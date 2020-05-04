احتفظوا بما لديكم من لاعبين!"..نصيحة هاينكس لمواجهة كورونا

لم نشهد يوما إجماعا قوياً بين مسيّري كرة القدم الأوروبية كما هو الحال اليوم. فالجميع يؤمن أن عالم المستديرة ورغم قوة سحرها سيكون مختلفا عما سبق قبل جائحة كورونا. لعله سيصبح أفضل، يقول الحالمون الذين يحنون إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين كان دخل اللاعبين لا يتجاوز عُشر ما يتقاضاه جيل ليونيل ميسي ورونالدو وغريزمان ونيمار دا سلفيا، وأمثالهم.

والتحفظات التي أبداها مدراء الكرة في العديد من الأندية الكبرى، بخصوص واقع الانتقالات بفعل تداعيات الأزمة المالية المترتبة عن توقف المنافسات، من شأنها أن تعزز أمل هؤلاء الحالمين في عودة "المنطق" حسب وصفهم، إلى دفاتر الأندية والأرقام المتداولة في سوق اللاعبين. بل ذهب أحد أعمدة الكرة الألمانية ورموزها، المدرب يوب هاينكس، إلى القول بأن أسعار اللاعبين تجاوزت ليس فقط حدود المنطق بل وحدود الأخلاق أيضا.

ويأتي ذلك في حوار أجراه مع مجلة "كيكر" الألمانية بمناسبة اقتراب عيد ميلاده الـ 75 والذي سيحتفل به يوم السبت القادم. وقد نشرت كيكر نصّ الحوار في عددها ليوم الاثنين (الرابع من مايو/ أيار 2020).

مشاهدة الفيديو 01:14 شارك البوندسليغا.. كثيرون باتوا ضد "مباريات الأشباح" إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3bfbM البوندسليغا.. كثيرون باتوا ضد "مباريات الأشباح"

المدرب الذي قاد فريق بايرن ميونيخ للثلاثية (لقب دوري الأبطال وكأس ألمانيا والدوري المحلي)، يعتبر أن الخيار الأمثل أمام الأندية لمواجهة عاصفة كوروناهو الاحتفاظ بما لديها من لاعبين وعدم الخوض في أي صفقات جديدة. فلاعب خط الوسط كاي هافارتس على سبيل المثال "لا بد له من البقاء في البوندسليغا، ولكن ليس مقابل مبلغ خيالي"، يقول هاينكس.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع المنصرم أكدت العديد من التقارير المحلية أن الطريق إلى ميونيخ بات معبدا أمام العشريني لاعب باير ليفركوزن، وتأكيدات من قبل نادي بايرن لم تصدر بعد. فيما تحاول أندية أوروبية أخرى التعاقد أيضا مع هافارتس.

وعلى خلفية القرار المنتظر من قبل السياسيين والمزمع الإعلان عنه بعد غد الأربعاء (السادس من مايو/ أيار) حول استئناف منافسات الدوري المحلي، اعتبر هاينكس في حواره هذا مع كيكر أن مباريات دون جمهور ورغم أنها "فضيعة" فإنها تمثل الحل الوحيد المتبقي أمام الأندية لتجاوز الأزمة إلى ما بعد موسم الصيف، مضيفا "وعندها على المسؤولين أن يفهموا أنه من المحتمل جدا أن يشهد الموسم القادم برمته مباريات دون جمهور".

و.ب/ ع.ج