 احذر.. للتدخين مضار عديدة ومنها الخرف! | عالم المنوعات | DW | 24.09.2018

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منوعات

احذر.. للتدخين مضار عديدة ومنها الخرف!

الإشاعة القديمة التي كان يرددها بعض المدخنين من أن التدخين ينشط المخ ويقلل ويحد من خطر الاصابة بالخرف وذلك بسبب وجود مادة النيكوتين، تم تفنيدها بدراسة جديدة بينت أن الاصابة بالخرف تزداد بنسبية كبيرة بين المدخنين.

Symbolbild Rauchen in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

ذكرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية أن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين، وأن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر. ونشرت هذه الدراسة في دورية" طب الأعصاب السريري و التطبيقي" حيث أكد معدو هذه الدراسة "أن خطر الإصابة بالخرف قل بنسبة 14 في المئة و19 في المئة بالترتيب بالنسبة للمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة والذين لم يدخنوا على الإطلاق وذلك بالمقارنة بالمدخنين الذين استمروا في التدخين".

مختارات

تستخدم الأدوية المنشطة للدماغ لعلاج اضطرابات وأمراض مرتبطة بالجهاز العصبي، كما تستخدم أيضا من قبل العديد من الأشخاص كمنشط ذهني لزيادة التركيز. لكن ما يجهله الكثيرون، أن هذه العقاقير قد تحول حياة مستهلكها إلى كابوس! (06.03.2015)

يروج المنتجون لعقاقير "سحرية" بمواد مضادة للأكسدة، تجعل وقف الشيخوخة في الخلايا أمرا ممكنا. الفائدة التي يروجون لها تبدو أمرا مشكوكا فيه، لأن الخلايا يمكنها حماية نفسها جيدا ضد ضغط الأكسدة خاصة بإتباع نظام غذائي متوازن. (30.01.2013)

وقال دايين تشوي كبير معدي الدراسة من كلية الطب بجامعة سول الوطنية إن "التدخين معروف بآلاف من نتائجه السلبية على الصحة بما في ذلك الإصابة بالسرطان وأمراض شرايين القلب. ولكن يقل التأكيد نسبيا على تأثير التدخين على أدمغتنا"

وتشير الدراسة إلى عدة دراسات أجريت في الثمانينات والتسعينات ووجدت أن التدخين يحد من خطر الإصابة بالزهايمر، ولكن هذه الدراسات كانت تمولها عادة شركات التبغ.

وقال تشوي لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني " كان هناك اعتقاد خاطئ بأن التأثير المنشط للنيكوتين قد يعمل كعامل وقائي من الخرف". وكشف أن "النقطة المثيرة للاهتمام هي إمكانية وقف زيادة خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالتدخين من خلال الإقلاع عنه".

الأسباب في الإصابة بالخرف ليست واضحة تماما لحد الآن إلا أن الخبراء أرجعوها  إلى التغيرات التي قد يحدثها تقلب ضغط الدم في بنية ووظائف الدماغ  والتي قد يكون لها دور في الإصابة بالخرف. وقد يكون قياس ضغط الدم في المنزل أكثر مصداقية بالمقارنة مع الفحص في عيادة الطبيب لأن التوتر أو القلق قد يجعلان المريض يسجل قراءات أعلى في العيادة منه في المنزل.

ولإبعاد شبح الخرف ينصح الأطباء بالحفاظ على نظام الأوعية الدموية والقلب حيث ترتبط  بصحة المخ. ويقول أنه حتى إذا كانت الإجراءات للحد من تقلبات ضغط الدم غير متوفرة حاليا فإن الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام من خلال تغيير نمط الحياة كالتحول إلى الأكل الصحي وممارسة الرياضة  والابتعاد عن التدخين.

ع.أ.ج / ع.ج.م (رويترز)

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.

  • Adipositas in Deutschland

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    السمنة تأتي في المرتبة الثانية في التسبب بالسرطان، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين في الجسم والذي يزيد من خطر جميع أنواع السرطان تقريبا، وخاصة سرطان الكلى والمرارة والمريء. وتتراكم الهرمونات الجنسية بشكل متزايد في الأنسجة الدهنية للنساء البدينات مما يسهل الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الناس قليلو الحركة يزداد لديهم احتمال الإصابة بالسرطان. وتشير الدراسات إلى أن الحركة والرياضة تمنعان نشوء الأورام الخبيثة، وذلك لأن النشاط البدني يقلل مستوى هرمون الأنسولين ويمنع السمنة. وليس من الضروري أن تكون الحركة الرياضة عالية الأداء: فالمشي الاعتيادي -أو ركوب الدراجات- يُحدِث فرقاً كبيراً!

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الكحول مادة مسرطِنة. وهو يشجع نشوء أورام خبيثة في تجويف الفم ومنطقة البلعوم والمريء. الجمع بين التدخين والكحول خطير للغاية: فهذا يزيد خطر الإصابة بسرطان بمائة مرة.

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    اللحوم الحمراء قد تسبب سرطان الأمعاء، وخصوصاً لحم البقر ولحم الخنزير بدرجة أقل، حيث يزداد احتمال الإصابة بالسرطان إلى مرة ونصف المرة. وعلى العكس من ذلك، السمك يقي من السرطان.

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    عند شواء اللحوم تنشأ مواد مسببة للسرطان، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي أدت إلى أورام في دراسات على الحيوانات. لكن ذلك لم يتم إثباته بعد على البشر. وربما يكون استهلاك اللحوم هو السبب، وليس طريقة إعداد اللحم.

  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    تجنُّب الوجبات السريعة، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والألياف يساعد على منع السرطان. النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر السرطان بأكثر من 10 في المائة.

  • Sommer Deutschland 2012

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    التعرض لكثير من الشمس يضر بصحة الإنسان. فالأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس تخترق الحمض النووي وتغيره. والنتيجة قد تكون سرطان الجلد. توجد دهانات واقية من أشعة الشمس. ولكن تغير لون الجلد يعني أنه قد تلقى الكثير من الإشعاع الشمسي.

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الطب الحديث قد يتسبب بالسرطان إذا زاد الإشعاع عن حده. فالأشعة السينية تسبب تغيرات وطفرات في الجينات الوراثية. التصوير الاعتيادي بالأشعة السينية أقل ضرراً من التصوير الطبقي المحوري. لذلك ينبغي الذهاب إلى التصوير الطبقي المحوري إذا وُجِدَت أسباب وجيهة لذلك فقط. أما التصوير بالرنين المغناطيسي فهو لا يؤذي.

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الالتهابات قد تسبب السرطان، مثلاً فيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم. كما أن فيروسات التهاب الكبد من النوع B و C يمكن أن تسبب تغيّر خلايا الكبد. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (في الصورة) قد تستقر في المعدة وقد تكون سببا في الإصابة بسرطان المعدة. بإمكان الإنسان تطعيم نفسه ضد العديد من مسببات الأمراض. المضادات الحيوية تساعد في القضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

  • Philippinen Verhütung

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    صحيح أن حبوب منع الحمل تزيد نوعاً ما من خطر سرطان الثدي. ولكنها في الوقت نفسه تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض إلى حد كبير. وعموما، حبوب منع الحمل تحمي بالتالي أكثر مما تضر، على الأقل فيما يتعلق بالسرطان.

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    ولكن حتى لو فعل الإنسان كل شيء بالشكل الصحيح فإنه لا يمكن أن يكتسب مناعة ضد السرطان. في نصف جميع حالات السرطان يكون تغير الجينات أو كبر السن هو السبب. أورام الدماغ بشكل خاص تنشأ من دون تدخل خارجي. ع.م


 

مختارات

التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

اكتشف باحثون أن تدخين علبة سجائر في المتوسط كل يوم يؤدي إلى 150 تحورا في كل خلية سنوياً. وكل تحور مصدر محتمل لـ "أضرار جينية" قد تؤدي للإصابة بالسرطان. يشار إلى أن السرطان يحدث نتيجة تحور في الحمض النووي للخلية. (04.02.2014)  

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