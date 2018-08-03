 ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حافلة سياحية في القاهرة | أخبار | DW | 28.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار حافلة سياحية في القاهرة

قتل أربعة أشخاص نتيجة انفجارعبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور شارع بمنطقة الهرم انفجرت في الجيزة غرب القاهرة، كما نقل الجرحى إلى مستشفى الهرم الواقع على بعد نحو أربعة كيلومترات من مكان الحادث.

Ägypten Zwei Tote bei Anschlag auf Touristenbus nahe Pyramiden von Gizeh (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

قتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري الجمعة (28 كانون أول/ ديسمبر 2018) في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم مساء الجمعة في منطقة الجيزة قرب الأهرامات جنوب القاهرة، حسب ما أعلنت مصادر رسمية. وكانت الحافلة تقل 14 سائحا فيتناميا عندما تعرضت للاعتداء مساء الجمعة، حسب ما أوضحت وزارة الداخلية في بيان.

 وجاء في بيان الوزارة "إنفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور باص سياحي يقل 14 سائحا فيتناميي الجنسية، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 10" آخرين.

مختارات

أصيب أربعة أشخاص لجروح طفيفة جراء انفجار عبوات أمام منزل قاض مصري في القاهرة، كان قد ترأس عدة جلسات لمحاكمات أدين فيها بعض قادة الإخوان المسلمين. وبينما تم إلقاء القبض على أحد المتهمين بالهجوم لاذ الآخر بالفرار. (10.05.2015)

أدان مجلس الأمن الدولي الاعتداءين اللذين استهدفا كنيستين للأقباط في مصر وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنهما، ووصف المجلس ذلك بالأمر "الشنيع" و"الجبان" معربا عن دعمه للقاهرة. (09.04.2017)

وتوفي مرشد سياحي مصري متأثرا بجروحه في وقت لاحق، وارتفعت حصيلة القتلى الفيتناميين إلى ثلاثة بعد أن تأكد قتل اثنين في مكان الحادث، حسب ما أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لدى قيامه بزيارة لتفقد الجرحى، حسب ما نقل التلفزيون. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن مدبولي "أجرى اتصالات بوزيري الداخلية والصحة، لمتابعة تفاصيل الحادث، والتوجيه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين". ونقلت شبكات التلفزيون المصرية زيارة رئيس الحكومة إلى المستشفى حيث عايد الجرحى، ووصف الحادث بأنه "حادث مؤسف"، معتبرا أنه "لا يوجد بلد في العالم لا يتعرض لهجمات" وأن "أي بلد في العالم لا يستطيع ضمان الأمن بنسبة مئة بالمئة".

وأفاد مراسل فرانس برس في مكان الحادث الذي يبعد نحو ستة كيلومترات عن الأهرامات، أن الحافلة بدت مهشمة النوافذ وقد أتلفت إطاراتها تماما. كما قامت قوات الأمن المركزي بإغلاق المكان بالأشرطة الصفراء، وشوهدت سيارة إطفاء. أما الجرحى فقد نقلوا إلى مستشفى الهرم الواقع على بعد نحو أربعة كيلومترات من مكان الحادث.

إرهاب ضرب مصر

 وسبق أن تعرضت مصر لاعتداءات عدة قامت بها مجموعات إسلامية متطرفة استهدفت بشكل خاص قوات الأمن والأقلية القبطية. وتحاط عادة المواقع السياحية في البلاد بإجراءات أمنية مشددة. وهو الاعتداء الأول ضد السياح في مصر منذ تموز/ يوليو 2017. ففي هذا التاريخ قتلت امرأتان أجنبيتان وأصيبت أربع في هجوم بالسكين وقع في منتجع بحري في الغردقة شرق البلاد.

 وفي الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 2015 تبنى تنظيم الدولة الإسلامية تفجير قنبلة أودت ب224 شخصا، هم ركاب طائرة روسية كانت تنقل سياحا بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ جنوب سيناء.

 ووجه هذا الاعتداء ضربة قاسية للحركة السياحية في مصر.

 وفي كانون الثاني/ يناير 2016 أصيب ثلاثة سياح أوروبيين بجروح بالسلاح الأبيض في الغردقة أيضا.

 وكانت البلاد استعادت بعض الحركة السياحية خلال الأشهر القليلة الماضية.

 وسجل وصول 8،2 مليون سائح إلى مصر عام 2017، إلا أن هذا الرقم لا يزال بعيدا جدا عن ال14،7 مليون سائح الذين زاروا البلاد عام 2010.

 

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ، أ ف ب)

  • Kairo Autobombe Explosion 14.10. Ägypten

    مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

    انفجار ميدان الإسعاف

    في 14 من أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وُضعت قنبلة بالقرب من مدخل محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة أسفرت عن جرح حوالي 15 شخصا.

  • Bombenanschalg in Kairo 21.9.2014

    مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

    انفجار قرب وزارة الخارجية

    في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 استهدف تفجير بعبوة ناسفة وزارة الخارجية المصرية وأسفر عن مقتل ضابطين من رجال الشرطة إضافة إلى جرح آخرين.

  • Soldaten sterben bei Angriff auf Kontrollpunkt

    مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

    حادث الفرافرة

    تم استهداف إحدى نقاط حرس الحدود بالقرب من واحة الفرافرة، حيث وقع تبادل لإطلاق النيران ما أدى إلى انفجار مخزن للذخيرة. الحادث أسفر عن سقوط 21 قتيلا.

  • Ägypten Anschlag Kairo 02.05.2014

    مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

    ثلاثة انفجارات

    في الثاني من مايو/ أيار 2014 قتل ستة أشخاص من بينهم مجند بالجيش وشرطي ،وذلك في ثلاثة انفجارات استهدفت القاهرة في وقت واحد.

  • Kairo Anschlag 30.06.2014

    مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

    تفجيرات القصر الرئاسي

    في الـ 30 من يونيو/ حزيران 2014 تم استهداف القصر الرئاسي بالقاهرة بعبوتين ناسفتين، مما أدى إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة 13 آخرين من بينهم شخص بترت قدمه وآخر بتر ساعده.

  • Kairo Anschlag 24.01.2014

    مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

    تفجير مديرية أمن القاهرة

    في 21 يناير/ كانون الثاني 2014 تم استهداف مديرية أمن القاهرة، حيث وقع انفجار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين بالرغم من التعزيزات الأمنية المشددة.

  • Kairo Anschlag auf Innenminister Ibrahim 05.09.2013

    مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

    استهداف وزير الداخلية

    في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2014 استهدف انفجار موكب وزير الداخلية محمد ابراهيم بالقاهرة. الوزير نجا من محاولة الاغتيال، لكن الانفجار تسبب في جرح حوالي 20 شخصا. الكاتبة: ريم نجمي


مختارات

مسلسل التفجيرات الإرهابية في مصر

منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013 شهدت مصر مجموعة من العمليات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والعسكريين على حد سواء. التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مصر عام 2014، في صور. (15.10.2014)  

مواضيع ذات صلة

Screenshot Facebook Mahmoud A. Sarhan

"الحمار الوحشي المزيف" في مصر- حقيقة أم ضرب خيال؟ 03.08.2018

حمار بلدي أم وحشي؟ ما يزال العالم يبحث عن إجابة لهذا السؤال الذي ظهر منذ أيام حين انتشرت صورة لأحد زوار الحديقة الدولية في القاهرة إلى جانب الحيوان. فما الذي حصل بالضبط؟

Alexandria Ägypten Flut Straße

سخرية على مواقع التواصل بسبب غرق أرقى أحياء القاهرة 25.04.2018

أصيبت منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة بالشلل التام بعد أمطار غزيرة تعرضت لها مصر. إذ أكد السكان غرق منازلهم لسوء تخطيط البنية التحتية. نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي طالبوا بعزل المسؤولين لعدم استجابتهم.

Ägypten Kairo Polizei Symbolbild

مصر- مقتل تسعة "إرهابيين" وإصابة خمسة من قوات الأمن في الجيزة 10.09.2017

قالت وسائل إعلام رسمية في مصر إن قوات الأمن قتلت تسعة أشخاص يُشتبه بأنهممتشددون خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة شعبية في محافظة الجيزة على الضفة الغربية للنيل بالقاهرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  