احذر.. ست علامات تدل على ضعف الجهاز المناعي!

ليس سراً أن الجهاز المناعي هو المسؤول الأول عن حماية جسم الإنسان من الأخطار التي تواجه، حيث يتصرف هذا الجهاز بسرعة كبيرة للغاية، إزاء أي خطر قادم مستفيداً من شبكته المحكمة والمعقدة في نفس الآن من الأنسجة والخلايا وغيرها.

وحالياً، يزداد الحديث عن أهمية الجهاز المناعي القوية في زمن كورونا، لما له من دور كبير في الحماية من فيروس كورونا، في انتظار إيجاد لقاح أو دواء ضد هذا الفيروس، والذي قلب الدنيا رأساً على عقب.

بيد أن الجهاز المناعي قد يفقد قوته ويصيبه الوهن، ما قد يعرض الإنسان لخطر حقيقي ويفقده واحدا من الأسلحة المهمة في الدفاع عن نفسه. ويشير موقع "فوندغ فايب" الألماني أن هناك ست إشارات تدل على ضعف الجهاز المناعي.

التعب

يشعر كل منا بالتعب في لحظة معينة من اليوم، وذلك بعد القيام بمجهود جسدي أو فكري معين، إلا أن الشعور بالتعب والإرهاق طيلة اليوم والرغبة فقط في الذهاب للسرير والنوم قد يعد إشارة على ضعف الجهاز المناعي.

أكثر عرضة للفيروسات والبكتيريا

أفاد موقع "فوندغ فايب" الألماني أن القابلية للإصابة بالفيروسات والبكتيريا من الإشارات الدالة على ضعف الجهاز المناعي، حيث إن الإصابة بالفيروسات والبكتريا تجعل جسم الإنسان دائماً عرضة لأنواع مختلفة من الأمرض، وتدخله بالتالي في دوامة من المعاناة المستمرة.

المرض

غالباً ما يتمكن الجسم بنفسه من محاربة مسببات المرض، إذ يملك القدرة على تجاوز المرض والتعافي، غير أن المعاناة من مرض خطير قد تكون في كثير من الأحيان دلالة على ضعف الجهاز المناعي، حسب نفس المصدر.

أكثر عرضة للحساسية

إشارة أخرى على ضعف الجهاز المناعي لدى الإنسان، هي المعاناة من أنواع مختلفة من الحساسية في نفس الوقت، إذ يفقد جسم الإنسان قدرته على مقاومة المواد المسببة للحساسية، والتي قد تتواجد في أنواع مختلفة من الطعام وغيرها.

مشاهدة الفيديو 05:44 شارك كيف تحدث حساسية اللحوم؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3fUWp كيف تحدث حساسية اللحوم؟

ضعف التئام الجراح

يمتلك الجسم القدرة على علاج الجراح التي قد يتعرض لها جسم الإنسان، إذ أن القيام بذلك لا يتطلب الكثير من الوقت. بيد أن الوضع مختلف لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، فجراحهم تلتئم ببطء وتحتاج لوقت أطول للشفاء.

الالتهابات

أوضح موقع "فوندغ فايب" إن الإسهال المتكرر والتهاب اللثة والتهاب المعدة والأمعاء من العلامات الدالة على ضعف الجهاز المناعي.

نصائح لتقوية الجهاز المناعي

في المقابل، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة لتقوية الجهاز المناعي، والتمتع بوضع صحي أفضل. ويشير موقع "فرويندينن" الألماني أن من بين هذه الخطوات هناك مثلاً: التمتع بقسط وافر من النوم، الاعتماد على نظام غذائي صحي، الابتعاد عن القلق والإجهاد، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة.

ر.م/ع.ج.م