اختيار كريم بنزيمة كأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اختيار كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كأفضل لاعب في دوري الأبطال هذا الموسم اليوم الثلاثاء (31 مايو/ أيار 2022).

وقاد الهدّاف بنزيمة فريقه ريال مدريد لإحراز لقب دوري الأبطال بعد الفوز 1-صفر علىليفربول في النهائي يوم السبت الماضي.

وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل بنزيمة، وصاحب هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال في باريس.

كما اختارت اللجنة الفنية في اليويفا التشكيلة المثالية لدوري الأبطال خلال الموسم الجاري بوجود بنزيمة وفينيسيوس في خط الهجوم إلى جانب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وخاض بنزيمة موسماً استثنائياً، ما جعله على قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم. وهو ما أكد عليه أيضا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلة لقناة "تي.واي.سي سبورتس"، معلنا أنه لا يمكن "التشكيك" في جدارة بنزيمة للحصول على الجائزة، خاصة بعد فوزه مع فريقه ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويرى ميسي، الذي توّج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني، أن بنزيمة اقترب بشكل كبير بالفعل من الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم. وأضاف ميسي أنه "من الواضح للغاية أن بنزيمة قدم عاماً رائعاً واختتمه بلقب دوري الأبطال، وقد لعب دورا أساسيا في كل المباريات اعتبارا من دور الستة عشر". وتابع: "أعتقد أنه لا شك في ذلك هذا العام".

وسجل بنزيمة 44 هدفا خلال 46 مباراة لريال مدريد في كل المسابقات، وكان له فضل كبير في تتويج الريال بالجائزة 14 في المسابقة الأوروبية.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)