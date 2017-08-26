 ارتداء هذه الملابس يؤدي إلى إضعاف خصوبة الرجال | علوم وتكنولوجيا | DW | 02.07.2018

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علوم وتكنولوجيا

ارتداء هذه الملابس يؤدي إلى إضعاف خصوبة الرجال

إذا كنت تفكر في الإنجاب، فاحذر نوعا معينا من الملابس. باحثون بريطانيون في مجال الخصوبة عند الرجال أكدوا أنها تقلل من فرص الإنجاب وخاصة لمن يركبون الدراجات. فكيف يفسر الخبراء ذلك؟

Vuelta 21. Etape Chris Froome (Imago/J. Lizon)

حذر خبراء بريطانيون من مخاطر ارتداء الرجال للملابس الرياضية الضيقة المصنوعة من مادة إسباندكس (إيلاستان) عند ركوب الدراجات، إذ قد يتسبب ذلك في تقليل فرص الإنجاب لديهم.

مختارات

فقد أكدت إيزابيل تراينور، أستاذة النساء والتوليد بمركز NHS الطبي في بريطانيا، أن ملابس الرجال الرياضية الضيقة مثل "الشورت"، يمكن أن تؤثر على عدد الحيوانات المنوية ونوعيتها بسبب تسخين الخصيتين بشكل زائد. وقد أثارت ترايتور القضية في مؤتمر طبي عن الخصوبة، بعد إجراء دراسات ومناقشات مع عدد من زوجات راكبي الدراجات.

وأوضحت ترايتور في حوارها مع موقع ديلي ميل البريطاني: "ننصح الرجال بارتداء ملابس داخلية فضفاضة وتجنب أي شيء ضيق حول الخصيتين عند ممارسة الرياضة مثل ركوب الدراجات إذ قد يكون لذلك تأثير عازل يزيد من درجة الحرارة، مما يؤثر على أعداد الحيوانات المنوية ونوعيتها". كما اتفق خبير خصوبة الذكور آلان باسي، من جامعة شيفيلد البريطانية، مع نفس الرأي السابق مؤكداً للموقع أن الرجال الذين يرتدون ملابس داخلية ضيقة لديهم عادة نوعية حيوانات منوية أقل من الرجال الذين يرتدون ملابس فضفاضة. ويرى الخبراء أنه يجب أن تكون الخصيتان أكثر برودة من باقي الجسم لإنتاج باقي الحيوانات المنوية، إذ تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة فى الخصيتين يمكن أن يغير شكل وسرعة وعدد الحيوانات المنوية، بحسب الموقع.

نصائح للرجال

ووفقاً للدكتور بارت كوزيرا ، طبيب النساء الايرلندي، فإن "أسباب العقم عند الذكور معقدة ومتنوعة للغاية. ويمكن أن تكون نتيجة لانخفاض عدد الحيوانات المنوية أو تجزئة الحمض النووي". كما نصح كوزيرا أي شخص لديه مخاوف بشأن الخصوبة أن يقوم بعمل تحليل شامل للسائل المنوي.وأشار كوزيرا في موقع أيريش هيلث الايرلندي المعنى بالأخبار العلمية والصحية إلى أن هناك بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة والتي "من الممكن أن تعزز خصوبة الرجل إلى حد كبير".

ونصح كوزيرا الرجال بتجنب أي شيء يمكن أن يرفع درجة حرارة الفخذ، مثل الجلوس لفترة طويلة من الوقت، ووضع جهاز الكمبيوتر المحمول على الساقين، بالإضافة إلى عدم ارتداء الملابس الداخلية الضيقة وعدم الاكثار من الاستحمام بمياة شديدة السخونة أو حمامات الساونا. كما نصح بضرورة الحصول على قدر كاف من النوم واتباع نظام غذائي صحي وتجنب الإسراف في استخدام العقاقير دون استشارة الطبيب، وفقاً لما ذكره الموقع.

س.م

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