 ارتفاع عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بالتدخين الإلكتروني في أمريكا | عالم المنوعات | DW | 27.09.2019

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منوعات

ارتفاع عدد الإصابات والوفيات المرتبطة بالتدخين الإلكتروني في أمريكا

أعلن مسؤولون أمريكيون في مجال الصحة وجود 805 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة بمرض تنفسي غامض مرتبط بالتدخين الإلكتروني كما ارتفع عدد الوفيات بسبب هذا المرض إلى 12.

Fit und gesund - Sendung 05.04.2019 Rauchen: Wie gefährlich sind E-Zigaretten? (NDR)

ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، يوم الخميس (26.09.2019)، أن عدد الوفيات ذات صلة بتدخين السجائر الإلكترونية ارتفع إلى 12 شخصا في الولايات المتحدة. ووفقًا لحصيلة صادرة عن الهيئة الصحية الأمريكية تم تسجيل 805 حالة "مؤكدة ومحتملة" لإصابات في الرئة مرتبطة باستخدام تلك السجائر بعدما كانت آخر حصيلة لضحايا السجائر الإلكترونية أبلغت عنها الهيئة قد بلغت ست وفيات و530 إصابة، قبل نشر الحصيلة الأحدث. وفي السياق ذاته، حددت  دراسة أخرى، نشرتها مجلة "إنغلاند جورنال أوف مديسين"، إجمالي الإصابات عند 908 حالات مع تأكيد 500 حالة فيما لا يزال سبب الإصابة بأمراض الرئة غير واضح كما لم ترد بيانات حتى الآن عن وقوع مثل تلك الإصابات في ألمانيا أو أوروبا علما أن تركيبة السجائر الإلكترونية تخضع لعمليات تنظيمية أكثر تشددا في ألمانيا مقارنة بالولايات المتحدة.

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هل السجائر الإلكترونية صحّية أكثر؟

تحقيقات مع إحدى الشركات المنتجة

وكانت ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت مطلع الأسبوع الجاري أن شركة "جول"، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية، تواجه تحقيقا جنائيا من جانب ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة. ويأتي هذا التقرير وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة وتدقيق متزايد بشأن تدخين تلك السجائر التي لقيت قبولا واسعا بين المراهقين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المسألة، أن التحقيق يجري من جانب المحامي الأمريكي لمنطقة نورثرن ديستركت بكاليفورنيا. ولا تزال تفاصيل التحقيق غير معلومة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت جهات تنظيمية إنها تستعد لإصدار حظر للسجائر الإلكترونية المُنّكهة بعد أن أصيب مئات الأشخاص بمرض غامض في الرئة.

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ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟

وكان خبيران المتخصصان في علوم الأوبئة في مستشفى أطفال بوسطن، يالين هسوين وجون براونستاين، كتبا في دورية "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين" الصحية المرموقة أنه من المحتمل أن تكون من أسبابها المنكهات المضافة للسوائل والزيوت الخليطة التي تحتوي على المادة الفعالة للقنب (تي إتش سي) أو فيتامين إى أو منتجات السوق السوداء. ومن أعراض هذا المرض، ضيق التنفس والسعال وآلام الصدر والغثيان والإسهال والقيء. في المقابل، يقول المدافعون عن السجائر الإلكترونية أنها أقل خطورة وأقل إدمانا من السجائر العادية، وأنها وسيلة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين نهائيا.

أ.د.و/ ط.أ (د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.

  • Infografik Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    كيف تعمل السيجارة الالكترونية

    السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    نكهات حسب الأذواق

    ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.

  • E-Zigarre

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    غليون الكرتوني

    توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    أضرار أقل ؟

    تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية

    لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    محتويات لا تعرف أضرارها

    محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.

  • Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    ترك التدخين هو الأكثر أمانا

    لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


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أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

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هل السجائر الإلكترونية صحّية أكثر؟  

ماذا يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين؟  

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