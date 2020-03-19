احتواء كورونا- سبعة مفاتيح لفهم انبهار الفرنسيين بالألمان

. مقارنة تكاد لا تتوقف.. "أنظروا لما يفعله الألمان"!

. قصة استغاثة مقاطعة فرنسية بالجارة الألمانية

. التصدي لكورونا ـ ملامح "النموذج الألماني"؟

. نظام صحي متطور ـ سر الفحوصات الاستباقية

. معرفة لا تقدر بثمن: رصد نشأة الوباء الأولى

. العوامل الثقافية في "النموذج الألماني"

. حذر علماء الفيروسات الألمان ـ المعركة لم تحسم بعد!

مقارنة تكاد لا تتوقف.. "أنظروا لما يفعله الألمان"!

في السادس والعشرين من مارس / آذار 2020، قدًر كريستيان دروستن (رئيس قسم علم الفيروسات بمستشفى شاريتيه في برلين، أحد أبرز الوجوه العلمية ـ الإعلامية في ألمانيا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد) بأن بلاده تُجري أسبوعيا ما لا يقل عن نصف مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد. بعدها بأيام واجه الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب وابلا من الأسئلة في البرلمان حول عدد الاختبارات التي تجريها فرنسا مقارنة بألمانيا. فيليب تجنب الرد المباشر مكتفيا بالقول بأن الرقم المشار إليه لا يعكس بالضرورة الواقع، وإنما الطموح الذي تسعى ألمانيا إلى تحقيقه.

وبغض النظر عن مدى دقة هذا الرقم، فإن المشهد يكشف حدة الضغوط التي يتعرض لها المسؤولون الفرنسيون، في ما يشبه مواجهة دائمة مع ما تسميه وسائل الإعلام الفرنسية بـ"النموذج الألماني" في التصدي لجائحة كورونا. هوس تعزز بعدما استقبلت مستشفيات ألمانية مرضى فرنسيين، بل وتواردت تقارير بشأن احتمال تدخل الجيش الألماني لمساعدة فرنسا. وهو ما يرى فيه البعض انبعاثا لفكرة التضامن الأوروبي، فيما يرى فيه آخرون تراجعا لكبرياء فرنسا أمام جارتها الشرقية.

قصة استغاثة مقاطعة فرنسية بالجارة الألمانية

كانت "مقاطعة الشرق الكبير" (غران إيست)، ثالت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا، أول من أرسل نداء استغاثة للولايات الألمانية المجاورة، بعدما عجزت مستشفيات مدينتا كولمار وميلوز عن استقبال المزيد من المرضى. وكانت "بادن فورتنبيرغ"، المتاخمة للحدود أول ولاية ألمانية تلبي النداء. بعدها انخرطت ولايات أخرى في العملية، منها سارلاند، رينانيا بالاتينا وهيسن، في تقديم يد العون للفرنسيين. رمزية هذا التعاون تتعدى ظرفية كورونا، لتغوص في أعماق ذاكرة تارخية مؤلمة لبلدين مزقتهما قرون من الحروب الدامية، ودفعت بهما أوروبا الموحدة لاستكشاف دروب الصداقة والتعاون على صعوبتها. حتى نظرة الفرنسيين للجيش الألماني "بوندسفير" تجاوزت تابوهات الماضي، إذ كشف موقع "دير شبيغل" يوم (26 مارس / آذار 2020) عن وجود اتصالات عسكرية على المستوى الجهوي لبحث إمكانية "مساهمة الجيش الألماني في تقديم مساعدة سريعة إلى فرنسا على ضوء حالة الطوارئ السائدة هناك. ورغم أن الموقع وصف الاتصالات بغير الرسمية، إلا أنه توقع أن تتلقى وزير الدفاع الألمانية طلبا رسميا بهذا الشأن من قبل نظيرتها الفرنسية في حال خرت الجائحة عن السيطرة في فرنسا.

مشاهدة الفيديو 02:23 شارك كورونا يصيب أوروبا بالشلل إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3ZQsb النشاطات العامة في أوروبا شبه متوقفة بسبب كورونا

صحيفة "لوبس" الفرنسية كتبت في عنوان بارز "سنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة الفرنسيين" في استشهاد بما قاله الدكتور هاتموت بروكله رئيس قسم الانعاش والعناية المركزة بمستشفى مدينة فرايبورغ في ولاية بادن فورتنبرغ. بروكله أوضح للصحيفة أنه يعتبر نفسه مواطنا أوروبيا بالدرجة الأولى، معبرا عن قناعته بأن القضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد، ممكن بطريقة واحدة فقط هي "التعاون بيننا". ومع ذلك فإن أوروبا أظهرت عجزا واضحا في التعامل مع هذه الأزمة. إيطاليا توسلت مساعدة شركائها دون تفاعل كبير، بل شهدنا معارك ديبلوماسية بشأن كمامات طبية تم الاستحواذ عليها بطريقة غريبة. التعاون الألماني الفرنسي لو تعزز أكثر سيكون واحدا من قصص النجاح القليلة لأوروبا في هذه الأزمة.

التصدي لكورونا ـ ملامح "النموذج الألماني"

في تحليل مطول يوم (الرابع من أبريل / نيسان 2020) لإذاعة "فرانس كولتور" الثقافية التابعة لراديو فرنسا، تساءل ستانيسلاس فاساك عن ملامح "نموذج ألماني" في احتواء كورونا وكتب محاولا رصد عناصر قوة المسار الألماني: " في مواجهة كورونا قاومت ألمانيا بشكل أفضل من الدول الأوروبية الرئيسية الأخرى. عدد المصابين مرتفع جدًا، لكن معدل الوفيات أقل بكثير من إيطاليا وإسبانيا أو فرنسا". وأضاف الكاتب أن "كفاءة النظام الفيدرالي الألماني تفسر جزئياً هذه النتائج الجيدة".

وصل معدل الوفيات رسميا إلى 1.2بالمائة، إلا أنها نسبة أقل بكثير من البلدان الأوروبية الأخرى: (إيطاليا 12بالمائة، اسبانيا 9 بالمائة، المملكة المتحدة 8 بالمائة، وفرنسا 7 بالمائة). ويرى بعض الفرنسيين أن سر نجاح ألمانيا يكمن في تمكنها من احتواء الجائحة وإدارتها بشكل أفضل، لأنها أدركت الخطر مبكرا. يرى هانز ستارك، أستاذ الحضارة الألمانية في جامعة السوربون أن "الأولوية السياسية في فرنسا خلال شهر فبراير/ شباط كانت إصلاح نظام التقاعد أكثر من أي شيء آخر، في وقت أخذت فيه ألمانيا المشكلة الناشئة آنذاك في الصين بجدية، ربما بسبب العلاقات التجارية الوثيقة للغاية بين البلدين ".

نظام صحي متطور ـ سر الفحوصات الاستباقية

تملك ألمانيا بنية صحية تحتية متطورة تُغطي كل مناطق البلاد مكنتها من إجراء اختبارات واسعة على الفيروس بمعدل 300 ألف إلى نصف مليون فحص في الأسبوع. وعلى سبيل المثال لا لحصر، أُجريت اختبارات على العائدين من المناطق الموبوؤة كالصين وإيطاليا وتيرول في النمسا. كما فُرض الحجر الصحي على القادمين من منتجع إيشغل، أحد المصادر الرئيسية لانتشار الوباء في أوروبا. وبهذا الصدد قالت سوزانا غلاسماخر، المتحدثة باسم معهد روبرت كوخ "أوصينا بحملة فحص واسعة في أولى علامات الوباء للكشف عن الإصابات بأسرع وقت ممكن وإبطاء العدوى". يذكر أن معهد روبرت كوخ مؤسسة حكومية والهيئة المرجعية المخولة رسميا بتقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا. وهو ما ذهب إليه كريستيان دروستن، خبير علم الفيروسات في مستشفى شاريتيه في برلين، الذي أوضح أنه مقتنع بأن "حملة الكشف المبكر جعلت من الممكن اكتشاف الوباء بسرعة".

وتعتمد ألمانيا في الأوقات العادية على عشرين ألف سرير للإنعاش والعناية المركزة، ورفعت هذا العدد بعد أزمة كورونا إلى أربعين ألف سرير، منها ثلاثون ألف مجهزة بآلات التنفس. أما فرنسا فكان عدد الأسِرة المماثلة فيها،لا يتجاوز 5000 سرير قبل الأزمة. وتسعى الحكومة الفرنسية إلى رفع العدد إلى 14 ألف في الأسابيع المقبلة. يوفر النظام الصحي الألماني 6 أسرة لكل 1000 نسمة، ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميا، بعد اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تملك إيطاليا 2.75 سريرًا لكل 1000 نسمة، وإسبانيا 2.9 ، وفرنسا ثلاثة فقط.

مشاهدة الفيديو 01:39 شارك ميركل وماكرون يجددان عهد الصداقة بين فرنسا وألمانيا في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3BzvW ميركل وماكرون يجددان عهد الصداقة بين فرنسا وألمانيا

معرفة لا تقدر بثمن: رصد نشأة الوباء الأولى

يُعتقد في ألمانيا، على نطاق واسع، أن موظفا صينيا يتنقل بين مصنع لقطع غيار السيارات في بافاريا الألمانية ومصنعين في ووهان (بؤرة الوباء الأولى في الصين)، هو مصدر سلسلة العدوى الأولى في ألمانيا. تم الإبلاغ عن هذه الإصابة في 28 يناير / كانون الثاني. بعد ذلك بيومين، تم تحديد جميع جهات الاتصال ذات العلاقة بـ"المريض صفر" وحجرها صحيا. الحصيلة: 16 إصابة. حينها تنفس المسؤولون الصعداء، بعد نجاح ألمانيا من احتواء سلسة الوباء الأولى.

أما الموجة الثانية فكانت أكثر دمارا، وبدأت نهاية فبراير/ شباط، بعد عودة الكثير من الألمان من عطلتهم الشتوية التي يحب الشباب قضاءها في منتجعات التزلج النمساوية. مثل إشلغ، وهي قرية تقع في تيرول النمساوية ومعروفة ليس فقط بمنحدراتها الثلجية، ولكن أيضًا بأمسياتها وحفلاتها الصاخبة. واتضح أن نادل حانة المنتجع تمسك بمواصلة العمل على الرغم من معاناته مما كان يُعتقد بأنه نزلة برد شديدة. ويعتقد الخبراء، أن هذا النادل لوحده مسؤول عن سلسلة عدوى قضت على مئات الأشخاص. ويرى الخبراء أن طبيعة الموجة الثانية هذه تفسر جزئيا انخفاض معدل الوفيات في ألمانيا. الاختبارات السريعة وإجراءات الحجر الفوري، منعت هؤلاء الشباب من نقل العدوى لذويهم وأفراد أسرهم من كبار السن. كما يوضح كريستيان دروستن: "لقد نقلوا الفيروس بشكل رئيسي إلى أشخاص ينتمون إلى فئتهم العمرية"، فمعدل أعمار المصابين في ألمانيا لا يتجاوز 47 عاما، مقابل 63 في إيطاليا.

العوامل الثقافية في "النموذج الألماني"

تضافرت عدة عوامل ساعدت على اختيار أو بلورة ما بات يسمى بـ"النموذج الألماني" في التصدي للفيروس المستجد، من بينها ما رصده موقع صحيفة "لابريس" (الرابع من أبريل / نيسان 2020) وهي صحيفة كندية ناطقة بالفرنسية استدلت باقتصاديين ألمانيين، كريستيان باير وموريتز كون، من جامعة بون، اللذين أكدا على أهمية العامل الثقافي. ففي إيطاليا على سبيل المثال لا الحصر، يسود التعايش بين الأجيال أكثر مما هو عليه الحال في ألمانيا. حيث يعيش 20 بالمائة من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، يعيشون مع والديهم، فيما لا تتجاوز النسبة 6 بالمائة في ألمانيا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا الأمير ألبير الثاني أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا السياسي الألماني فريدريش ميرتس أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا الممثلة البريطانية إنديرا فارما أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا كريستوفر هيفغو فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد



حذر علماء الفيروسات الألمان ـ المعركة لم تحسم بعد!

يتردد خبراء الفيروسات الألمان في الجزم بشأن مآل المعركة التي تخوضها البلاد ضد الفيروس المستجد، خصوصا وأن نسبة الوفيات أخذت مؤخرا منحى تصاعديا (1.2بالمائة بعما كانت في حدود 0.47 بالمائة). وقد اندلع جدل في ألمانيا بشأن الاستراتجيات المحتملة للخروج من حالة الحجر الحالية والتفكير في عودة الحياة إلى طبيعتها. عالم الفيروسات كريستيان دروستن يرى أنه "بالطبع علينا الخروج من هذا الوضع"، لكن الخبير ذائع الصيت رفض في أكثر مناسبة رسم أفق نهاية النفق أو تحديد وقت محدد، مكتفيا بالقول يجب إلغاء القيود في الوقت المناسب. ودعا إلى بلورة تنبؤات نموذجية، مبنية على أسس علمية محضة. وفي حال رفع الحجر يجب حماية وعزل الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن.

حسن زنيند