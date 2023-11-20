 اختطاف الحوثيين للسفينة جالاكسي "خطير.. وانتهاك لحرية الملاحة" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.11.2023

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أخبار

اختطاف الحوثيين للسفينة جالاكسي "خطير.. وانتهاك لحرية الملاحة"

قالت الشركة المالكة للسفينة جالاكسي إن احتجازها من قبل الحوثيين "يمثل انتهاكا صارخا لحرية الملاحة لسفن العالم وتهديدا خطيرا للتجارة الدولية". وفيما نفت طهران علاقتها بعملية الاحتجاز، حولت سفينتان لنفس الشركة مسارهما.

سفينة الشحن جالاكسي ليدر، التي اختطفها الحوثيون في البحر الأحمر (أرشيف)

بثت جماعة الحوثي المدعومة من إيران لقطات مصورة تظهر مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

أعلنت الشركة المالكة  للسفينة جالاكسي ليدر، التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجازها ، إن "عسكريين صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر" أمس الأحد وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.

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من جانبها بثت جماعة الحوثي المدعومة من إيران لقطات مصورة اليوم الاثنين (20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) تظهر مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت شركة جالاكسي ماريتايم المسجلة في جزيرة آيل أوف مان والمالكة للسفينة في بيان اليوم الاثنين "لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة". وأردفت "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي".

وقالت الشركة إن طاقم السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما يضم مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا، والفلبين، والمكسيك، ورومانيا.

وذكرت شركة جالاكسي ماريتايم "يرى مالكو السفينة والقائمون على إدارتها أن احتجازها يمثل انتهاكا صارخا لحرية الملاحة لسفن العالم وتهديدا خطيرا للتجارة الدولية".

وأضافت "أهم ما يقلقنا في هذا الوقت هو سلامة وأمن أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 الذين يحتجزهم مرتكبو هذا العمل الإجرامي".

والسفينة تستأجرها شركة نيبون يوسن اليابانية. وناشدت الحكومة اليابانية الحوثيين الإفراج عن السفينة وطلبت مساعدة السلطات السعودية والعُمانية والإيرانية للعمل من أجل الإفراج السريع عنها وعن طاقمها.

من جهة أخرى أظهرت بيانات شحن وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينتين تجاريتين مرتبطتان بنفس الشركة التي استولى الحوثيون في اليمن على سفينة تابعة لها، حولتا مسارهما في البحر الأحمر وخليج عدن.

طهران تنفي تورطها في اختطاف السفينة

وردا على اتهامات إسرائيلية لطهران اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "هذه الاتهامات فارغة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد اعتبر الاحتجاز بمثابة "هجوم إيراني على سفينة دولية" متّهمًا  الحوثيين بالقيام بالعملية  بناء على "تعليمات إيرانية".

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ "لقد شهدنا بالأمس رقما قياسيا جديدا.. للمرة الأولى نرى إعلانا رسميا عن قراصنة يستولون على سفينة في أعالي البحار، وهو ما أعتقد أنه يشكل تهديدا كبيرا للقانون والنظام الدوليين".

ونفت إٍسرائيل ملكيتها للسفينة أو وجود إسرائيليين على متنها، لكن تقارير ومواقع الكترونية متخصصة بالنقل البحري قالت إن السفينة مسجّلة باسم شركة بريطانية، وأن الشركة الأمّ للمجموعة مدرجة باسم أبراهام رامي أونغار ومقرّها في إسرائيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنّ احتجاز السفينة "حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية"، بينما وصفه مسؤول عسكري أمريكي بأنّه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وحذر المتمرّدون الحوثيون في اليمن على لسان المتحدث باسمهم من أنّ السفن الإسرائيلية "هدف مشروع".

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Jemen Rebellen 23.03.2014 (Gamal Noman/AFP/Getty Images)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انبثقوا من صعدة

    الحوثيون، هم جماعة سياسية - دينية (شيعية) مسلحة يطلق على تنظيمهم السياسي والعسكري "حركة أنصار الله". يرتبط اسمهم بمؤسس الحركة حسين الحوثي الذي قتلته القوات اليمنية في عام 2004. تأسست الحركة عام 1992 واتخذت من منطقة صعدة شمال اليمن مركزا لها. خاضت الحركة مواجهات مسلحة على مدى سنوات ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح راح ضحيتها الآلاف.

  • Jemen | Huthi Rebellen (Getty Images/AFP/STR)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    المذهب الزيدي

    ينتمي الحوثيون إلى المذهب الزيدي الشيعي القريب من المذاهب السنية. يعيش أغلب الزيديين في شمال اليمن، أي في معقلهم؛ محافظة صعدة قرب السعودية. لكن الحوثيين زحفوا اليوم إلى مناطق جنوب اليمن. وقد مثل سقوط حكم صالح عام 2012 فرصة ثمينة للحوثيين لتعزيز موقعهم ونفوذهم في اليمن، حتى أنهم بسطوا سيطرتهم عام 2014 على العاصمة صنعاء.

  • Jemen Kampf zwischen Huthis und islamischer Islah-Partei (DW)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    مطالب اجتماعية وسياسية

    حين اندلعت الثورة في اليمن عام 2011، شارك الحوثيون بقوة في الانتفاضة الشعبية وتبنوا مطالب الشعب اليمني، مما جعلهم يظهرون كحركة ديمقراطية مناهضة للديكتاتورية. بيَن الحوثيون منذ البداية أن غرضهم هو الدفاع عن حقوق أبناء منطقة صعدة، ليشمل تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية، وتحول إلى مطالبة بإشراك المكون الحوثي في أجهزة الدولة.

  • Jemen Rebellenführer Abdul-Malik al-Houthi 2013 KEINE BESSERE AUFLÖSUNG VERFÜGBAR (picture-alliance/dpa/Yahya Arhab)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    اسم على مسمى

    يعتبر حسين بدر الدين الحوثي الزعيم الأول للحركة. وقد ارتبط ابن رجل دين زيدي بارز، في بداية مسيرته السياسية بحزب سياسي صغير كان يعرف باسم "الحق". فاز هذا الحزب بمقعدين في برلمان اليمن في انتخابات 1993، وشغل حسين أحدهما خلال الفترة ما بين 1993 و1997. بعد مقتله في عام 2004 تولى شقيقه عبد الملك الحوثي قيادة الحركة.

  • Machtkampf im Jemen 22.1.2015 (Reuters/Abdullah)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الحروب الست

    خاض الحوثيين صراعا مسلحا مع حكومة صالح. كما حضروا في الحروب الست التي دارت بين عامي 2004 و2010 في الشمال اليمني. غير أن الحوثيين تحالفوا فيما يعد مع قوات صالح في الحرب الدائرة ضد التحالف الذي تقوده السعودية دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي اتخذ من الرياض مقرا له بعد هروبه من صنعاء.

  • Jemen schießt ballistische Rakete auf Saudi-Arabien (Reuters/Houthi War Media)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    الأسلحة والذخائر!

    يعتقد أن الحوثيين يمتلكون ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر. ويظن أن إيران المزود الرئيس للحوثيين بالأسلحة. ويرى بعض المراقبين أن الحوثيين استولوا على أسلحة كثيرة من الجيش اليمني وعملوا على تطويرها. وترجح الفرضية الأخرى تعاطف تجار السلاح، الذين قد يمدونهم بالأسلحة والمدخرات نظرا للارتباط القبلي بهم (زيديين) أو انتقاما من الجيش الذي حل بمنطقتهم.

  • Jemen Waffenruhe (Getty Images/N.Hassan)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    انتقادات

    توجه للحوثيين انتقادات كثيرة، أبرزها: استغلال الأطفال وتجنيدهم. ولا يرى الحوثيون حرجا في تجنيد مراهقين، وذلك بمباركة من القبائل المناصرة لهم. ولا تستثننى قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من تهمة تجنيد الأطفال أيضا (في الصورة مراهقون مناصرون للرئيس اليمني).

  • UN Geberkonferenz Jemen in Genf (picture-alliance/dpa/V. Flauraud)

    الحوثيون - من هم وماذا يريدون؟

    ماذا يريدون بالضبط؟

    بعد فشل محادثات جنيف للسلام يوم السبت الثامن من سبتمبر/ أيلول 2018، وتغيب وفد الحوثيين بذريعة عدم حصولهم على ضمانات لعودتهم إلى صنعاء. يتساءل عديدون عن الهدف الذي تسعى إليه الحركة، خاصة أمام تنامي عدد ضحايا الحرب في اليمن نتيجة الصراع المستمر بين الحوثيين والحكومة اليمنية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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