 ارتباط فتيات عربيات بشبان ألمان.. هل من فرصة لنهاية سعيدة؟ | ثقافة ومجتمع | DW | 27.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

ارتباط فتيات عربيات بشبان ألمان.. هل من فرصة لنهاية سعيدة؟

هل صحيح أن الحب والرغبة في الارتباط لا يقف أمامهما أية صعوبات، أم أن هذا خيال رومانسي؟ سؤال نبحث عن إجابة له لدى عربيات يعشن في ألمانيا، قررن الارتباط برجل غير عربي بكل ما قد يحمله ذلك من صعوبات دينية وثقافية وقانونية.

تُوجت قصة حب السورية سماح الجندي والألماني كلاوس بالزواج

تُوجت قصة حب السورية سماح الجندي والألماني كلاوس بالزواج

ازدياد عدد اللاجئين وذوي الأصول المهاجرة خلال السنوات الأخيرة في ألمانيا، أعاد الحيوية والحدة أيضا للجدل حول الاندماج في المجتمع سواء بين الألمان أو المهاجرين. وفي هذا السياق أصبح هناك اختلاط أيضا بين المهاجرين الجدد والفئات الأخرى في المجتمع سواء من المهاجرين الآخرين أو الألمان. وطبعا الاختلاط لا يقتصر على الرجال فقط وإنما يشمل النساء أيضا ومن الطرفين، وتقارب في المشاعر والميل إلى الطرف الآخر والانجذاب إليه والتفكير في الارتباط به. 

مختارات

وبالنسبة للمهاجرين من بلدان إسلامية وعربية، لا تجد فكرة ارتباط الرجل بألمانية أو امرأة مهاجرة من بلد آخر معارضة، ولكن أن ترتبط فتاة عربية مثلا برجل ألماني، فقد تواجه مصاعب متعددة تحد كثيرا من فرص تتويج الارتباط بنهاية سعيدة وبدء حياة جديدة. وللوقوف على ذلك ومناقشته، التقى مهاجر نيوز مع عدة فتيات عربيات كانت وسألهن عن تجاربهن ونتائجها التي كانت مختلفة.

ارتباط مسلمة برجل مسيحي؟

عبر شاب ألماني عن إعجابه بالمصرية نرمين ورغبته في التعرف عليها بهدف الارتباط، واعترفت نرمين لمهاجرنيوز أن ما دفعها للموافقة على لقائه وخوض التجربة معه بالرغم من إدراكها لصعوبة الأمر، هو مزيج من "الإعجاب بفكرة تقسيم المسؤوليات والأدوار بشكل عادل بين الزوج والزوجة، بالإضافة إلى الفضول والاحساس بالوحدة".

وتقول نرمين، أن التخوف الأكبر بالنسبة إليها قبل خوض التجربة متعلق بالدين الذي "لا يسمح لي بالارتباط برجل غير مسلم وأنا لن أستطيع الاكتفاء بالزواج مدنيا من رجل مسيحي. فهذا لن يحقق لي الراحة والسعادة، بل سأشعر وكأني أخدع نفسي".

وبالرغم من أن الشاب الألماني أخبرها باستعداده لاعتناق الدين الإسلامي في حالة اتفاقهما على الارتباط بشكل رسمي، أدركت نرمين لاحقا أن الأمر أكبر من مجرد عقد زواج، على حد تعبيرها، فبعد "بضعة لقاءات تأكدت من صعوبة أن يفهم ويتقبل ديني خاصة وأنه غير مؤمن بالأديان إطلاقا وهو ما سيتسبب في كثير من الحساسية بيننا".

مشاهدة الفيديو 01:41

مسائية DW # أكثر من خمسة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا والعدد في تزايد مستمر..تعرف على تاريخ تواجد المسلمين في البلاد وتأثيرهم في المجتمع الألماني...

اعتراض الأسرة!

الفلسطينية سماح ربما تكون أكثر حظا فيما يتعلق باختلاف الدين، لكنها تواجه مشكلة كبيرة مع أسرتها التي لم تنجح حتى الآن في إقناعها بفكرة الارتباط برجل أوروبي. وتقول سماح لمهاجر نيوز: "لم أكن أسعى للارتباط برجل ألماني أو أوروبي، فما حدث ببساطة أنني تعرفت على رجل ووجدته مناسبا لي، إذ أنني لم أجد الشخص المناسب بين من تعرفت عليهم من الشباب العرب".

المشكلة الأولى التي واجهت سماح كانت مع أفراد أسرته لأنهم محافظون جدا واستغرق الأمر فترة طويلة ليدركوا مدى "جدية" ارتباط ابنهم بفتاة فلسطينية، فضلا عن حاجز اللغة لعدم قدرتهم على الحديث بأية لغة سوى الألمانية.

أما بالنسبة لأسرة سماح، والتي تشعر بأن ارتباط ابنتهم برجل ألماني يعني ابتعادها عنهم، فقد عبرت صراحة عن تخوفها الكبير بشأن ما يمكن أن يحدث إن قررت سماح الانفصال بعد الزواج حيث تقول: "ربما سيكون الأمر أصعب لأني غريبة هنا بدون أهلي، ولكن القوانين هنا أفضل وأكثر ضمانا لحقوقي مقارنة بالقوانين المطبقة في بلدي". 

عقبات قانونية

وفي حوار أجراه مهاجر نيوز مع الباحثة الاجتماعية ومؤسسة مركز "الدار" لرعاية الأسرة العربية في برلين، رينيه غماشي أبوالعلا، أشارت إلى أنه منذ بدء وصول اللاجئين العرب إلى ألمانيا قبل أكثر من أربعين عاما، من الملاحظ أن كثيرين من ذوي الأصول العربية "يتقبلون فكرة ارتباط بناتهم بشاب ألماني طالما وافق على اعتناق الإسلام وعقد القران لدى شيخ".

إلا أن أبو العلا تحدثت عن تعقيدات قانونية تترتب على هذا النوع من الزواج، إذ أن "عقد القران لدى الشيخ لا يعد رسميا كما هو الحال بالنسبة للزواج الكنسي، والذي لا يحق للقس عقده إلا بعد إتمام الزواج المدني أمام الدوائر المختصة، الأمر الذي لا يلتزم به الشيوخ حتى الآن، وهكذا يتم تسجيل الأولاد على أنهم لوالدين غير مرتبطين بعقد زواج".

كما لاحظت أبو العلا من خلال عملها في السنوات الأخيرة ازدياد حالات هذا النوع من الزواج بين الفتيات العربيات والشباب الأتراك، وتشير إلى أن ذات المشاكل تظهر من جديد عقب موجه النزوح الأخيرة من سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط.

مشاهدة الفيديو 12:01

مراسلون - سماح وكلاوس - حب بلا حدود

ووفقا للقانون الألماني، ما يتم طلبه من أوراق عند زواج الأجانب هو ذاته ما يُطلب من الألمان ما عدا استمارة إضافية واحدة حيث يحتاج غير الألمان إلى ما يسمى بـ " Ehefähigkeitszeugnis" أي شهادة تؤكد على عدم وجود عوائق قانونية أو غيرها أمام الزواج. ويمكن الحصول على هذه الشهادة بتقديم طلب عبر الجهة المختصة في البلد الأصلي أو بسفارة البلد في ألمانيا، كما جاء على موقع Handbookgermany المُتخصص في تقديم نصائح ومعلومات بشأن الحياة في ألمانيا.

وإذا كان الحصول على تلك الوثيقة غير ممكن، كما هو الحال عندما يكون الشخص عديم جنسية أو غير قادر على زيارة بلده بسبب وضعه كلاجئ ، يمكن حينها تقديم طلب إعفاء من شرط التصريح ذلك للمحكمة من خلال مكتب السجل المدني المختص.

وهناك أيضا إمكانية لتسجيل الزواج في دولة خارج ألمانيا، كالدنمارك على سبيل المثال، وهو ما يراه بعض الأجانب المقيمين في ألمانيا أمرا أسهلا لعدم الحاجة إلى تقديم الكثير من الوثائق مقارنة بتلك المطلوبة في ألمانيا. ولكن عند تسجيل الزواج بالخارج، يجب إعادة تسجيله مرة أخرى في ألمانيا عبر تقديم طلب للحصول على شهادة زواج من مكتب السجل المدني المعني حتى يصبح رسميا في ألمانيا.

نهايات سعيدة؟

وعن فرص نجاح ارتباط الفتاة العربية برجل ألماني، إن تمكن الإثنان من تجاوز كل العقبات السابقة، ترى أبو العلا أنه لا توجد قاعدة ثابتة يمكن من خلالها توقع احتمالات نجاح أو فشل علاقة ما حيث يتوقف الأمر على "عمرهما والمستوي التعليمي الذي وصلا إليه والنضج الاجتماعي الذي يتمتعان به".

وتؤكد أبو العلا على أن رد فعل عائلات الفتيات العربيات هو الأهم، إذا تتراوح ردود الفعل ما بين "الرفض الشديد المطلق والقبول بالأمر الواقع والتعايش معه". وتشير أبو العلا إلى أن "العمل على إيجاد حلول وسط تتضمن بعض التنازلات من جميع الأطراف هو الوسيلة الوحيدة لتخطي هذه المرحلة سواء انتهت بالزواج أو الانفصال".

دينا البسنلي – مهاجر نيوز

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

ينتشر المسلمون في القارة الأوروبية دون استثناء أي بلد منها. غير أن بعض تجمعاتهم تستقر في دول بعينها نتيجة أسباب سياسية أو تاريخية أو بحثاً عن سبل العيش. المزيد في ملف الصور التالي: (23.05.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مراسلون - سماح وكلاوس - حب بلا حدود  

مسائية DW # أكثر من خمسة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا والعدد في تزايد مستمر..تعرف على تاريخ تواجد المسلمين في البلاد وتأثيرهم في المجتمع الألماني...  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Flugzeug bringt 247 Flüchtlinge aus Türkei nach Hannover

ألمانيا... وصول أكثر من 200 لاجئ جواً من تركيا 15.01.2020

وصل أكثر من 200 لاجئ إلى هانوفر من خلال برنامج إعادة التوطين التابع للاتحاد الأوروبي. وبحسب مفوضية اللاجئين سيتم خلال 2020 إعادة توطين أكثر من 30 ألف لاجئ . دول أوروبية كثيرة أعربت عن استعدادها للمشاركة في البرنامج.

Berlin | Schiedsrichterausbildung für Flüchtlinge bei BFV

اتحاد الكرة البرليني يدرب اللاجئين ليكونوا حكاماً في الملاعب 25.12.2019

يواصل اتحاد كرة القدم في برلين تقديم دورات إعداد الحكام للاجئين، الذين يرغبون في المزيد من الاندماج في مجتمعهم الجديد. الدورة الجديدة شارك فيها 14 لاجئاً بحثاً عن آفاق جديدة.

DW Akadenmie Vorprogramm für Geflüchtete

أكاديمية DW للإعلام تخصص مقاعد في برنامج الماجستير للاجئين 18.05.2018

للسنة الثانية على التوالي، تخصص أكاديمية DW للإعلام في مدينة بون الألمانية مقاعداً في برنامج الماجستير "الدراسات الإعلامية الدولية" للاجئين الذين لديهم خبرة إعلامية. فما هي التسهيلات المقدمة للاجئين؟

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار