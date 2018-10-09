 احذر هذه الأطعمة والمشروبات أثناء الحمية | عالم المنوعات | DW | 18.10.2018

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منوعات

احذر هذه الأطعمة والمشروبات أثناء الحمية

في الوقت الذي يلجأ البعض إلى تناول أنواع محددة من الأطعمة أثناء الحمية الغذائية، ذكرت تقارير صحفية أن هناك أطعمة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية وتُحفز على تناول الكثير من الطعام. فما هي؟ وكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟

Kühlschrank Lagerung Lebensmittel (Colourbox/Kitch)

صورة رمزية.

كثيراً ما يتبع البعض حمية غذائية قاسية ظناً منهم أنها أحسن الطرق من أجل تخفيف وزنهم والحصول على قوام رشيق، خاصة وأن مستويات السمنة في العالم بلغت حدا كبيرا، حسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأثناء الحمية يتناول البعض مواد غذائية، التي لا تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، فضلا عن ممارسة أنشطة رياضية مختلفة. بيد أن أكل بعض الأطعمة يومياً أثناء الحمية، يُشعر الشخص بالجوع ويدفعه إلى تناول الطعام مرة ثانية بعد فترة قصيرة من قيامه بذلك، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية. مواقع ألمانية تضع قائمة من الأطعمة، التي يجب الحذر خلال فترة الحمية، منها:

عصائر الفاكهة

تتوفر عصائر الفاكهة التي يتم شربها مع وجبة الفطور على عدة فيتامينات، غير أنه يتم إغفال السعرات الحرارية التي تحتوي عليها، لاسيما وأن هذه الفواكه تفقد لبها أثناء عملية إنتاج العصائر، ويبقى فقط الفركتوز وسكر الفاكهة وهو ما يحفز على الشعور بالجوع.

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ويُشير موقع "بونته" الألماني إلى أنه من الأفضل شرب عصائر فاكهة مصنوعة منزليا ومن فواكه طازجة، ويضيف بأنه يجب التخلي كذلك عن وضع السكر في هذه العصائر أثناء عملية التحضير.

الغلوتامات

بحسب نفس المصدر، تختفي الغلوتومات- مادة تضاف للأطعمة بهدف تحسين النكهة- في العديد من الأطباق الجاهزة للأكل، وهذه المادة تعيق هرمون اللبتين المسؤول عن الشبع، عن القيام بدوره. لذا يُفضل إعداد أطباق الطعام في المنزل، لأنها أكثر توازناً وتُشعر بالشبع مدة أطول.

أنواع من القهوة

أوضح موقع "fitforfun" الألماني أن القهوة من المواد التي تقضي على الدهون، لأنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتؤدي إلى حرق الدهون بشكل سريع. لكن هذا ينطبق فقط على القهوة السوداء أي بدون إضافات، والتي تفقد قدرتها على تخفيض الوزن بمجرد إضافة السكر والحليب إليها. ويُشدد الموقع الألماني على شرب القهوة السوداء فقط، لكن إضافة قليل من الحليب لن يؤذي.

الموسلي

أفاد موقع مجلة "فوكس" الألمانية أن من يظن أن تناول الموسلي ورقائق الذرة في وجبة الفطور، يساعد على تخفيض الوزن فهو على خطأ، لأن هذه المنتجات الجاهزة تحتوي على الكثير من السكر. لهذا ينصح الموقع الألماني بتحضير الموسلي في المنزل ومن فواكه ومكسرات يختارها الشخص بنفسه، كي يتأكد من أن وجبته الأولى في اليوم لا تحتوي على الكثير من السكريات.

شوكولاتة الموسلي

وتابع نفس المصدر، أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على شوكولاتة الموسلي، التي يتم تناولها بين الوجبات، وأضاف أن من الأحسن عوضاً عن ذلك أخذ حفنة من المكسرات أو قطعة من الفاكهة.

Symbolbild Pizza Lieferservice (picture-alliance/Photoshot)

البتزا لذيذة لكنها قاتلة للحمية

منتجات مصنوعة من الدقيق الأبيض

أكد موقع "بونته" أن البيتزا والمعكرونة أو الخبز الفرنسي (باغيت) لا تساعد على تخفيض الوزن، وأردف الموقع الألماني أنه يُفضل تناول منتجات مصنعة من الحبوب الكاملة أثناء الحمية، لأنها لا تساعد فقط على سد الجوع مدة طويلة بل تعود أيضاً بفوائد صحية على الجسم.

الكحول

الكحول يمكن أن تسبب مشاكل للجسم، وأضاف أنه من بين هذه المشاكل نقص السكر في الدم، زيادة على ذلك التوق إلى تناول وجبات خفيفة ودسمة مثل رقائق البطاطس لتعويض النقص. ومن لا يستطيع الامتناع عن شر الكحول يمكنه شرب المشروبات الكحولية المقطرة مثل العرق والروم والجين، لأنها لا تجعلك تشعر بالجوع سريعا مثل أنواع أخرى من الكحول، حسب تقرير موقع مجلة "بونته" الألمانية.

ر.م/ع.ج

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