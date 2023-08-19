 ارتفاع درجات الحرارة .. هل باتت ثروة البحر المتوسط في خطر؟ | التغيرات المناخية | DW | 19.08.2023

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بيئة ومناخ

ارتفاع درجات الحرارة .. هل باتت ثروة البحر المتوسط في خطر؟

ترتفع درجات الحرارة منذ يوليو/ تموز الماضي في البحر المتوسط ووصلت إلى مستويات قياسية ما ألحق الضرر بالنظام المائي، فما الحلول لمواجهة ذلك خاصة مع توقع الباحثين تكرار موجات الحر القاسية في مقبل الأيام؟

يشهد البحر المتوسط ارتفاعا في درجات الحرارة ما يشكل خطرا على الحياة البحرية - صورة بتاريخ 17 أغسطس 2018

يشهد البحر المتوسط ارتفاعا في درجات الحرارة ما يشكل خطرا على الحياة البحرية

اجتاحت موجة حر قاسية   منطقة البحر المتوسط  على مدار الأسابيع حيث اندلعت حرائق الغابات في تسعة بلدان من الجزائر وحتى اليونان فيما يحذر خبراء من أن  درجات الحرارة المرتفعة  لا تشكل خطرا على البشر والنظم البيئية على اليابسة فحسب، بل ويمتد الضرر إلى الحياة البحرية.

وكانت درجات الحرارة قد بلغت فوق سطح البحر المتوسط في نهاية يوليو/ تموز الماضي 28.7 درجة مئوية حيث تجاوزت درجة الحرارة في أجزاء المياه في شرق البحر المتوسط عتبة الثلاثين درجة مئوية مع استمرار ذلك خلال أغسطس/ آب الجاري الذي يعد الأكثر سخونة.

وقالت كاترين شرودر، الباحثة في علوم المحيطات بمعهد علوم البحار في إيطاليا، إن  ظاهرة تغير المناخ  السبب الرئيسي وراء تكرار موجات الحرارة في البحر وزيادة ضراوتها، مضيفة بالقول: "لا شك أن هذه الظاهرة تتسبب في ارتفاع درجة حرارة البحر والمحيط".

مخاطر ارتفاع الحرارة على الحياة البحرية

مع  ارتفاع درجات الحرارة، تتعرض الكائنات البحرية لخطر الاختناق لأنه الغازات مثل الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون  تذوب بشكل أفضل في الطقس البارد، ما يعني أنه كلما زادت درجة حرارة الماء، كلما قل الأوكسجين اللازم لتنفس الكائنات البحرية.

موجات الحر تشكل خطرا على بعض الكائنات المائية التي تعيش في قاع البحر مثل نجم البحر.

موجات الحر تشكل خطرا على بعض الكائنات المائية التي تعيش في قاع البحر مثل نجم البحر.

بدوره، قال دييغو كيرستينع، عالم البحار في المجلس الوطني الإسباني للبحوث، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى زيادة التمثيل الغذائي ما يدفع الكائنات البحرية إلى التنفس بشكل أكبر من المعتاد، مضيفا أن كلا الأمرين يزيدان من خطر موت الكائنات البحرية.

وأشار أيضا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تسريع عملية الأيض فيما تحتاج الكائنات الحية إلى المزيد من الغذاء للحفاظ على معدل الأيض.

وتوفر المياه الأكثر سخونة فرصة لنمو الطحالب ما يعني أن استهلاك المزيد من الأوكسجين، فضلا عن أنها تنتج سموما ضارة بالأسماك والثدييات البحرية فيما يمتد الضرر إلى الطيور.

الكائنات البحرية الأكثر عرضة للخطر؟

تعتبر درجات حرارة المياه المرتفعة أكثر ضررًا للكائنات الحية التي تعيش في قاع المحيطات أو البحيرات أو الأنهار بما في ذلك الشعاب المرجانية وبلح البحر والإسفنج ونجم البحر والرخويات وحتى النباتات مثل أعشاب البحر فيما من الصعب أن تقدم هذه الكائنات البحرية على الانتقال نظرا لأنها تكون متصلة في الغالب بالصخور.

وفي سياق متصل، قال علماء إنهم رصدوا تعرض الكائنات التي تعيش في قاع البحر للموت الجماعي على طول آلاف الكيلومترات من ساحل البحر المتوسط بين عامي 2015 و2019.

بدوره، حذر العالم غواكيم غارابو، كبير الباحثين في المجلس الوطني الإسباني للبحوث، من إن قاع البحر المتوسط كان "يزخر بأنظمة بيئية غنية بالتنوع البيولوجي، سوف نفقد المزيد خاصة في المياه الضحلة".

وتلعب الكائنات البحرية التي تعيش في القاع دورا بارزا في الحفاظ على النظام البيئي البحري حيث تقوم بتنظيف المياه إذ تتغذى على الكائنات الحية الميتة فيما تعد بعضها مصدرا غذائيا لكائنات أخرى فضلا عن دور الشعاب المرجانية الناعمة والأعشاب البحرية والأعشاب البحرية في توفير موائل حاضنة لبعض الأسماك واللافقاريات.

وقال بيدرو بيكا كاريتيرو، الباحث في مركز لايبنيز للبحوث البحرية الاستوائية في ألمانيا، إن ارتفاع درجات الحرارة يشكل ضررا على نباتات "البوسيدونيا" البحرية على وجه الخصوص التي تعد من أهم النباتات في البحر المتوسط حيث توفر الأوكسجين وسط البحر وتحطم الأمواج العاتية وتحافظ على الرمال من التيارات البحرية بفضل عروقها ما يعني أن حلقة أساسية في سلسلة التوازن البيئي.

وقال بيكا كاريتيرو إن هذه النبتة تشكل "أهمية خاصة للبشر لأنها بمثابة حوض طبيعي رئيسي لتخزين الكربون ما يجعلها أحد أكثر النظم البيئية فعالية في تخزين الكربون على المدى الطويل".

بات بقاء نبات البوسيدونيا الذي يُلقب بـ رئة البحر المتوسط في خطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة

بات بقاء نبات البوسيدونيا الذي يُلقب بـ "رئة البحر المتوسط" في خطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة

هل يمكن أن الطقس الحار مفيدا؟

ومع ارتفاع درجات الحرارة، يطرح كثيرون تساؤلا حيال هل يمكن أن تستفيد بعض الكائنات البحرية من موجات الحر القاسية؟

وفي ردهم، يقول الباحثون إن قنديل البحر من بين الكائنات الأكثر استفادة من الطقس الحار حيث ينمو بشكل أسرع فضلا عن أن الصيد الجائر وفقدان الموائل الحاضنة للأسماك يعني أن وجود عدد أقل من الكائنات التي قد تفترس قناديل البحر.

ويضم البحر قرابة ألف نوع من الكائنات الاقتحامية وهو الأعلى في العالم. ورغم أن هذا الأمر لا يرتبط بشكل مباشر بتغير المناخ أو ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن كيرستينغ يشير إلى أن الطقس الحار يخلق ظروفا مناسبة. وأضاف أن من بين هذه الكائنات سمكة الأرانب التي تعيش في المحيطين الهندي والهادئ حيث وجدت موطئ قدم لها في  شرق البحر المتوسط  فيما باتت الصحاري المائية محل غابات الأعشاب البحرية الكثيفة.

ضرر ارتفاع مياه البحر المتوسط على البشر؟

يؤثر ارتفاع درجة حرارة البحار بالفعل على أنشطة الصيد في المنطقة حيث يقوم الصيادون بصيد عدد أقل من الأنواع المألوفة فيما يجيدون أنواعا أكثر من الأسماك الاقتحامية التي يصعب بيعها في الأسواق.

يعد قنديل البحر من الكائنات المائية التي تستفيد من ارتفاع درجات الحرارة - صورة بتاريخ 6 يوليو 2007

يعد قنديل البحر من الكائنات المائية التي تستفيد من ارتفاع درجات الحرارة

وقال جارابو إنه على الرغم من أن أسماك الأرانب والأسد – وهي من الأسماك الاقتحامية- صالحة للأكل، إلا أن "بعض الأسماك الغازية الأخرى لا يمكن تناولها حيث أن بعضها سام مثل السمكة المنتفخة".

وحذر باحثون من أن فقدان الموائل الحاضنة للأسماك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في أعداد الأسماك فضلا عن اختفاء الأعشاب البحرية يعني أن السواحل ستكون أكثر عرضة للعواصف وهو ما سيؤثر على حركة السياحة البحرية.

ما الحل إذا؟

يتفق الباحثون على الطريقة الوحيدة لإنقاذ الموائل الحاضنة للأسماك في البحر المتوسط تتمثل في وقف انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

قال كريستيان فيلد، رئيس قسم البيئة البحرية في جامعة بريمن في شمال ألمانيا، إنه لا توجد طريقة مباشرة لحماية الموائل الحاضنة للأسماك في أعماق البحر المتوسط من الإجهاد الحراري، لكن يمكن جعلها أكثر مقاومة عن طريق مكافحة نمو تكاثر الطحالب.

ويأمل العلماء في أن يصب ما أعلنته الأمم المتحدة من حماية 30 بالمائة من البحار بحلول عام 2030، في صالح الحفاظ على البحر المتوسط حيث لم يتم توفير حماية إلا لقرابة 8 بالمائة فقط من مساحته.

يؤثر ارتفاع درجة حرارة البحار على الشعاب المرجانية التي تعد موائل حاضنة للأسماك.

يؤثر ارتفاع درجة حرارة البحار على الشعاب المرجانية التي تعد موائل حاضنة للأسماك.

ويشدد يواكيم جارابو على ضرورة "زيادة عدد المناطق المحمية بشكل صارم بما يحظر الصيد والغوص وركوب القوارب لأن هذه المناطق رغم أنها لا توفر برودة مائية إلا أنها تتعافى بشكل أسرع وأفضل".

في المقابل، يرى باحثون أن زيادة عدد المناطق المحمية ليس كافيا إذ يستلزم الأمر إدارتها بشكل صحيح حيث تعاني المحميات البحرية من سوء الإدارة.

ويقول باحثون إن ارتفاع الحرارة في البحر المتوسط قد يوفر ملاذا آمنا لكائنات بحرية أخرى مثل بعض الأعشاب البحرية الاستوائية التي تتكيف بشكل جيد مع  ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الملوحة مقارنة بالأعشاب البحرية الأخرى.

جانيت كوينك/ م.ع

  • نفوق الأسماك في نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    أسماك نافقة

    بعيون يعتصرها الآسى، ينظر صيادون إلى أكوام من أسماك نافقة جرفتها الأمواج إلى ضفاف نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد. يعود نفوق الأسماك بشكل كبير إلى سوء نوعية المياه في دلتا دجلة والفرات. ورغم ذلك، فإن السبب الدقيق لنفوق الأسماك لم يتحدد بعد ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى تشكيل لجنة لبحث أسباب هذه الكارثة.

  • في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الأسماك تحتضر

    في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.

  • يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    ارتفاع الملوحة

    يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.

  • فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تسمم البيئة

    فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.

  • تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين. ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    لائحة التراث العالمي

    تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها "ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين". ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).

  • تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران المجاورتين في بناء السدود إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا المعدان.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الأكثر جفافا خلال 40 عاما

    تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران في بناء السدود والقنوات إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا "المعدان".

  • كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    اليأس يضرب الصيادين

    كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    الحياة فوق جبش القصب!

    يعيش صيادو الأهوار في "صرايف" من حصران القصب، فوق أكداس قصب عائمة على سطح الماء تعرف بـ " الجبايش". قد تبدو الحياة بهذه الطريقة صعبة، لكنها ممكنة لمن ولدوا في هذا المكان.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    القصب كعلف وكمادة للبناء

    بعد أن شح الصيد، لا يجد سكان الأهوار والصيادون ما يسدون به رمقهم اليوم سوى بيع القصب الذي يستخدم كعلف للجواميس والأبقار، وحين يجف يستخدم لبناء الصرايف والأطواف (الجبايش). الصياد الشيخ عبد الأسدي، يقول إنّ القصب ونقل السائحين وتربية الجاموس وبيع منتجاته، هي مصادر الدخل الحالية لسكان الأهوار.

  • Irak Sumpfgebiete nahe Chibaysh

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    المضيف عامر بزواره

    مضائف القصب تقام عادة على بقعة أرض يابسة، لكن يمكن إقامتها فوق جبايش القصب أيضا. هذه المضايف تستعمل اليوم كمحطات ضيافة للزوار والسائحين، ويجري صيد أسماك الهور لعمل ولائم مكلفة لهم. صيد السمك وبسبب شحه، يجري قبل طلوع الفجر بالشباك، وأحيانا بالتيار الكهربائي الذي يصعق كل المخلوقات في بقعة كبيرة من الماء.

  • Irak Marschland zwischen Euphrat und Tigris

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تقلص المساحة

    كانت منطقة الأهوار تغطي 9 آلاف كيلومتر مربع في سبعينات لكنها تقلصت إلى 760 كلم مربعا بحلول عام 2002 ثم استعادت نحو 40 في المائة من المنطقة الأصلية بحلول عام 2005. ويقول العراق إنه يهدف إلى استعادة ستة آلاف كيلومتر مربع في المجمل، لكن الجفاف يضرب هذه الخطط في الصميم.

  • The sun sets over an island paddock for water buffalo in the Chabaish swamp in Nasiriyah, southern Iraq.

    تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!

    تغير المناخ يهدد "فينيسيا الشرق"

    أُطلق على المنطقة لقب "فينيسيا الشرق" حيث كانت مقصدا للسياح، لكن تغير المناخ يهددها ويهدد بقاء ثقافة تعود إلى آلاف السنين. بدأت المأساة في عهد نظام صدام حسين، حين جفف الأهوار للقضاء على معارضي نظامه بعد "الانتفاضة الشعبانية" في 1991 بجنوب العراق. وبعد سقوط النظام عام 2003 هدم السكان الكثير من السدود حتى تعود المياه للتدفق مجددا في محاولة لبث الحياة في منطقة الأهوار. فلوريان ماير/ م.ع


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