احذر.. أغلفة المنتجات الغذائية قد تحتوي مواد خطيرة

حذرت جمعية أوروبية لحماية المستهلك اليوم الخميس (25 تموز/ يوليو 2019) من أن الحبر والمواد الكيماوية الأخرى المستخدمة في القشات الورقية وأكواب القهوة وأوعية الأغذية الورقية ربما تصدر مواد ضارة، وطالبت الاتحاد الأوروبي بتنظيم استخدام الأغلفة الورقية في تغليف الأطعمة.
وقالت المنظمة الأوروبية لحماية المستهلك، والتي تضم جمعيات وطنية، إن الورق يعد ثاني أكثر مادة مستخدمة في تغليف الأطعمة بعد البلاستيك. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظم استخدام الكيماويات في الأغلفة البلاستيكية، ومن المقرر حظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ابتداء من عام 2021.
وأوضحت المنظمة أنه لا يتم تطبيق نفس الأمر بالنسبة للتغليف الورقي، مشيرة إلى أن الخليط الحالي من القواعد الوطنية يعرض بعض المستهلكين للخطر. وخلصت المنظمة إلى أنه يتم استخدام أكثر من 5 آلاف مادة كيماوية لصناعة الأحبار المستخدمة في عبوات تغليف الأغذية.
وتشمل هذه المواد صبغات ومواد مذيبة وإضافات. وأوضحت المنظمة أنه لم يتم إجراء اختبار سموم لمعظم هذه المواد. وتوصلت الاختبارات المعملية التي أجريت بالنيابة عن المنظمة إلى أن أكثر من عينتين من بين كل ست عينات احتوتا على أمينات عطرية أساسية، وهي مواد كيماوية تستخدم للحصول على اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر، ويشتبه في أن بعضها يسبب السرطان.
وأضافت المنظمة أنه وجد تسع عينات من بين 76 عينة، شكلت انتهاكا للقواعد التي حددها الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأغلفة البلاستيكية.
ر.ض/ع.ش (د ب أ)
-
في صور.. فضائح مواد غذائية صدمت العالم
سبتمبر 2018: إبر في فراولة بأستراليا
فتحت الحكومة الأسترالية هذا الشهر (سبتمبر/أيلول 2018) تحقيقا رسميا بعد العثور على إبر خياطة داخل الفراولة التي تباع في الأسواق في جميع أنحاء البلاد. وتم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى بعد تناوله لفراولة بها إبرة بداخلها.
-
في صور.. فضائح مواد غذائية صدمت العالم
يناير 2018: دبابيس معدنية داخل خبز بألمانيا
الأستراليون ليس وحدهم من صُدموا هذا العام بوجود أشياء غريبة بالمواد الغذائية، بل في ألمانيا أيضا تم العثور في يناير/كانون الثاني من هذا العام بإحدى متاجر المواد الغذائية بمدينة أوفنبورغ جنوب ألمانيا على دبابيس معدنية بداخل علب شرائح الخبز وسندويتشات سلامي.
-
في صور.. فضائح مواد غذائية صدمت العالم
2017: غذاء أطفال مسموم
عاش الأباء في جميع أنحاء ألمانيا حالة من الذعر شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي بعد أن عثرت السلطات في مدينة فريدريشسهافن على عبوات غذائية للأطفال ممزوجة بمادة جلايكول الإثيلين التي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي أو تؤدي للموت. وكان رجل ألماني يبلغ من العمر 55 عاما قد هدد بإغراق الأسواق التجارية بمواد غذائية مسممة إذا لم يحصل على 10 ملايين يورو، قبل أن يتم القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.
-
في صور.. فضائح مواد غذائية صدمت العالم
2016: حلويات قاتلة في باكستان
توفي أكثر من 30 شخصا في إقليم البنجاب في باكستان بعد تناولهم لحلويات جرى تسميمها عمدا. واعترف شقيق صاحب المحل الذي يبيع هذه الحلويات بأنه تعمد خلط الحلوى بمبيد حشري قوي بسبب خلافات عائلية.
-
في صور.. فضائح مواد غذائية صدمت العالم
2003: مياه ملوثة في إيطاليا
عاشت المتاجر الكبرى في إيطاليا عام 2003 حالة تأهب قصوى دامت أشهرا بسبب قوارير مياه ملوثة. فقد تم حقن القوارير بمبيض الغسيل وبمادة أسيتون، وأصيب العشرات من الأشخاص بأضرار بعد شربهم للماء الملوث. وكانت الشرطة آنذاك تعتقد أن من يقف وراء هذه العملية الإجرامية، جماعات متطرفة مناهضة للرأسمالية.
-
في صور.. فضائح مواد غذائية صدمت العالم
1982: مسكنات ألم قاتلة
في مدينة شيكاغو الأمريكية لقي سبعة أشخاص مصرعهم عام 1982 بعد تناولهم لمسكنات ألم، تحمل علامة تايلينول، والتي كانت ممزوجة بسيانيد البوتاسيوم. ولم يتم توجيه أي تهمة لأي شخص وبقيت معطيات القضية غامضة. ريبكا شتاودنماير/ هشام الدريوش