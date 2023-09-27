احتيال أم شطارة؟.. عروسان يفرضان رسوم حضور على الضيوف!

في حادثة غريبة ولافتة للانتباه في المملكة المتحدة، أثار حفل زفاف غريب من نوعه انتقادات واسعة وذلك بعد أن فرض العروسان رسوما قدرها ما يقرب 2000 جنيه إسترليني على الضيوف لحضور حفل الزفاف، وذلك حتى دون تقديم الطعام والمشروبات.

كان الضيوف قد تلقوا رسائل إلكترونية تشكرهم على تأكيدهم حضور الحفل فيما طلب منهم الدفع عبر رابط مرفق بالرسالة.

اعتقد أحد الضيوف، جاك، أن الرابط مرتبط بصندوق شهر العسل كهدية، ولكنه اكتشف لاحقا أن هذا الرابط ما هو إلا أداة لدفع رسوم حضور حفل، بعكس ما هو متعارف عليه إذ أن حفلات الزفاف لا تتطلب أي رسوم، وتكون مجانية مع تقديم الطعام والمشروبات.

استغرب جاك من المبلغ المطلوب ومن الفكرة بشكل عام، غير أنه قد قرر أن يدفع كل مدخراته لحضو الحفل. ليكتشف في النهاية أن الطعام والمشروبات لم تكن مشمولة ويترتب على الضيوف دفع 30 جنيها إضافية، و200 جنيه كإكرامية للمكان الذي أقيم فيه حفل الزفاف. بحسب ما نشره موقع (ميرور) البريطاني.

حفل مجاني.. احتيال؟

وتبين لجاك وغيره من المدعوين أن العريس والعروس قد نقلوا تكلفة حفل زفافهما بالكامل إلى الضيوف، بما في ذلك إكراميات الصالة، ودون إبلاغهم مسبقا، وبالتالي حصلا على حفل فاخر مجاني تماما. الأمر الذي أثار غضب المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي واستفزهم، إذ اعتبر البعض أن ما حدث كان عملية احتيال وأن ما قام به العروس والعريس غير مقبول أخلاقيا. بينما أشار آخرون إلى أن جاك وبقية الضيوف كانوا مستسلمين لهذا النوع من الاحتيال، وكان يجب عليهم أن يرفضوا الدفع أو عدم الحضور ببساطة.

ر.ض