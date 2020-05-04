 احتفظوا بما لديكم من لاعبين!″..نصيحة هاينكس لمواجهة كورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.05.2020

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رياضة

احتفظوا بما لديكم من لاعبين!"..نصيحة هاينكس لمواجهة كورونا

أسطورة الكرة الألمانية يوب هاينكس يقترب من عيد ميلاده الـ 75. مناسبة استغلها للتعبير عن موقفه مما آلت إليه أحوال كرة القدم، موضحاً أن مواجهة جائحة كورونا تستدعي تصحيح هذه التجاوزات.

يوب هاينكس يحتفل بهدف فريقه بايرن ميونيخ في مرمى فرايبورغ عام 2017

اسطورة الكرة الألمانية يوب هاينكس ينصح الأندية بالاحتفاظ بلاعبيها وينتقد السعر الخيالي لانتقالات اللاعبين

لم نشهد يوما إجماعا قوياً بين مسيّري كرة القدم الأوروبية كما هو الحال اليوم. فالجميع يؤمن أن عالم المستديرة ورغم قوة سحرها سيكون مختلفا عما سبق قبل جائحة كورونا. لعله سيصبح أفضل، يقول الحالمون الذين يحنون إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين كان دخل اللاعبين لا يتجاوز عُشر ما يتقاضاه جيل ليونيل ميسي ورونالدو وغريزمان ونيمار دا سلفيا، وأمثالهم.

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والتحفظات التي أبداها مدراء الكرة في العديد من الأندية الكبرى، بخصوص واقع الانتقالات بفعل تداعيات الأزمة المالية المترتبة عن توقف المنافسات، من شأنها أن تعزز أمل هؤلاء الحالمين في عودة "المنطق" حسب وصفهم، إلى دفاتر الأندية والأرقام المتداولة في سوق اللاعبين. بل ذهب أحد أعمدة الكرة الألمانية ورموزها، المدرب يوب هاينكس، إلى القول بأن أسعار اللاعبين تجاوزت ليس فقط حدود المنطق بل وحدود الأخلاق أيضا.

ويأتي ذلك في حوار أجراه مع مجلة "كيكر" الألمانية بمناسبة اقتراب عيد ميلاده الـ 75 والذي سيحتفل به يوم السبت القادم. وقد نشرت كيكر نصّ الحوار في عددها ليوم الاثنين (الرابع من مايو/ أيار 2020).

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البوندسليغا.. كثيرون باتوا ضد "مباريات الأشباح"

المدرب الذي قاد فريق بايرن ميونيخ للثلاثية (لقب دوري الأبطال وكأس ألمانيا والدوري المحلي)، يعتبر أن الخيار الأمثل أمام الأندية لمواجهة عاصفة كوروناهو الاحتفاظ بما لديها من لاعبين وعدم الخوض في أي صفقات جديدة. فلاعب خط الوسط كاي هافارتس على سبيل المثال "لا بد له من البقاء في البوندسليغا، ولكن ليس مقابل مبلغ خيالي"، يقول هاينكس.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع المنصرم أكدت العديد من التقارير المحلية أن الطريق إلى ميونيخ بات معبدا أمام العشريني لاعب باير ليفركوزن، وتأكيدات من قبل نادي بايرن لم تصدر بعد. فيما تحاول أندية أوروبية أخرى التعاقد أيضا مع هافارتس.

وعلى خلفية القرار المنتظر من قبل السياسيين والمزمع الإعلان عنه بعد غد الأربعاء (السادس من مايو/ أيار) حول استئناف منافسات الدوري المحلي، اعتبر هاينكس في حواره هذا مع كيكر أن مباريات دون جمهور ورغم أنها "فضيعة" فإنها تمثل الحل الوحيد المتبقي أمام الأندية لتجاوز الأزمة إلى ما بعد موسم الصيف، مضيفا "وعندها على المسؤولين أن يفهموا أنه من المحتمل جدا أن يشهد الموسم القادم برمته مباريات دون جمهور".

و.ب/ ع.ج

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    جيل ذهبي

    مسيرة يوب هاينكس في عالم كرة القدم تجاوزت 1000 مباراة في البونديسليغا وعشرات المباريات الأوروبية والدولية كلاعب وكمدرب خلال أكثر من نصف قرن. وهو أحد أعضاء المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم لسنة 1974، ويظهر في الصورة ذو الرقم 11 مع الجيل الذهبي للكرة الألمانية مع القيصر بكنباور والهداف غيرد مولر والرئيس الحالي لبايرن أولي هونيس بالإضافة إلى بيرتي فوكس وفولفانغ أوفيرات.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    البداية مع بوروسيا مونشنغلادباخ

    مسيرة هاينكس كلاعب بدأت مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في سنة 1963 وكان عمره 18 عاما فقط، وأصبح بعد سنوات قليلة من ذلك أحد أهم اللاعبين الأساسيين في الفريق. في بداية سبعينات القرن الماضي حصل هاينكس على أول ألقابه المحلية مع الفريق وهو بطل البونديسليغا لسنة 1971.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بطل أوروبا 1972

    بدايته مع المنتخب الألماني كانت في سنة 1967 وأول انجاز دولي له مع المنتخب هو فوزه ببطولة أمم أوروبا لسنة 1972 بعد تغلبهم على منتخب الاتحاد السوفيتي السابق في المباراة النهائية في بروكسل.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بطل العالم 1974

    وحاز مع المنتخب الألماني على كأس العالم سنة 1974 والتي أقيمت في ألمانيا.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    لقب البونديسليغا لثلاث مرات متتالية

    في سنة 1975 حاز مع بوروسيا مونشنغلادباخ على لقب بطل البونديسليغا من جديد. واستطاع الفريق الحفاظ على اللقب لسنتي 1976 و1977.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    الحلم الأوروبي

    وحاز مع فريقه على كأس الاتحاد الأوروبي لسنة 1975 وعلى مركز الوصيف لبطل دوري أبطال أوروبا لسنة 1977، ويظهر هاينكس في الصورة بعد خسارة فريقه أمام ليفربول الانكليزي في المباراة النهائية.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    أصغر مدرب في البونديسليغا

    في سنة 1977 اعتزل يوب هاينكس كرة القدم كلاعب وتابع مسيرته الرياضية كمدرب ليكون أصغر مدرب في البونديسليغا. واشرف على تدريب فريقه الأصلي بوروسيا مونشنغلادباخ من سنة 1979 ولغاية 1987.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    محطة الفريق البافاري

    في سنة 1987 انتقل إلى تدريب فريق بايرن ميونخ لأول مرة. في موسم 1988/ 1989 حصل على أول ألقابه مع الفريق البافاري في البونديسليغا واستطاع الحفاظ على اللقب في موسم 1989/1990.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    مغادرة ألمانيا

    في سنة 1991 قرر يوب هاينكس مغادرة بايرن والبونديسليغا واتجه لتدريب أتلتيك بيلباو الاسباني واستمر معه ثلاثة مواسم، بعدها درب هاينكس فريقي فرانكفورت الألماني وتينيريفا الاسباني.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    ريال مدريد

    في سنة 1998 تولى يوب هاينكس مهمة تدريب الفريق الملكي الاسباني ريال مدريد.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بطل أبطال أوروبا

    وفي السنة نفسها فاز مع ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا ومن ثم أعلن استقالته من مهمة تدريب فريق ريال مدريد.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    فرق مختلفة

    في الأعوام اللاحقة درب هاينكس عدة فرق محلية وأوروبية لم يحقق معها نتائج طيبة، كفرق بنفيكا البرتغالي وأتلتيك بيلباو الاسباني ومن ثم شالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ليفركوزن.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بايرن من جديد

    في سنة 2011 عاد من جديد ليدرب بايرن ميونخ. وفي سنة 2013 استطاع تحقيق انجاز تاريخي مع بايرن بفوزه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بعد عن حصل على مركز الوصيف لجميع هذه الألقاب العام الماضي.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    المدرب الأكثر انجازاً في ألمانيا

    حاز يوب هاينكس على لقب الدوري الألماني أربع مرات كلاعب وثلاث مرات كمدرب وعلى كأس الاتحاد الأوروبي كلاعب وبطل إبطال أوروبا كمدرب ولمرتين، بالإضافة إلى عشرات الألقاب المحلية والدولية. فهل سيقرر يوب هاينكس إنهاء مسيرته الرياضية هذه المرة أم سيطمع في المزيد من الألقاب؟

    الكاتب: زمن البدري


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