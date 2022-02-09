ارتفاع الكوليسترول: انتبه لهذه العلامات وتجنب هذه الأطعمة!

ربما سمع معظم الناس عن الكوليسترول من قبل. لكن ما هو الكوليسترول بالضبط؟ هو مادة شبيهة بالدهون (جزيء دهني) وهي جزء مهم من غشاء الخلية. يتم إنتاجه في الكبد أو تناوله عن طريق الطعام، نقلا عن موقع "فيتال" الصحي الألماني.
ينقسم الكوليسترول إلى بروتينات دهنية عالية الكثافة (HDL) وبروتينات دهنية منخفضة الكثافة (LDL). يشار إلى كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) بالكوليسترول "الجيد". يتم نقل الكولسترول HDL الزائد إلى الكبد. هناك يتم تكسيره أو إفرازه في الغدة الصفراء - على عكس كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.
وهذا كوليسترول يتراكم في جدران الشرايين كترسبات، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية. وهو ما يسبب ضعف تدفق الدم في الشرايين بسبب عدم قدرة الدم على التدفق كالمعتاد. ويمكن أن يسبب تصلب الشرايين الذي له عواقب وخيمة ويؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية أو سكتة دماغية أو نوبة قلبية.
علامات ارتفاع الكوليسترول
الشيء المخادع بشأن ارتفاع الكوليسترول ، هو أنه لا يسبب أي إزعاج في البداية. تظهر الأعراض الأولى عندما على سبيل المثال يتطور تصلب الشرايين بالفعل ويعاني المرء من ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدورة الدموية. غالباً ما تتأثر شرايين الساقين ويوجد ألم عند المشي.
تحليل الدم يمكن أن يعطي معلومات أكثر دقة عن بيانات الكوليسترول. وإذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعاً، فيمكن اكتشافه في تحليل الدم بسهولة. لتحديد مستوى الكوليسترول يجب النظر إلى ثلاث قيم: الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. يمكن للأشخاص الأصحاء استخدام الإرشادات التالية من مؤسسة القلب الألمانية كدليل، نقلا عن موقع "فيتال" الصحي الألماني:
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الكوليسترول الكلي يجب أن يكون أقل من 200 ملغ/ ديسيلتر (5.2 ملي مول/لتر)
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مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة (الضار) يجب أن يكون أقل من 116 ملغ / ديسيلتر
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قيمة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة يجب أن يكون أعلى من 40 ملغ / ديسيلتر
أسباب ارتفاع الكوليسترول
يمكن أن تؤدي بعض العوامل والعادات مثل النظام الغذائي غير المتوازن بالمواد الغنية بالدهون المتحولة، بالإضافة إلى قلة التمرينات والتدخين والسمنة أو حالات مرضية مثل مرض السكري من النوع 2 أو قصور الغدة الدرقية والشيخوخة إلى زيادة مستويات الكوليسترول.
يُنصح الأشخاص الأصحاء بفحص مستويات الكوليسترول لديهم كل خمس سنوات بدءاً من سن 35 - وبهذه الطريقة، يمكن الكشف عن ارتفاع الكوليسترول في الوقت المناسب.
قد يكون ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وراثياً أيضاً. يمكن أن يظهر هذا النوع من اضطراب التمثيل الغذائي للدهون جسديًا في شكل رواسب مرئية تحت الجلد وارتفاعات صفراء على وتر أخيل (أو وتر العرقوب، وهو موجود في مؤخرة الساق) أو فوق الجفون. يمكن أيضاً أن تتورم الأوتار الموجودة في اليد وتكون علامة على تراكم الكوليسترول.
ولمنع تراكم الكوليسترول في الدم ينصح موقع "فيتال" الصحي الألماني يتجنب تناول المواد الغذائية التالية: دقيق القمح، اللحوم والنقانق المصنعة، السكر والأطعمة المقلية.
ز.أ.ب/ ا.ف
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الكينوا
"غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزبادي اليوناني
على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
اللوز
"تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
القرفة
التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
جريب فروت
تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشاي الأخضر
هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الأفوكادو
كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
خل التفاح
لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزنجبيل
مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الفلفل الحار
كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ