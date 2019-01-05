 اختبار مرآة يكشف قدرات ذهنية مدهشة للأسماك.. فما هي؟ | عالم المنوعات | DW | 08.02.2019

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منوعات

اختبار مرآة يكشف قدرات ذهنية مدهشة للأسماك.. فما هي؟

في خطوة قد تساعد على سبر أغوار عالم الحيوانات، وتعيد تقييم قدرات الوعي الذاتي والقدرات المعرفية لهذه المخلوقات على كوكب الأرض، أكد علماء أن سمكة صغيرة تعيش في شعب مرجانية مدارية نجحت في التعرف على نفسها في مرآة.

Sonnencreme und Korallen auf Bonaire (Rainer Dückerhoff)

صورة من الأرشيف.

قال علماء إن سمكة صغيرة تعيش في شُعب مرجانية مدارية، تعرفت على نفسها في مرآة وهو ما يثير تساؤلات، بشأن تقييم قدرات الوعي الذاتي والقدرات المعرفية لدى الحيوانات.

وشملت الدراسة تجارب أجرى خلالها العلماء، اختبار التعرف على الذات في مرآة لأسماك من فصيلة الرأس الملون، التي تعيش في الشعب المرجانية. وابتكر العلماء هذا الاختبار في عام 1970 لقياس مدى الوعي الذاتي عند الحيوانات.

وفي تجارب أجريت في حوض بجامعة أوساكا سيتي في اليابان، وضع الباحثون علامة باللون البني على جسد الأسماك الخاضعة للاختبار لا يمكن رؤيتها سوى عن طريق مرآة.

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وقال الباحثون إن الأسماك حاولت إزالة العلامة عن طريق حك أجسادها في أسطح صلبة، بعدما شاهدت نفسها في المرآة لكنها لم تحاول فعل ذلك أبدا في غياب المرآة، مما يشير إلى أنها تعرفت على صورتها في المرآة. وعندما وضع الباحثون علامة شفافة غير مرئية بدلا من البنية لم تحاول الأسماك إزالتها.

وتتغذى هذه الفصيلة من الأسماك، التي يبلغ طول الواحدة منها عشرة سنتيمترات على الطفيليات والجلد الميت المنسلخ عن أسماك أخرى، تعيش في الشعب المرجانية وتشبه العلامة البنية، التي وضعها الباحثون هذه الطفيليات.

وقال أليكس جوردان، خبير علم الأحياء التطوري في معهد ماكس بلانك الألماني المتخصص في علم الطيور، والذي رأس فريق الدراسة المنشورة في دورية (بي.إل.أو.إس بيولوجي)، إن الأسماك "أظهرت سلوكا خلال اختبار المرآة، يمكن اعتباره دليلا على التعرف على الذات لدى الكثير من الأنواع الأخرى".

واجتازت القردة العليا، التي تشمل الشامبنزي والبونوبو والغوريلا وإنسان الغاب اختبار المرآة. كما اجتازته الدلافين والحيتان القاتلة والأفيال وطائر العقعق. لكن حيوانات أخرى فشلت في اجتيازه. ويجتاز الإنسان هذا الاختبار في سن 18 شهرا تقريبا.

ر.م/ع.ش ( رويترز)

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  • Red-lipped Batfish - Ogcocephalus darwini (Imago/Imagebroker/N. Probst)

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    الأسماك تحب وتحزن وتمارس التقبيل والجنس بطرق غريبة!

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    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

الأسماك تحب وتحزن وتمارس التقبيل والجنس بطرق غريبة!

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