما قامت دايملر بشطب جميع توقعاتها للعام الجاري، حيث أنه صار من الصعب التكهن بالطلب العالمي بسبب أزمة كورونا.تدهور في الأرباح
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
انخفاض في المبيعات
شهدت مبيعات دايملر للشاحنات على وجه الخصوص تراجعاً في نسبة المبيعات بلغ في الربع الأول من هذا العام 20 بالمئة. خلال المدة الزمنية نفسها تراجعت مبيعات شركة مرسيدس بنز التابعة لمجموعة دايملر في كافة أنحاء العالم بنسبة 15 بالمئة. هذا ولم تغلق مصانع ومعارض السيارات بشكل كامل إلا في شهر مارس/آذار
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
توقف ثم عمل جزئي
منذ أيام قليلة وبعد توقف دام أربعة أسابيع، استأنفت دايملر العمل في أجزاء كبيرة من مصانعها. ومنذ 6 أبريل/نيسان قلصت دايملر ساعات العمل، والذي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر نيسان/أبريل الجاري. يمس هذا القرار حوالي 80 بالمئة من 170 ألف عامل لدى الشركة في ألمانيا، ولكن بدرجات متفاوتة.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
البشائر الأولى
بدأت الأوضاع تتحسن تدريجياً في سوق السيارات بالصين (في الصورة عمال بمصنع سيارات دونجفنج هوندا أثناء الاستراحة). وكانت المبيعات هناك شهدت تراجعاً بنسبة 48 بالمئة في شهر مارس/آذار بعد أن كانت وصلت إلى أكثر من 80 بالمئة في شهر فبراير/شباط. تعمل حالياً جميع معامل دايملر في الصين بشكل كامل.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
الإقلاع من جديد
يعود العمل أيضاً تدريجياً في مصانع فولكسفاغن، وعلى ما يبدو كانت البداية بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا. فبعد توقف دام أكثر من خمسة أسابيع بسبب أزمة كورونا بدأت خطوط الإنتاج بالعمل من جديد. وتم البدء في هذا المصنع بتصنيع السيارة الكهربائية نموذج ID3 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي السيارة التي تعول عليها فولكسفاغن كثيرا في المستقبل. كما بدأ العمل في مصنع المحركات في مدينة كيمنتس بنفس الولاية.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
معايير نظافة صارمة
تتخذ شركة فولكسفاغن من مدينة فولفسبورغ بولاية ساكسونيا السفلى مقراً رئيسياً لها، ويبدأ العمل هناك مرة أخرى في 27 أبريل/نيسان. وينطبق ذلك أيضاً على مصانع فولكسفاغن في مدينتي إيمدن وهانوفر بنفس الولاية. وسوف تقوم فولكسفاغن بتطبيق معايير نظافة صارمة وفواصل زمنية أقصر بين عمليات التنظيف. كما سيتعين على العاملين ارتداء الكمامات الواقية في الأقسام التي سيصعب فيها الحفاظ على مسافة متر ونصف بين العمال.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
تبخر السيولة
لم تسلم رينو الفرنسية هي الأخرى من تبعات أزمة كورونا، حيث سجلت تراجعاً في المبيعات بلغ أكثر من الربع خلال الثلاث الشهور الأولى من العام الجاري، في حين انخفضت العائدات بنسبة 20 بالمئة تقريباً. وأعلنت الشركة الفرنسية أن احتياطي النقد السائل لديها انخفض بنسبة 30 بالمئة ليصل إلى 10،3 مليار يورو.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
مفاوضات مع النقابات
لم يختلف الأمر لدى شركة PSA الفرنسية المنافسة والمنتجة لسيارات بيجو وسيتروين. فقد انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 29 بالمئة عن العام الماضي لتصل إلى 627 ألف مركبة. وستبدأ PSA هي الأخرى استئناف العمل بمصانعها الأوروبية بعد أن تتوصل لاتفاق على جدول مواعيد وإجراءات الحماية الصحية مع ممثلي العاملين لديها.
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كورونا وصناعة السيارات الأوروبية... ظلال ثقيلة وبداية جديدة
في عين العاصفة
أما في إيطاليا، وهي مركز الوباء في أوروبا، سيسمح للمصانع باستئناف العمل بدءاً من 4 مايو/أيار. وينطبق ذلك على مصانع فيات كرايسلر أيضاً، والتي أصيبت بأضرار جسيمة جراء أزمة كورونا بعد تراجع مبيعاتها بنسبة 76 بالمئة في شهر مارس/آذار. وتظهر فداحة تلك الخسارة عند مقارنة ذلك الرقم بنسبة تراجع جميع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنفس الشهر والتي بلغت 55 بالمئة. ترجمة سلمى حامد