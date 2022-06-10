اذا ظهرت لديك هذه العلامات أوقفي الريجيم فورا!

القوام الرشيق حلم الكثيرات وأنواع الريجيم المختلفة هي وسيلة تحقيقه، لكن اختيار الريجيم غير المناسب قد يحول الحلم إلى كابوس لذا يجب ملاحظة رد فعل جسمك والتوقف الفوري عند ظهور هذه الأعراض.

يتطلب اتباع حمية غذائية (ريجيم) جهدا كبيرا ومتابعة دقيقة لتأثيره على الوزن لاسيما كل جسم يتعامل مع الريجيم بشكل مختلف. وإذا ظهرت أي من هذه العلامات بعد بدء الريجيم، فمن الضروري التوقف الفوري عنه:

1- وزنك لا يتغير: الوعود الدعائية بشأن نقص خمسة كيلوغرامات في أسبوع غير واقعية غالبا، لكن إذ لاحظت عدم خسران أي وزن بعد مرور أسبوعين فإن هذه علامة على عدم مناسبة هذا الريجيم لك ويجب التوقف فورا.

2- إحساسك بملابسك: إذ تواصلت مشكلة عدم مناسبة ملابسك القديمة لجسمك فإن هذا يعني عدم وجود أي تغييرات على جسمك نتيجة الريجيم وهنا يتطلب الأمر تغييره.

3- شعور دائم بالجوع: سيطرة مشاعر الجوع عليك تعد مؤشرا على وجود مشكلة في الحرق وهنا تكمن خطورة اكتساب الوزن بسرعة هائلة بعد التوقف عن الريجيم مما يعني أيضا عدم مناسبته لك، وفقا لموقع "غوفيمنين" الألماني.

4- حالة مزاجية سيئة: إذ لاحظت ابتعاد أصدقائك عنك بسبب مزاجك السيئ المتواصل منذ بداية الريجيم، فلا يوجد حل آخر سوى التوقف عن الريجيم.

5- الضعف العام: عدم القدرة على إنجاز مهام الحياة اليومية يعني عدم حصول جسمك على الطاقة التي يحتاجها وهنا يشكل الريجيم خطورة على الصحة.

6- تفكرين في الأكل دائما: "عندما ينتهي الريجيم سأتناول قطعة شوكولاتة ضخمة أو وجبة بطاطا مقلية كبيرة"..وجود هذه الأفكار بشكل دائم في رأسك أثناء الريجيم يعد تعذيبا للجسم ومؤشر على ضرورة وقف الحمية الغذائية.

7- الجوع أفضل من وجبات الريجيم: تفضيل الجوع عن تناول أنواع الحساء الخاصة بالريجيم، يعد أيضا تعذيبا للجسم وهنا يجب تغيير الريجيم.

8- شعور بالبرد والرعشة: الإحساس الدائم بالبرد حتى في الصيف يعني وجود مشكلة في الدورة الدموية ونقص السكر في الجسم نتيجة الحمية الغذائية غير المناسبة.

9- مشكلات في الهضم: وجود إسهال أو إمساك يعني أيضا عدم مناسبة هذا النوع من الريجيم للجسم.

10- شعور بالاكتئاب: فقدان الرغبة في عمل أي شيء والشعور الدائم بالاكتئاب هي رسالة من جسمك ليقول لكي: "توقفي فورا عن هذا الريجيم".

ا.ف/ ع.أ.ج