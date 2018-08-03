ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حافلة سياحية في القاهرة

قتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري الجمعة (28 كانون أول/ ديسمبر 2018) في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم مساء الجمعة في منطقة الجيزة قرب الأهرامات جنوب القاهرة، حسب ما أعلنت مصادر رسمية. وكانت الحافلة تقل 14 سائحا فيتناميا عندما تعرضت للاعتداء مساء الجمعة، حسب ما أوضحت وزارة الداخلية في بيان.

وجاء في بيان الوزارة "إنفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور باص سياحي يقل 14 سائحا فيتناميي الجنسية، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 10" آخرين.

وتوفي مرشد سياحي مصري متأثرا بجروحه في وقت لاحق، وارتفعت حصيلة القتلى الفيتناميين إلى ثلاثة بعد أن تأكد قتل اثنين في مكان الحادث، حسب ما أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لدى قيامه بزيارة لتفقد الجرحى، حسب ما نقل التلفزيون. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن مدبولي "أجرى اتصالات بوزيري الداخلية والصحة، لمتابعة تفاصيل الحادث، والتوجيه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين". ونقلت شبكات التلفزيون المصرية زيارة رئيس الحكومة إلى المستشفى حيث عايد الجرحى، ووصف الحادث بأنه "حادث مؤسف"، معتبرا أنه "لا يوجد بلد في العالم لا يتعرض لهجمات" وأن "أي بلد في العالم لا يستطيع ضمان الأمن بنسبة مئة بالمئة".

وأفاد مراسل فرانس برس في مكان الحادث الذي يبعد نحو ستة كيلومترات عن الأهرامات، أن الحافلة بدت مهشمة النوافذ وقد أتلفت إطاراتها تماما. كما قامت قوات الأمن المركزي بإغلاق المكان بالأشرطة الصفراء، وشوهدت سيارة إطفاء. أما الجرحى فقد نقلوا إلى مستشفى الهرم الواقع على بعد نحو أربعة كيلومترات من مكان الحادث.

إرهاب ضرب مصر

وسبق أن تعرضت مصر لاعتداءات عدة قامت بها مجموعات إسلامية متطرفة استهدفت بشكل خاص قوات الأمن والأقلية القبطية. وتحاط عادة المواقع السياحية في البلاد بإجراءات أمنية مشددة. وهو الاعتداء الأول ضد السياح في مصر منذ تموز/ يوليو 2017. ففي هذا التاريخ قتلت امرأتان أجنبيتان وأصيبت أربع في هجوم بالسكين وقع في منتجع بحري في الغردقة شرق البلاد.

وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تبنى تنظيم الدولة الإسلامية تفجير قنبلة أودت ب224 شخصا، هم ركاب طائرة روسية كانت تنقل سياحا بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ جنوب سيناء.

ووجه هذا الاعتداء ضربة قاسية للحركة السياحية في مصر.

وفي كانون الثاني/ يناير 2016 أصيب ثلاثة سياح أوروبيين بجروح بالسلاح الأبيض في الغردقة أيضا.

وكانت البلاد استعادت بعض الحركة السياحية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وسجل وصول 8،2 مليون سائح إلى مصر عام 2017، إلا أن هذا الرقم لا يزال بعيدا جدا عن ال14،7 مليون سائح الذين زاروا البلاد عام 2010.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ، أ ف ب)