 احرص على هذه الأطعمة قبل وبعد التلقيح ضد كورونا! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.04.2021

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صحة

احرص على هذه الأطعمة قبل وبعد التلقيح ضد كورونا!

مع تزايد عدد الأشخاص حول العالم الذين يحصلون على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يثار التساؤل حول المواد الغذائية المسموح تناولها قبل وبعد اللقاح. فهل هناك أطعمة محددة يفضل تناولها وأخرى علينا تجنبها؟ 

خضروات وفواكه متنوعة في إحدى المتاجر (أرشيف)

الحرص على نظام غذائي متوازن قبل وبعد التلقيح ضد كورونا يقي من الأعراض الجانبية التي تلي التطعيم

أظهرت اللقاحات المتاحة حاليا ضد كورونا فاعلية في مواجهة الفيروس بغض النظر عن النظام الغذائي المتبع للأشخاص الحاصلين على اللقاح. ولكن هناك مواد بتناولها يحصل الجسم على ما يحتاج له من تغذية قبل وبعد الحصول على اللقاح، وفقا لموقع Health الطبي، كما توجد مواد أخرى ينصح الموقع بتجنبها في تلك الفترة.

تجنب المشروبات الكحولية

لا يعاني غالبية الحاصلين على اللقاح من أعراض جانبية أو على الآقل الحد الأدنى منها، ولكن هناك فئة أخرى تعاني من أعراض أقوى كالشعور بالتعب والصداع وألم في العضلات والحمى والغثيان، وفقا لمراكز الرقابة ومنع الأمراض CDC في الولايات المتحدة.

ولهذا يحذر الموقع من استهلاك المشروبات الكحولية لأنه يسبب الجفاف، ما قد يزيد من شدة الأعراض الجانبية التي تظهر بعد التطعيم. كما أن استهلاك المشروبات الكحولية يمكن أن يضغط على الجهاز المناعي ويضعف ردة فعله، وفقا لدراسة منشورة على موقع المكتبة القومية الأمريكية في الطب. ويوصي الموقع بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من المياة موزعة على اليوم كاملا قبل الحصول على اللقاح وبعده أيضا.

تناول مأكولات تساعد على النوم

الحصول على المقدار الكافي من الراحة يساعد الجهاز المناعي على العمل بأقصى قدراته، بما يزيد من أهمية النوم قبل اللقاح. وبالتالي من الضروري تناول المواد الغذائية الصحيحة التي تساعد على النوم. وللحصول على نوم هادئ غير متقطع يجب تجنب المأكولات التي تحتوي على معدلات منخفضة من الألياف أو المشبعة بالدهون والسكر، وفقا لدراسة منشورة بدورية طب النوم السريري.

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تيرول: دراسة عن فعالية لقاحات كورونا

استبدال المأكولات المصنعة بأخرى طبيعية

يمكن للمأكولات المصنعة التي تحتوي على معدلات مرتقعة من الدهون أو السكر أو الصوديوم أن تثير الالتهابات، والتي يؤدي استمرارها وتحولها لعرض مزمن إلى إضعاف الجهاز المناعي، وفقا لدراسة منشورة على موقع Nature العلمي.

وبينما لا تتوفر حتى الآن أبحاث حول تأثير التغذية على اللقاح، فالأكيد هو ضرورة تناول المواد الغذائية المضادة للالتهابات والمقوية للجهاز المناعي بعد الحصول على اللقاح، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة الطازجة.

 وجبة خفيفة قبل اللقاح

استقبلت مراكز الرقابة ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة CDC تقارير حول إصابة بعض الحاصلين على اللقاحات بالإغماء، إلا أن هذا النوع من الإغماء يعود غالبا للشعور بالقلق والتوتر وليس بسبب اللقاح نفسه، كما يكون في أحيان أخرى بسبب انخفاض مستوى السكر في الدم. ووجدت المؤسسة الأمريكية أن تناول وجبة خفيفة مصحوبة بمشروب يمكن أن يحول دون الإغماء.

تسوق قبل اللقاح!

بعد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، يعاني البعض من الغثيان كعرض جانبي. ومن الأفضل الاستعداد لهذا الاحتمال بشراء مواد غذائية مناسبة يمكن هضمها بسهولة مثل الموز والبطاطس وشوربة الخضروات والأرز البني. وينصح الموقع بتجنب الأغذية الثقيلة مثل الأطباق الغنية بالجبن أو الكريمة والطعام المقلي واللحوم والحلويات.

د.ب

  • Mexiko, Gemüseangebot (picture-alliance/AP Photo/R. Blackwell)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    حمراء كالدم

    تعود أصول الطماطم إلى أميركا الجنوبية، وبالخصوص إلى حضارة الأزتيك، حيث ظهر اسمها أول مرة. وتحتوي على مواد غذائية مهمة للجسم، أحدها هو ليكوبين، وهو مركب عضوي مهم يساعد في تحييد الجذور الحرة المضرة بالجسم. كما يحمي خلايا الجلد من الاشعاعات فوق البنفسجية. بالإضافة إلى أن هذا المركب العضوي يقي من أنواع مختلفة من السرطان، وجيد للدورة الدموية، ويساعد على التخلص من المواد الضارة في الأوعية الدموية.

  • Spanien Tomatenschlacht in Bunol („La Tomatina“) (picture-alliance/AP Photo/A. Saiz)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    تصلب الشرايين

    لا تحتوي الطماطم على "فيتامين سي" فقط، بل على "فيتامين بي" أيضا. كما أن الحديد الموجود في مركبها يمنح الطاقة للجسم، ويلعب حامض الفوليك دورا في مكافحة التصلب العصيدي للشرايين. بذلك تمنح الطماطم قوة أكبر للجهاز المناعي.

  • Symbolbild Sperma (imago/Science Photo Library)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الحيوانات المنوية

    باحثون في جامعة شيفيلد في بريطانيا توصلوا إلى فائدة أخرى لليكوبين، إذ يشير بحث قاموا به إلى تحسن ملحوظ في حجم ونشاط الحيوانات المنوية لرجال كانوا يعانون من نقص في عدد وضعف حركة الحيوانات المنوية، بعد تناولهم مادة مركزة من الليكوبين.

  • Symbolbild Sieb mit Gemüse (Fotolia/Africa Studio)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    أين تحفظ؟

    خبراء التغذية لا ينصحون بحفظها في الثلاجة بل في درجات حرارة الغرفة، لأن الطماطم تنضج وتحصل على رائحتها الزكية في درجات حرارة غير منخفضة. ولا ينصح بحفظها مع خضروات أخرى، لأنها تطلق غاز الإيثلين خلال نضوجها، ما يؤثر على نوعية هذه الخضروات. ويجب تناول الناضجة من الطماطم بعد 4 أيام على أقصى حد، كما يحبذ عدم تعرضها للضوء والحرارة.

  • Frau mit Tomaten vor den Augen (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    الرشاقة

    لأن نحو 95 بالمئة من مركبها هو الماء، فإنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية. إذ يحتوي كل 100 غرام منها على 19 سعرة حرارية فقط. ولهذا ينصح خبراء التغذية بتناولها مع أنواع أخرى من الخضروات لغرض فقدان الوزن.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    طعمه أفضل في الجو

    عصير الطماطم مفضل جدا عند كثير من الألمان، ويستهلك منه نحو 1.7 مليون لتر سنوياً خلال الرحلات الجوية لخطوط لوفتهانزا الألمانية. إذ اظهرت دراسة في عام 2010 أن طعمه على الأرض مختلف جدا في الجو. دراسة في جامعة مورسيا الإسبانية بينت أن عصير الطماطم مفيد جدا في حماية الكبد وتنظيفه.

  • Achtung: Nur für Berichterstattung über Slow Food - Tomaten (Slow Food/Stefan Abtmeyer)

    الطماطم ـ استعمالات مختلفة وفوائد غذائية وصحية عدة

    ملونة ومختلفة

    هناك أكثر من 3800 نوع من الطماطم حول العالم. ويعتقد أن العدد قد يبلغ 7 آلاف نوع، لأن هناك أنواع منها تزرع بالحدائق الخاصة وليست للبيع. فهناك طماطم خضراء وصفراء، وصغيرة جدا، ومدورة وعرموطية الشكل، ولكل نوع منها خصائص وفوائد مختلفة واستعمالات متنوعة في المطبخ، كما تستعمل أحيانا كنباتات زينة بسبب شكلها الجميل. إعداد: عباس الخشالي.

    الكاتب: عباس الخشالي