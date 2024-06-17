اختتام موسم الحجّ وسط تحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة

في ظل درجات حرارة تجاوزت في بعض الأوقات 51 درجة مئوية سجلت آلاف حالات الإجهاد وعدد من الوفيات في موسم الحج لهذا العام. وزارة الصحة السعودية لخصت إرشاداتها للحجاج هكذا: "حمل المظلة، شرب الماء بانتظام، عدم التعرض للشمس".

حذرت السلطات السعودية الاثنين (17 حزيران/يونيو 2024) من ارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة مع اختتام الحجاج مناسك الموسم الحالي في ظلّ طقس حارّ أدى إلى تسجيل عدد من حالات الوفاة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن درجة الحرارة بلغت الاثنين عند الساعة الواحدة ظهراً في الظلّ 51,8 درجة مئوية في المسجد الحرام حيث كان حجّاج يطوفون حول الكعبة. أما في منى المجاورة، فقد وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية في حين كان حجّاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.

وقالت وزارة الصحة السعودية لقناة "الإخبارية" الرسمية إن "المشاعر المقدسة تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بدرجة قد تصل لـ 49 درجة مئوية، ونوصي ضيوف الرحمن بعدم التعرض للشمس"، في حين كان حجّاج يطوفون حول الكعبة.

وحذّرت وزارة الصحة في منشور على منصّة إكس، من التعرّض لأشعّة الشمس بين الساعة 11 صباحًا والرابعة عصرًا، ناصحةً الحجّاج بـ "تجنّب الإجهاد الحراري عبر حمل المظلة والإكثار من شرب الماء".

الحجاج يقفون في عرفات To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأعلن الأردن الأحد وفاة 14 حاجًا أردنيًا وفقدان 17 آخرين "جراء موجة الحر الشديدة". من جانبها، أعلنت إيران وفاة خمسة حجاج لكنها لم تحدد السبب، بينما قالت السنغال إن ثلاثة من مواطنيها قضوا خلال الحجّ.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت الأحد تسجيل "2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات".

وأكدت الوزارة في بيان أن "الوقاية هي الأهم، والتزام الحجاج بعدم الخروج وقت الذروة إلا عند الضرورة، أو استخدام المظلة، كان سيقلل حالات الإصابة بالإجهاد الحراري". وأضافت "إرشاداتنا الصحية للأيام القادمة واضحة وسهلة وهي: حمل المظلة، شرب الماء بانتظام، عدم التعرض للشمس".

ويتأثر موسم الحج وهو من أكبر التجمعات الدينية في العالم بشكل متزايد بالتغير المناخي بحسب دراسة سعودية أفادت بأن الحرارة في المنطقة ترتفع 0,4 درجة مئوية في كل عقد.

وفي منى الاثنين، كان حجاج كثر يفرغون عبوات مياه على رؤوسهم في حين كانت السلطات توزّع مشروبات باردة ومثلّجات بنكهة الشوكولا تذوب في غضون ثوانٍ.

وكما في العام 2023، أدى أكثر من 1,8 مليون حاج المناسك هذا العام، بينهم 1,6 مليون من خارج المملكة، بحسب السلطات السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، الأحد أن السلطات السعودية ستواصل "تقديم كل ما من شأنه أن يخدم قاصدي الحرمين الشريفين ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة".

خ.س/أ.ح (أ ف ب)