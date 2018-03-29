 اختفت لأسبوع.. ماء مبرد السيارة ينقذ امرأة من الموت | عالم المنوعات | DW | 15.07.2018

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منوعات

اختفت لأسبوع.. ماء مبرد السيارة ينقذ امرأة من الموت

تم إنقاذ امرأة من ولاية أوريغون الأمريكية بعد أن سقطت في قاع جرف ساحلي بكاليفورنيا بعد اختفائها قبل أسبوع. حيث تمكنت من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من مبرد سيارتها الجيب، التي تحطمت.

Autoshow - Detroit 2018 - Jeep Cherokee (FCA )

 قال متحدث باسم قائد شرطة مقاطعة مونتيري إن اثنين من المتجولين عثرا على انجيلا هرنانديز(23 عاما)مساء الجمعة بعد أن شاهدا سيارتها الجيب مغمورة جزئيا في قاع جرف عمقه 200 متر في منطقة بيج سور.

وحظي اختفاؤها باهتمام واسع النطاق بعد أن شوهدت هي وسيارتها آخر مرة على فيديو كاميرا مراقبة في محطة بنزين كارميل في السادس من يوليو/تموز على بعد نحو 50 ميلا شمالي الطريق الرئيسي الذي عُثر عليها فيه. وقال المتحدث إن هذين الشخصين وجدا هرنانديز واعية وتتنفس ومصابة بجرح في كتفها.

وقالت شرطة الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا في بيان إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشالها من الجرف ونقلها بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى قريب. وأضافت أنها في حالة مستقرة ولكن يبدو أنها أصيبت بارتجاح في المخ خلال التصادم.

وقالت هرنانديز للمحققين إنها انحرفت عن الطريق لتفادي إصابة حيوان في السادس من يوليو/تموز وسقطت في الجرف. وقالت شرطة الطرق السريعة إنها ظلت على قيد الحياة "من خلال شرب الماء من مبرّد سيارتها".

س.ك/ف.ي (رويترز)

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