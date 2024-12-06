احتيال عبر واتساب.. كيف تحمي حسابك من الهجوم؟

هجمات إلكترونية ضد مستخدمي واتساب الناطقين بالألمانية، حيث يستخدم المهاجمون أرقامًا مزيفة وبرامج دردشة آلية لسرقة الحسابات. تعرف على أحدث أساليب الاحتيال وكيفية حماية حسابك من هذه الهجمات المتزايدة.

في أسلوب احتيالي جديد، يستهدف الهاكرز مستخدمي واتساب الناطقين بالألمانية عبر إرسال رسائل نصية تبدو وكأنها مرسلة من واتساب نفسه. يستخدم المحتالون رقمًا مزيفًا مشابهًا للرقم الذي يرسل رموز التأكيد، مما يجعل الرسالة تبدو أصلية. وفقًا لما ذكره أحد المستخدمين على منصة Reddit.

تظهر هذه الرسائل على هواتف المستخدمين جنبًا إلى جنب مع الرسائل الحقيقية من مزودي الخدمة، مما يزيد من صعوبة التمييز بينها وبين الرسائل الموثوقة. وبالتالي، يظهر "واتساب" كمرسل لهذه الرسائل الاحتيالية، وفقًا لموقع Heise Online.

عند فتح الرابط المرفق في الرسالة، يتم توجيه المستخدم إلى صفحة مزيفة تدعي أنها الصفحة الرسمية لواتساب. على هذه الصفحة، يتفاعل الضحية مع روبوت دردشة يدعي أنه "خدمة العملاء عبر الإنترنت"، الذي يطلب منه إدخال رقم هاتفه كجزء من عملية "فحص أمني" احتيالية.

روبوت وهمي يسرق حسابات واتساب عبر خدعة متقنة

يبدأ الروبوت بإبلاغ الضحية بلغة ألمانية واضحة بضرورة فتح إعدادات واتساب وإضافة جهاز جديد. ثم يطلب منه النقر على خيار "ربط الجهاز باستخدام رقم الهاتف"، ومن ثم إدخال "رمز الأمان" المكون من ستة أرقام الذي يرسله الروبوت.

إذا قام المستخدم باتباع التعليمات، يحصل الهاكر على وصول كامل إلى حسابه على واتساب، مما يمنحه القدرة على قراءة رسائله وإرسالها. في الواقع، يتم ربط المتصفح على الحاسوب بتطبيق واتساب، مما يتيح للمحتالين التحكم في الحساب بسهولة. بدلاً من استخدام رمز التحقق المعتاد، يستطيع المحتالون مسح رمز الاستجابة السريعة رمز (QR) من شاشة الكمبيوتر لربط الحساب مباشرة.

كيف تحمي حسابك

يمكن للأطراف الثالثة (أي الأشخاص الذين ليسوا مالكي الحساب) . يمكن أن يحدث ذلك إما عبر الوصول المؤقت للهاتف المفتوح، أو من خلال التلاعب الاجتماعي الذي يستغل خداع الضحية.

المشكلة لا تقتصر على مجرمي الإنترنت فحسب، بل قد يشكل هذا التهديد خطرًا أيضًا على أطراف مقربة، مثل الشركاء السابقين.

لحماية حسابك من هذه التهديدات، يُنصح بمراجعة الأجهزة المرتبطة بحسابك عبر الدخول إلى قائمة واتساب (الزر العلوي المكون من ثلاث نقاط) واختيار "الأجهزة المرتبطة". من هناك، يمكنك إزالة أي جهاز لم تعد تستخدمه، مما يساعد على تقليل المخاطر وحماية حسابك من الوصول غير المصرح به.

تزايد الخسائر جراء الجرائم الإلكترونية



لحماية المعلومات الشخصية، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند تلقي رسائل من أرقام غير معروفة أو غير متوقعة، وعدم فتح أي روابط أو مشاركة المعلومات الشخصية. من الأفضل أيضًا تفعيل التحقق الثنائي في واتساب لتعزيز الأمان.

وفقا لموقع WDR تعد هذه الهجمات الاحتيالية جزءًا من مشكلة أكبر. وفقًا للرابطة الرقمية Bitkom، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر تصل إلى 203 مليار يورو نتيجة للجرائم الإلكترونية في عام 2022. يعكس هذا الرقم الضخم حجم التهديدات الرقمية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقوية الإجراءات الأمنية لمواجهتها.

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ن.ف.د