ارتفاع عدد قتلى الضربات الأمريكية في سوريا وإيران تتوعد!

قال متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم السبت (25 آذار/مارس 2023) إن الهجمات على القواعد المرتبطة بإيران في سوريا "ستستدعي ردًا سريعًا"، وذلك بعد ارتفاع عدد قتلى الضربات الجوية الأمريكية على منشآت لجماعات متحالفة مع إيران في شرق سوريا إلى 19، في واحدة من أدمى المواجهات بين الولايات المتحدة والقوات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية منذ سنوات.

ونقلت وكالة نور نيوز شبه الرسمية عن المتحدث كيفان خسروي قوله: "أي ذريعة لمهاجمة القواعد التي تم إنشاؤها بناء على طلب الحكومة السورية للتصدي للإرهاب وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد ستقابل برد مضاد فورًا".

مختارات بايدن يحذر من مزيد من الهجمات بعد مقتل مواطن أمريكي في سوريا

ونفذت الولايات المتحدة الضربات في شرق سوريا ردًا على هجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر وخمسة جنود. وقالت واشنطن إن الهجوم أصله إيراني.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنّه بتوجيهات من الرئيس جو بايدن أذن "لقوات القيادة المركزية الأمريكية بشنّ ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، بأن الضربات الانتقامية، التي شنتها الولايات المتحدة على ما وصفتها بأنها منشآت في سوريا تستخدمها جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا في المجمل.

وذكر المرصد أن الغارات الجوية أودت بحياة ثلاثة من القوات السورية و11 مقاتلًا سوريًا من الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة وخمسة مقاتلين غير سوريين موالين للحكومة. ولم يتمكن مدير المرصد رامي عبد الرحمن من تحديد هوية الأجانب. ولم يتسن لرويترز التأكد من حصيلة الضحايا بشكل مستقل.

وأدت الاشتباكات الأولى إلى سلسلة من الضربات المتبادلة. وقال مسؤولون إن أمريكيًا آخر في الخدمة أصيب. وذكرت مصادر محلية أن قذائف مما يُشتبه بأنها من صاروخ أمريكي ضربت مزيدًا من المواقع في شرق سوريا. وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إيران من أن الولايات المتحدة "ستتصرف بقوة" لحماية الأمريكيين.

وإيران داعم رئيسي للرئيس بشار الأسد منذ بدء الصراع السوري قبل 12 عامًا. وتقول إيران إن قواتها والمقاتلين المتحالفين معها موجودون في سوريا بناء على طلب دمشق وتعتبر القوات الأمريكية "محتلة".

وتسيطر الجماعات المسلحة التي تحارب بالوكالة عن إيران، ومن بينها جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات عراقية موالية لإيران، على مساحات شاسعة من شرق سوريا وجنوبها وشمالها وفي أحياء حول العاصمة.

ودفع النفوذ الإيراني المتنامي في سوريا إسرائيل إلى شن ضربات جوية بشكل منتظم لكن الغارات الجوية الأمريكية أكثر ندرة. وأثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن برنامج إيران للطائرات المسيرة.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)