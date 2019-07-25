 احذر.. أغلفة المنتجات الغذائية قد تحتوي مواد خطيرة | عالم المنوعات | DW | 25.07.2019

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منوعات

احذر.. أغلفة المنتجات الغذائية قد تحتوي مواد خطيرة

حذرت جمعية أوروبية لحماية المستهلك من أن بعض أغلفة الأطعمة والأغذية الورقية وحتى أكواب القهوة تحتوي على مواد كيماوية ضارة تعرض بعض المستهلكين للخطر. أين يكمن هذا الضرر، وما هي السبل اللازمة للحماية منها؟

Deutschland Berlin | Verpackung mit Insektenburger (Imago Images/photothek)

حذرت جمعية أوروبية لحماية المستهلك اليوم الخميس (25 تموز/ يوليو 2019) من أن الحبر والمواد الكيماوية الأخرى المستخدمة في القشات الورقية وأكواب القهوة وأوعية الأغذية الورقية ربما تصدر مواد ضارة، وطالبت الاتحاد الأوروبي بتنظيم استخدام الأغلفة الورقية في تغليف الأطعمة.

 وقالت المنظمة الأوروبية لحماية المستهلك، والتي تضم جمعيات وطنية، إن الورق يعد ثاني أكثر مادة مستخدمة في تغليف الأطعمة بعد البلاستيك. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظم استخدام الكيماويات في الأغلفة البلاستيكية، ومن المقرر حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ابتداء من عام 2021.

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حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، يعتزم تجار ألمان طواعية تخفيض نسبة السكر في منتجاتهم الغذائية، وفي الدرجة الأولى في المنتجات التي يستهلكها الأطفال كحبوب الإفطار، والزبادي، والحلويات. (05.04.2018)

يحمي القانون المستهلك والبائع في تجارة المفرد في ألمانيا، وللمشتري حقوق فحص المادة وتجربتها والتعامل على ثمنها وله حق إعادتها بعد أسبوعين من الشراء، كما أنها مضمونة لمدة سنتين في أغلب الأحوال، إنها جنة المستهلك. (22.09.2016)

 وأوضحت المنظمة أنه لا يتم تطبيق نفس الأمر بالنسبة للتغليف الورقي، مشيرة إلى أن الخليط الحالي من القواعد الوطنية يعرض بعض المستهلكين للخطر. وخلصت المنظمة إلى أنه يتم استخدام أكثر من 5 آلاف مادة كيماوية لصناعة الأحبار المستخدمة في عبوات تغليف الأغذية.

وتشمل هذه المواد صبغات ومواد مذيبة وإضافات. وأوضحت المنظمة أنه لم يتم إجراء اختبار سموم لمعظم هذه المواد. وتوصلت الاختبارات المعملية التي أجريت بالنيابة عن المنظمة إلى أن أكثر من عينتين من بين كل ست عينات احتوتا على أمينات عطرية أساسية، وهي مواد كيماوية تستخدم للحصول على اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر، ويشتبه في أن بعضها يسبب السرطان.

 وأضافت المنظمة أنه وجد تسع عينات من بين 76 عينة، شكلت انتهاكا للقواعد التي حددها الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأغلفة البلاستيكية.

ر.ض/ع.ش (د ب أ)

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