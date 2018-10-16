 اختطاف ضباط من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع باكستان | أخبار | DW | 16.10.2018

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أخبار

اختطاف ضباط من الحرس الثوري الإيراني على الحدود مع باكستان

قالت وسائل إعلام إيرانية إنه جرى اختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود الإيراني على الحدود مع باكستان. وذكر موقع تابع للدولة أن بينهم عناصر من مخابرات الحرس الثوري، قبل أن يعود الموقع ويحذف الخبر.

Iran Grenzsoldaten im Südosten getötet (ISNA)

الحدود الإيرانية الباكستانية (أرشيف)

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول قوله إنه تم خطف 14 من حرس الحدود الإيراني على الحدود مع باكستان اليوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018). وأضاف المسؤول أن الخاطفين من أعضاء جماعة إرهابية لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

ونقلت الوكالة عنه قوله "تم خطف الأشخاص الأربعة عشر هؤلاء ما بين الساعة الرابعة والخامسة صباحا تقريبا في منطقة لولكدان الحدودية". وتقع لولكدان، وهي قرية صغيرة، على بعد 150 كليومترا من زاهدان عاصمة إقليم سستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.

مختارات

قتل عناصر قوات حرس الحدود الإيراني في اشتباك مع عصابات مسلحة جنوب شرقي البلاد على الحدود مع باكستان ليلة الجمعة. وكرد فعل على ذلك، أعدمت إيران 16 متمرداً، قالت إنهم مرتبطون بجماعات مناهضة. (26.10.2013)

اتجهت أصابع الاتهام قبل أسابيع إلى إيران عندما نجحت الشرطة الكندية في إحباط عملية إرهابية تورط فيها شخصان قد يكونا على صلة بتنظيم القاعدة داخل إيران. فهل هناك ما يشير الى وجود تعاون أو تحالف استراتيجي بين الطرفين؟ (01.05.2013)

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام إيرانية إن من بين المخطوفين ضباط من الحرس الثوري الإيراني. وذكرت الوكالة نقلا عن نادي الصحفيين الشباب (YJC)، وهو موقع إخباري مملوك للدولة، أن الأربعة عشر شخصًا شاركوا في "عملية أمنية" وكان بينهم عضوان من وحدة مخابرات الحرس الثوري، وسبعة من عناصر ميليشيا الباسيج وخمسة من حرس الحدود النظاميين. وأضافت أنه تم حذف التقرير من موقع "YJC" بعد ذلك بوقت قصير.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحدودية بين إيران وباكستان تشهد حوادث أمنية متكررة، كان من بينها هجوم تعرضت له دورية لحرس الحدود الإيراني العام الماضي وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة منهم. وكان الجانبان قد اتفقا العام الماضي على إرسال قوات لمراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.

ص.ش/ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    "أنصاف تماثيل"

    بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 تم تحطيم العديد من الآثار التي كانت تعود لزمن حكم الشاه محمد رضا بهلوي، الذي حكم إيران من عام 1942 إلى الإطاحة به في عام 1979. وكان للعديد من التماثيل نفس مصير هذا التمثال، الذي لم يبق منه سوى الساقين، فضريح والد الشاه (رضا بهلوي) مثلاً تمت تسويته بالأرض.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    ترف محفوظ

    لم يغير حكام إيران الذي أطاحوا بالشاه كثيراً في قصور بهلوي في أقصى شمال طهران، فالجسور البرونزية والسجاد اليدوي الضخم وكمية الذهب الكبيرة تظهر الترف الذي كان يعيشه الشاه مع زوجته فرح ديبا وأطفاله.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    مسؤول آلة التعذيب

    ويظهر متحف إبرات في السجن السابق لمنظمة المخابرات والأمن القومي آنذاك (سافاك) الجانب الآخر من حكم الشاه بهلوي. وتذكّر صورة الشاه المعلقة على الحائط بالمسؤولين عن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها منظمة سافاك سيئة السمعة. ولا يزال سجن إيفين الذي يعد أكبر ثاني سجن للتعذيب في البلاد، مستخدماً حتى اليوم.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    بريق الماضي

    في مركز المدينة القديمة في طهران لا تزال هناك شهادات أخرى من فترة حكم الشاه بهلوي. في شارع لاليزار كان هناك مسرح وبعض الحانات وبيوت الدعارة، كدليل على مجتمع متحرر، وقد تم إغلاقها بعد الثورة الإيرانية. اليوم تباع المصابيح في هذا الشارع.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    علامات للحكم السابق

    المباني الأخرى من زمن الشاه محمية بشكل جيد، مثل بوابة الحديقة الوطنية في جنوب طهران، التي تؤدي إلى وزارة الخارجية. وحتى لو كان علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية يرفرف أمامها، إلا أن باني هذه البوابة لا يزال معروفاً.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    "الأسد والشمس" تحت علم الثورة الإيرانية

    بعد ما يقرب 40 عاماً، تظهر بعض أجزاء "الأسد والشمس" تحت هذه الأعلام التي تم رسمها بعد الثورة الإسلامية. ويعتبر الأسد والشمس، علامات قديمة على قوة الملوك الفرس.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    منطقة للهدايا التذكارية

    لعب السوق الشعبي الكبير في جنوب المدينة (البازار) وتجاره المحافظون التقليديون دوراً حاسماً في سقوط الشاه في عام 1979. إلا أن كثيرين منهم يبيعون اليوم رموزاً محظورة لفترة حكمه في الشوارع الضيقة.

  • Auf den Spuren des Schahs in der Islamischen Republik (Theresa Tropper)

    إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

    طوابع "حنين"

    في البازار تباع على سبيل المثال بعض الطوابع التي عليها صور أفراد عائلة الشاه. ولا تجذب اهتمام جامعي الطوابع فحسب، بل حتى الإيرانيين الذين يحنون إلى زمن حكم الشاه بهلوي. تيريزا تروبر/ م.ع.ح


مختارات

إيران: عقود من الثورة الإسلامية لم تمح كل آثار الشاه

بعد الإطاحة بشاه إيران محمد رضا بهلوي في عام 1979، أراد "ثوار" إيران أن يمحو ذكراه، لكن العديد من آثار حكمه لا تزال قائمة في طهران. (14.10.2017)  

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