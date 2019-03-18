ارتفاع عدد ضحايا هجوم أوتريخت والشرطة تطارد مشتبها به

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية، بحسب ما صرح رئيس بلدية المدينة بعد ظهر اليوم الاثنين (18 مارس/ آذار 2019)، مضيفا أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وقال رئيس البلدية يان فان زانين في تسجيل فيديو على تويتر "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، إصابة ثلاثة منهم خطيرة". وأضاف "نعمل وفق مبدأ أن هذا هجوم إرهابي". من ناحية أخرى، أعلنت الشرطة الهولندية أنها لا تستبعد وجود مأساة عائلية وراء الهجوم إلى جانب افتراض الدافع الإرهابي. وقال المتحدث باسم الشرطة برنارد ينس لهيئة الإذاعة الهولندية (إن أو إس): "يمكن أن تكون أيضا جريمة على خلفية علاقة".

وتلاحق الشرطة الهولندية الجاني المشتبه به في واقعة إطلاق النار بأوتريخت وقالت إن المشتبه به فر على ما يبدو في سيارة حمراء. وترجح الشرطة أن الجاني فرد واحد. ونشرت الشرطة الهولندية صورة لرجل مولود في تركيا تطارده إثر الهجوم المسلح على "ترام" بغربي المدينة اليوم الاثنين وقع في حوالي الساعة 10.45 صباحا (حسب التوقيت المحلي)، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة العديدين.

وكتبت شرطة أوتريخت على تويتر "الشرطة تطلب منكم البحث عن غوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا لعلاقته بحادث هذا الصباح"، محذرة في الوقت نفسه من "الاقتراب منه".

ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته واقعة إطلاق النار بأنها هجوم. ولم يستبعد روته أيضا في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي قصير اليوم الاثنين وجود خلفية إرهابية وراء الهجوم، وأضاف: "بلدنا روعت اليوم بسبب هجوم"، لافتا إلى أن العنف أصاب أشخاصا أبرياء. وذكر أن "أي عمل إرهابي يعد هجوما على حضارتنا"، مؤكدا أنه سيتم القيام بكل شيء من أجل القبض على الجاني أو الجناة، وقال: "لن نرضخ مطلقا أمام التعصب".

رئيس وزراء هولندا مارك روته (يسار) مع وزير العدل والأمن فيرد غرابنهاوس بعد علمهم بإطلاق النار في أوتريخت

ورفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى مستوى، وهو الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث.

كما تمت مناشدة المواطنين في المدينة التزام المنازل، وأغلقت جامعة أوتريخت ودور الحضانة والمدارس أبوابها على الطلاب. ولا يُسمح للآباء باصطحاب أطفالهم الآن.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب، رويترز)