ارتفاع كبير لعدد الأجانب المجنسين في ألمانيا عام 2019

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2020) عن ارتفاع عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي (2019) بنسبة 15% مقارنة بعام 2018.
وقال المكتب إن 128900 أجنبي حصلوا العام الماضي على الجنسية الألمانية. وبحسب بيانات المكتب، فإن هذا أعلى عدد تجنيس تسجله ألمانيا منذ عام 2003.
وعزا المكتب ذلك جزئياً إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيانات، حصل أكثر من 14600 بريطاني على الجنسية الألمانية قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد.
وذكر المكتب أن عدد البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية ارتفع منذ عام 2016، وهو العام الذي أجري فيه الاستفتاء البريطاني على خروج البلاد من الاتحاد. وبلغ عدد البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2018 (6600 بريطاني) وعام 2017 (7500 بريطاني)، وفي عام 2015، أي قبل الاستفتاء، بلغ عددهم نحو 600 بريطاني. وفي معظم الحالات اختار المجنسين الاحتفاظ بجنسيتهم البريطانية.
أصحاب المراكز الأولى في التجنس
وبحسب البيانات، فإن البريطانيين، الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي، أقاموا في ألمانيا فترة طويلة نسبية، حيث يعيش نحو 50% منهم في ألمانيا منذ أكثر من 26 عاما. وأغلب من حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي كانوا من الأتراك (16200 تركيا)، ثم البريطانيين، ثم البولنديين (6 آلاف بولندي) والرومانيين (5800 روماني) والعراقيين (4800 عراقي). وكان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات التجنيس من الأوكرانيين والرومانيين والسوريين.
ص.ش/ م.م (د ب أ)
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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
المركز الأول للمرة الخامسة
للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.
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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
عدة دول تتقاسم المركز الثاني
السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.
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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
بريطانيا قبل البريكسيت
حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.
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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
الإمارات الأولى عربيا
عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.
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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
جوازت سفر خليجية
الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.
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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
تونس، الجزائر ومصر
جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.
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للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً
ذيل القائمة
آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي