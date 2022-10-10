احتفى به غوغل.. من هو العالم المصري مصطفى العبادي؟

نشر محرك البحث "غوغل"، اليوم الإثنين (10 تشرين الأول/أكتوبر 2022)، رسماً للمؤرخ والعالم المصري الشهير مصطفى العبادي. وفي الرسم، يمكن رؤية رفوف من الكتب في الخلفية، ما يرمز إلى المكتبات العديدة التي قضى فيها مصطفى العبادي وقته أثناء القيام بأبحاثه. وفي المقدمة، يظهر العبادي نفسه وهو يحمل كتاباً بين يديه وإلى يمينه منارة الإسكندرية ومبنى مكتبتها البارزة.
رسم "غوغل" جاء للاحتفاء بعيد ميلاد عالم المصريات والمؤرخ الشهير الراحل مصطفى العبادي، الذي كان له الدور الفعال في إحياء إحدى أبرز المكتبات في الشرق الأوسط، وهي مكتبة الإسكندرية في مصر.
ولد مصطفى العبادي في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 1928 بالقاهرة. في سن الـ 22 تخرج بمرتبة الشرف من جامعة الإسكندرية. ثم حصل على منحة دراسية من جامعة كامبريدج في بريطانيا، حيث واصل الدراسة على يد مؤرخين مرموقين. وبعد التخرج والعودة إلى جامعة الإسكندرية، عمل العالم والمؤرخ المصري في مكتبة الإسكندرية. وكتب "غوغل" عن المؤرخ الشهير: "أصبح العبادي مرجعاً رائداً في هذا الموضوع، حيث ألقى محاضرات حول العالم عن مكتبة الإسكندرية".
خلال محاضراته، اقترح العالم مراراً وتكراراً مشروعاً لإحياء مكتبة الإسكندرية القديمة. وفي النهاية تمكن من إقناع الحكومة المصرية واليونسكو بدعم مشروعه. وبعد ما يقرب من 15 عاماً من التخطيط والبناء تم افتتاح مكتبة الإسكندرية في عام 2002.
وإلى جانب أبحاثه وحياته المهنية، ترأس مصطفي العبادي جمعية الآثار بالإسكندرية، وحصل الراحل على جائزة النيل عام 2013، وهي أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر. وقبلها نال العالم المصري جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1998، وجائزة كفافي في الدراسات اليونانية عام 1997، كما نال جوائز غربية عديدة منها جوائز ألمانية.
وبعد حياة طويلة وحافلة بالعلم والمعرفة، توفي العبادي، في 13 شباط/فبراير عام 2017، عن عمر ناهز 88 عاماً في مدينة الإسكندرية، حيث قضى معظم حياته.
إ.م/خ.س
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