احذر قبل قتل دبور.. وسائل منزلية بسيطة للتخلص منها

الخبر الجيد هو أن موسم الدبابير المزعجة أوشك على الانتهاء، لكن مهلً، الجانب الشيء في الأمر هو أنها تصبح في هذه الفترة أكثر عدائية، بشكل يصبح فيه من الصعب التمتع بنهار هادئ أو وجبة هانئة في الحديقة أو المتنزه، إذ تجذب رائحة الطعام هذه الحشرات التي تهاب شيئاً. والعنف ليس حلاً دائماً، فقتلها يؤثر على التوازن البيئي في الطبيعة.

ولهذا السبب يفرض القانون الألماني غرامة قد تصل في حدها الأقصى إلى 65 ألف يورو في بعض الولايات لقتل بعض أنواع الدبابير، وتختلف الغرامة من ولاية ألمانية إلى أخرى. بعض أنواع الدبابير مثل الزنبور الدائر أو الدبابير ذات الرأس الدائرية تتمتع بحماية خاصة (وفق المادة 44، الفقرة 1، رقم 1 و 3 من القانون الاتحادي لحماية الطبيعة.

بينما تكد الدبابير في جمع البروتين فقط من أجل يرقاتها في أول الصيف، فإنها تبدأ في هذه الفترة بالبحث عن السكر، ولهذا فإنها تنجذب فوراً إلى الأطعمة على الطاولة وإلى المشروبات بشكل مزعج. لذلك تنصح رابطة حماية البيئة والطبيعة في ألمانيا بعدم إغراء الدبابير بالأطعمة والمشروبات الحلوة الطعم في المتنزهات والحدائق، وكذلك يجب تجنب منتجات العناية بالجسم المعطرة بشدة، إذ تجتذب الدبابير بشكل تلقائي.

وإذا تجمعت الدبابير على طاولة طعامك، فيجب عليك أن تحافظ على الهدوء، فالتلويح باليدين يمكن أن يعود عليك بنتائج عكسية، كما يقول الخبير في رابطة حماية البيئة والطبيعة الألمانية ماغنوس فيسل، محذراً حتى من النفخ على الدبور. ويوضح أن إظهار الخوف قد يكون مشكلة لأن هذه الحشرات تستشعر ذلك وتجعلها رائحة عرق الخوف في حالة تأهب وعدائية.

لكن ما يمكننا أن نفعل لطرد هذه الدبابير المزعجة دون أن نتعرض لقوانين الطبيعة أو غرامات القانون؟ إليك هذه الطرق البسيطة التي لا تحتاج إلا لمكونات بسيطة موجودة في كل منزل.

في كثير من الأحيان أيضاً، أثبتت استراتيجية وضع بعض الطعام بعيداً عن الطاولة نجاحها، وعلى سبيل المثال فإن الدبابير تحب العنب كثيراً، ويمكن أيضاً تقطيع بعض الفاكهة ووضعها على مسافة من طاولة الطعام، حيث يستقر الزوار غير المرغوب فيهم هناك وليس على طاولة الطعام الخاصة بك. على المدى الطويل يمكن أن تجعل هذه الاستراتيجية الحشرات تطير دائماً من تلقاء نفسها إلى مكان توفير الطعام.

إذا رأيت في تكرار هذه العملية تكلفة وجهداً، فعليك بخدعة مسحوق القهوة، التي يمكن تلخيصها بوضع القليل من مسحوق القهوة في وعاء مقاوم للحرارة كمنفضة سجائر مثلاً وإشعاله. إذ سينبعث الدخان من المسحوق المحترق لفترة طويلة، وتكون رائحة كريهة لكنها تبقي الدبابير بعيداً.

أما بوجود عش للدبابير في حديقة منزلك فإن الأمر يأخذ أبعاداً أخرى، وإذا شعرت بالخطر فيجب إزالة العش من قبل أخصائي، إذ لا تترك الحشرات عشها عادة على توالي السنوات. فحين تموت في فصل الشتاء تعود الملكات في العام اللاحق إلى نفس العش. بيد أن فترة الشتاء مناسبة تماماً لاقتلاع أعشاش الدبابير الخالية.

ويوجد في ألمانيا نوعان رئيسيان من الدبابير، النوع الشائع والنوع الألماني. وتعد الدبابير مهمة للغاية في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ تعتاش على افتراس الكثير من الحشرات الضارة كالعثة وقمل النبات، كما تساهم في تلقيح الزهور وتكون في النهاية غذاء شهياً للطيور البرية.

ع.غ/ع.ش