احذر مخاطر الجلوس الطويل وتصفح هاتفك في دورة المياه!

تشجع الثقافة السائدة في المجتمعات على اتباع أنماط معينة من السلوك أثناء الدخول إلى دورة المياه لقضاء الحاجة. ففي الوقت الذي لا تساعد فيه، مراحيض القرفصاء (الشرقية) على البقاء في وضعية القعود لفترة طويلة نظراً لأنها ليست مريحة، وبالتالي عدم انشغال الإنسان بأنشطة أخرى، فإن المراحيض العصرية (الغربية)، التي تتيح الجلوس أثناء قضاء الحاجة، تتيح للإنسان أن ينشغل ببعض الأمور الأخرى مثل تصفح الهاتف.
ويشير تقرير نشره الموقع الأمريكيhealthline إلى أن الجلوس الطويل على كرسي المرحاض، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالبواسير. فرغم عدم وجود بحث علمي مؤكد لهذه النظرية، إلّا أن الخبراء منشغلين كثيراً بها. وقد استشهد الموقع بحديث للدكتورة الأمريكية الجراحة كارين زاغيان، الذي أكدت إمكانية هذه النظرية، مشيرة إلى أن هذا الجلوس الممتد قد يتسبب بأعراض البواسير، كالألم والتورم أو النزيف الشرجي، وذلك بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي يقوم به الإنسان في المرحاض، سواء أكان قراءة أم تصفحاً للهاتف.
وهناك خطر صحي آخر حسب المصدر السابق، هو إمكانية الإصابة ببكتيريا البراز. وأشار الموقع إلى دراسة قامت بفحص الهواتف الذكية لعدد من التلاميذ، خلصت إلى أن هذه الهواتف تحتوي على البكتريا الإشريكية القولونية (المعروفة اختصاراً بـE.coli) ) وأنواع أخرى، كما قالت دراسة أخرى إن شاشات الهواتف الذكية في المعدل تبقى أكثر قذارة من مقاعد المرحاض!
وتزداد إمكانية الإصابة بالعدوى عبر استخدام شاشات الهواتف الذكية، إذا كان المستخدم لا يتقن غسل يديه جيدا، وهو ما أكده ماركوس ديل روساريو، طبيب المسالك البولية في مستشفى سيراكوم بالمكسيك، بقوله إن أغلب الكبار لا يعرفون الطريقة الأمثل لغسل اليدين، وهو ما لاحظه خلال وجودهم في المراحيض العمومية، وفق ما نقله الموقع ذاته.
غير أن سلوك القراءة تراجع كثيرا، وجاء محله عملية استخدام الهاتف المحمول. وتشير دراسة لموقع Bankmycell، صدرت عام 2018، أن 3 من أصل 4 أمريكيين أكدوا قيامهم بهذا السلوك، أغلبهم رجال بنسبة 80 بالمائة، مقابل 69 للنساء، بل إن 96 بالمائة من الأمريكيين تحت سن 23 عاما لا يمكنهم الذهاب للمرحاض إلّا مع هواتفهم المحمولة. وقد أكد 90 بالمائة من الشباب أنهم يكتبون رسائل إلكترونية في المرحاض!
وتنصح الدكتورة زاغيان، بالجلوس على مقعد المرحاض فقط إذا كان ذلك ضرورياً، فإذا شعر المرء أن عملية القعود لا تؤدي إلى إخراج الفضلات، فعليه ألا يضغط على أمعائه لفعل ذلك، بل عليه أن ينهض للقيام بشيء آخر. ويقترح الموقع ألّا تتجاوز عملية التبرز ربع ساعة على الأكثر.
وبالإضافة إلى الخطر الصحي، هناك خطر أمني، إذ يمكن أن يتعرض المستخدم لاختراق هاتفه الذكي، خاصة إن كان يقوم بتحميل تطبيقات مجهولة المصدر ويتيح لها استخدام الكاميرا، أو يدخل إلى مواقع للتحميل غير القانوني، إذ تعدّ هذه المصادر مجالا خصبا للفيروسات الإلكترونية التي يمكن أن تصل أحياناً إلى حدّ فتح كاميرا الهاتف دون علم صاحبها، والأكيد أن هذا الأخير لن يقبل التقاط فيديو له وهو داخل المرحاض!
إ.ع/ ع.ج
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
خطر الإغتصاب
من 7 مليار شخص حول العالم، يعاني 2.5 مليار شخص من عدم وجود خصوصية حيث يضطرون لقضاء حاجتهم في الخلاء، و هو ما دفع الأمم المتحدة إلى الإسراع لحل تلك الأزمة العالمية. خاصة بعد حوادث أشارت إلى أن كثير من النساء يتعرضن لخطر الإغتصاب نتيجة عدم وجود خصوصية أثناء قضاء حاجتهم. ومن هنا جاء يوم المرحاض العالمي الذي يحتفى به العالم في الـ19 من نوفمبر كل عام.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
قضاء الحاجة في العراء
يعاني كثيرون من مخاطر قضاء الحاجة في العراء وأكثر من يعانون في الوقت الحاضر هم اللاجئون من دول الشرق الأوسط و إفريقيا في طريقهم إلى أوروبا. خاصة النساء اللاتي يعانين الأمرين أثناء فترة الحيض من انعدام النظافة الشخصية وهو ما يتسبب في ظهور أمراض عدة، أقلها الحساسية الجلدية. مما دفع منظمات خيرية لتنظيم مبادرات لإمداد النساء بمستلزمات خاصة والتأكد من توفر حمامات توفر مساحة خصوصية لاستخدامها.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
هوس الدول بالحمامات
اليابان هي إحدى الدول المهووسة بصناعة التواليت وتطويرها وتزويدها بوسائل الراحة والرفاهية. وتسعى لأن يكون ذلك جزءا من ثقافتها وعلامة مميزة لها، لذا تم بناء متحف للمراحيض تكلف 60 مليون دولار. الولايات المتحدة أيضا تنافس بقوة في ذلك الهوس ففي متحف غوغنهايم في مانهاتن نيويورك تجد هذا المرحاض الذهبي من عيار 18 قيراط. وهو أيضا عمل فني للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتلين .
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
حمامات تكشف فضائح سياسية
على الرغم من أنك بالكاد تجد حماما نظيفا في الأماكن العامة بمصر، إلا أن الحمامات ارتبطت بكشف فساد بعض المسؤوليين، أحدها ذلك الحمام الفاره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي تم اكتشافه في مكتبه بعد ثورة يناير 2011. و آخر كان لمكتب رئيس تحرير جريدة قومية مصرية بناه داخل مكتبه من أموال مؤسسته بمساحة 50 مترا مربعا.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
وسيلة للتعريف بالجنس
تستخدم علامة للرجال أو للنساء على أبواب الحمامات كوسيلة للتعبير عن اختلاف الجنس، و ثارت موجة عالمية مؤخرا بالمطالبة بحمامات محايدة جنسيا للأخذ في الاعتبار مثليي الجنس والمتحولين جنسيا. وبدأت في تنفيذها الولايات المتحدة الصورة تعبر عن رفضهم للتمييز باللون أو العلامات بين الأجناس.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
وسيلة تعبير فني
البعض استخدم الحمامات كوسيلة تعبير عن النفس، فاستخدموا تلك المساحة الحميمة في الكتابة على الجدران. والرسم ووضع الملصقات بل وأحيانا إرسال الرسائل السرية. و آخرون صنعوا مراحيض بأشكال غريبة كتلك التي على شكل شفاه كما استخدمته الفنانة فرنسية الأصل مارسيل دوشامب، في عملها الفني الشهير نافورة، والمعروض في متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
أوراق التواليت، ورأس الرئيس القادم
أيضا كوسيلة للتعبيرالسياسي في الولايات المتحدة طبعت بعض الشركات صور المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، أثناء السباق الرئاسي الذي فاز فيه ترامب مؤخرا، على أوراق التواليت. و تم بيعه في عيد الهالويين وتسويقه تحت شعار "انتخابات مخيفة".
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
شهد موت المشاهير
الحمام هو أكثر الأماكن خصوصية في المنزل، لذا فهو يشهد ما قد لا يشهده أحد وربما يظل العمر سرا غامضا. ألفيس بريسلي ملك الروك أند رول ترك قصره الفخم ليموت في الحمام ويقال أنه تأثر بجرعة زائدة من المخدرات. و الجميلة جودي غارلاند أو "دوروثي " في الفيلم الشهير "الساحر أوز " ماتت أيضا بجرعة مخدرات زائدة في حمام منزلها، في حين أن هناك أقاويل بأن زوجها قتلها بتلك الطريقة.
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في اليوم العالمي للمراحيض.. قصص وحمامات
هيا نأكل في التواليت
المهوسون بالمراحيض، ما بين من يرونها مكان مقزز يجب الخروج منه بسرعة، و من يراها مكان مريح يشعرون فيه بالنقاء الذهني. أغربهم هم هؤلاء الذين يجدون في المراحيض مكانا لطبخ الطعام الصورة من مطعم يحضر طعامه ويقدمه في بيئة المراحيض العمومية حيث يطبخون في آنية على شكل مرحاض و تجلس أيضا على كرسي مرحاض. هذا في مدينة سيمارانج في جاوة بإندونيسيا. إعداد: وفاء البدري/وكالات