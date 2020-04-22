 احذر.. ست علامات تدل على ضعف الجهاز المناعي! | NRS-Import | DW | 04.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

NRS-Import

احذر.. ست علامات تدل على ضعف الجهاز المناعي!

في الوقت الذي يزداد فيه الحديث عن أهمية الجهاز المناعي ودوره الكبير في التصدي لفيروس كورونا، يعاني بعض الناس من ضعف المناعة ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وهذه علامات على ضعف جهاز المناعة، ونصائح لتقوية المناعة.

17.12.2014 DW Fit & Gesund Immunsystem (Fotolia)

الجهاز المناعي هو المدافع الأول عن الجسم.

ليس سراً أن الجهاز المناعي هو المسؤول الأول عن حماية جسم الإنسان من الأخطار التي تواجه، حيث يتصرف هذا الجهاز بسرعة كبيرة للغاية، إزاء أي خطر قادم مستفيداً من شبكته المحكمة والمعقدة في نفس الآن من الأنسجة والخلايا وغيرها.

وحالياً، يزداد الحديث عن أهمية الجهاز المناعي القوية في زمن كورونا، لما له من دور كبير في الحماية من فيروس كورونا، في انتظار إيجاد لقاح أو دواء ضد هذا الفيروس، والذي قلب الدنيا رأساً على عقب.

بيد أن الجهاز المناعي قد يفقد قوته ويصيبه الوهن، ما قد يعرض الإنسان لخطر حقيقي ويفقده واحدا من الأسلحة المهمة في الدفاع عن نفسه. ويشير موقع "فوندغ فايب" الألماني أن هناك ست إشارات تدل على ضعف الجهاز المناعي.

التعب

يشعر كل منا بالتعب في لحظة معينة من اليوم، وذلك بعد القيام بمجهود جسدي أو فكري معين، إلا أن الشعور بالتعب والإرهاق طيلة اليوم والرغبة فقط في الذهاب للسرير والنوم قد يعد إشارة على ضعف الجهاز المناعي.

أكثر عرضة للفيروسات والبكتيريا

أفاد موقع "فوندغ فايب" الألماني أن القابلية للإصابة بالفيروسات والبكتيريا من الإشارات الدالة على ضعف الجهاز المناعي، حيث إن الإصابة بالفيروسات والبكتريا تجعل جسم الإنسان دائماً عرضة لأنواع مختلفة من الأمرض، وتدخله بالتالي في دوامة من المعاناة المستمرة.

المرض

غالباً ما يتمكن الجسم بنفسه من محاربة مسببات المرض، إذ يملك القدرة على تجاوز المرض والتعافي، غير أن المعاناة من مرض خطير قد تكون في كثير من الأحيان دلالة على ضعف الجهاز المناعي، حسب نفس المصدر.

أكثر عرضة للحساسية

إشارة أخرى على ضعف الجهاز المناعي لدى الإنسان، هي المعاناة من أنواع مختلفة من الحساسية في نفس الوقت، إذ يفقد جسم الإنسان قدرته على مقاومة المواد المسببة للحساسية، والتي قد تتواجد في أنواع مختلفة من الطعام وغيرها.

مشاهدة الفيديو 05:44

كيف تحدث حساسية اللحوم؟

ضعف التئام الجراح

يمتلك الجسم القدرة على علاج الجراح التي قد يتعرض لها جسم الإنسان، إذ أن القيام بذلك لا يتطلب الكثير من الوقت. بيد أن الوضع مختلف لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، فجراحهم تلتئم ببطء وتحتاج لوقت أطول للشفاء.

الالتهابات

أوضح موقع "فوندغ فايب" إن الإسهال المتكرر والتهاب اللثة والتهاب المعدة والأمعاء من العلامات الدالة على ضعف الجهاز المناعي.

نصائح لتقوية الجهاز المناعي

في المقابل، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتقوية الجهاز المناعي، والتمتع بوضع صحي أفضل. ويشير موقع "فرويندينن" الألماني أن من بين هذه الخطوات هناك مثلاً: التمتع بقسط وافر من النوم، الاعتماد على نظام غذائي صحي، الابتعاد عن القلق والإجهاد، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة.

ر.م/ع.ج.م

  • Knoblauch

    مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

    الثوم

    يعود استخدام الثوم في علاج الالتهابات إلى آلاف السنين، واستخدمه القدماء في علاج مرض الطاعون. فالثوم فيه مركبات قادر على حماية الجسم ضد البكتيريا الضارة وإزالتها فضلا عن أنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية القادرة على طرد الجذور الحرة وتقوي الجهاز المناعي. وتعد مادة الأليسين هي الأكثر أهمية في الثوم لمكافحة البكتيريا الضارة.

  • Symbolbild Silber

    مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

    الفضة الغروية

    تستخدم الفضة الغروية كمادة مطهرة فعالة منذ زمن بعيد. وفي بدايات القرن التاسع عشر، تمكن الباحث ألفريد سيرل من تأكيد دور الفضة الغروية في القضاء على بعض البكتيريا الخطيرة دون آثار سامة. علما أن دراسات حديثة أكدت أن الفضة الغروية قادرة على قتل البكتيريا المسببة لمرض أنفلونزا الطيور وبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين(الصورة رمزية)

  • default

    مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

    زيت الأوريغانو

    يساعد زيت الأوريغانو على قتل البكتيريا المسببة للأمراض دون التأثير على البكتيريا المفيدة، فضلا عن خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والتي تجعل منه منافسا قويا للمضادات الحيوية غير الطبيعية. وتعود أهمية زيت الأوريغانو في مكافحة البكتيريا إلى مادة "كرفاكرول"، علما أن زيت الأوريغانو يحتوي على 70 بالمئة من مادة "كرفاكرول"، ما يجعل تأثيره أكثر فعالية.

  • Symbolbild Echinacea

    مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

    عشبة اشنسا

    تستخدم عشبة اشنسا منذ مئات السنين في علاج الكثير من الأمراض البكتيرية مثل الدفتيريا وتسمم الدم وغيرها . علما أن هناك دراسات حديثة أكدت أن لهذه العشبة القدرة على قتل بعض أنواع البكتيريا الخطيرة مثل المكورات العنقودية، كما تستخدم في علاج الأنفلونزا ونزلات البرد.

  • Honig

    مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

    عسل مانوكا

    إلى جانب مذاقه اللذيذ، يعد عسل مانوكا من المضادات الطبيعية المفيدة، فهو قادر على قتل البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسيلين وبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي تتميز بقدرتها على آكل اللحوم. إذ أثبت الدراسات أن هذه البكتيريا لا يمكنها مقاومة التأثير الفعال للعسل.

  • default

    مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

    القرنفل

    يعد القرنفل من بين المضادات الحيوية الطبيعية المفيدة، فضلا عن أنه يملك خصائص تساعد على تسكين الألم، وترجع أهمية القرنفل إلى مركب الأوجينول.

  • Kurkuma

    مضادات حيوية طبيعية في متناول يدك وبدون آثار جانبية

    الكركم

    للكركم فوائد طبية استخدمها الصينيون والهنود في العلاج منذ مئات السنين، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للفيروسات والجراثيم والفطريات فضلا عن أنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات. وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات يمكن أن يكون الكركم مفيدا في علاج الكثير من الأمراض مثل الربو ونزلات البرد والأنفلونزا

    الكاتب: إعداد: دالين صلاحية


مختارات

نصائح بسيطة لوقاية طفلك من حساسية الربيع

سيلان الأنف واحتقانه وعطس لا يتوقف، أعراض لا تدل فقط على الإصابة بنزلة برد، فربما تكون نتيجة حساسية الربيع التي غالبا ما تفسد متعة الاستمتاع بهذا الفصل الجميل، فما سسبب هذه الحساسية وكيف تحمين طفلك من الإصابة بها؟  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Geruch

مع تشابه الأعراض.. هل مرضى الحساسية أكثر عرضة لمخاطر كورونا؟ 22.04.2020

يواجه العالم مخاوف كبيرة مع انتشار فيروس كورونا، غير أن المخاوف باتت مضاعفة لدى مرضى الحساسية الموسمية التي تتشابه أعراضها بعض الشيء مع أعراض كورونا. فهل مرضى الحساسية في دائرة الأكثر عرضة لخطر الفيروس العدائي الجديد؟

Klinik Intensivstation mit künstlicher Beatmung

لهذه الأسباب.. الفيروسات أشد خطرا على أصحاب الأمراض المزمنة! 25.04.2020

نقرأ مرارا وتكرارا أن "المرض يصيب خصوصا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة". لكن ما هي تلك الأمراض المزمنة؟ ولماذا هي في غاية الخطورة عند الإصابة بعدوى فيروسية؟

إعلان