 ارتفاع مبيعات ألمانيا من الأسلحة في النصف الأول من 2023 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2023

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ارتفاع مبيعات ألمانيا من الأسلحة في النصف الأول من 2023

ارتفعت مبيعات الشركات الألمانية للأسلحة في النصف الأول من هذا العام، وكانت أوكرانيا أول المتلقين للسلاح الألماني بينما احتلت المجر المرتبة الثانية. وقدرت الزيادة في حجم المبيعات بنحو 12% على أساس سنوي.

Leopard 2 A6 Panzer

دبابات ليوبارد من أبرز القطع العسكرية الألمانية التي مُنحت لأوكرانيا لصدّ الهجوم الروسي عليها.

وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي. وكانت أوكرانيا، التي تعرضت لهجوم من جارتها روسيا، من أهم الدول المتلقية لصادرات الأسلحة الألمانية خلال الفترة من أول كانون الثاني/يناير الماضي حتى 19 حزيران/يونيو الجاري، حيث وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة وبضائع تسليح أخرى بقيمة 1.18 مليار يورو لها، تليها المجر (1,03 مليار يورو)، حسبما جاء في ردٍّ من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين.

وبحسب الرد الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الثلاثاء، أصدرت الحكومة الألمانية العام الماضي إجمالا موافقات على تصدير أسلحة بقيمة 8,36 مليار يورو، وهو ثاني أعلى مستوى تسجله صادرات الأسلحة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الـ 9.35 مليار يورو التي سجلتها عام 2021، وهو العام الذي كانت تتولى فيه الحكم الحكومة الألمانية السابقة بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.

و.ب/ح.ز (د ب أ)

 

 

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