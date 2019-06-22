اختبار لحزب أردوغان- ملايين يصوتون لانتخاب عمدة جديد لإسطنبول

بدأ ملايين من سكان إسطنبول الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد (23 يونيو/ حزيران 2019) في إعادة انتخابات رئاسة البلدية، التي باتت استفتاء على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان واختبارا للديمقراطية المتعثرة في تركيا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء اسطنبول في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي. ويحق لنحو 10.56 مليون شخص التصويت في المدينة التي تشكل قرابة خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة. وينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء. وسيتم إعلان النتائج في المساء.

وكان إكرم إمام أوغلو (49 عاما) من حزب الشعب الجمهوري من التيار العلماني، قد هزم بن علي يلديرم (63 عاما) من حزب العدالة والتنمية الحاكم بفارق 13 ألفا و 729 صوتا في انتخابات على رئاسة البلدية في 31 مارس/ آذار الماضي.

وألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، في 6 مايو/ أيار الماضي، نتيجة التصويت بما يتماشى مع مطالب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، والذي ادعى بوجود مخالفات، وأمر بإعادة الانتخابات مرة أخرى. وأجبر إمام أوغلو على ترك منصبه بعد 18 يوما فقط. ووصفت المعارضة القرار بأنه "انقلاب" على الديمقراطية.

وكرر أردوغان اعتقاده بأن "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا". وستمثل خسارة المدينة مرة ثانية حرجا لأردوغان وقد تُضعف ما بدا حتى وقت قريب أنها قبضته الحديدية على السلطة. وشغل أردوغان نفسه منصب رئيس بلدية اسطنبول في التسعينيات.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)