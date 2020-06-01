 احترس! باحثون يكتشفون مضار جديدة للسجائر الإلكترونية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 02.06.2020

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علوم وتكنولوجيا

احترس! باحثون يكتشفون مضار جديدة للسجائر الإلكترونية

رغم أنه ينظر إليها على أنها أقل ضررا من السجائر العادية، تنطوي السجائر الإلكترونية على مخاطر عديدة. دراسة حديثة تكشف أن السجائر الإلكترونية تحدث تغيرا في البكتيريا النافعة بالفم وهو أمر له تداعيات خطيرة. فكيف يحصل ذلك؟

صورة رمزية لتخدين السجائر الإلكترونية

يتوقع الباحثون بجامعة "أوهيو" الأمريكية أن مخاطر السيجارة الإلكترونية تعود لمكونات سوائلها التقليدية: الجلسرين والجليكول.

تظهر أبحاث آنية أن دخان السجائر الإلكترونية يضر بالقلب والأوعية الدمويةومن المحتمل جدا أن يتسبب في الإصابة بالسرطان. علاوة على ذلك فإن السوائل التي يتم تدخينها، رغم خلوها من النيكوتين، يمكن أن تؤثر سلبا على مخاطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بحسب ما نقل موقع "البحث والمعرفة" الألماني (www.forschung-und-wissen.de).

مختارات

توصل أطباء أمريكيون لنتيجة غريبة لم يتمكنوا بعد من تفسيرها عقب فحص مئات من مدخنين السجائر الإلكترونية لإصاباتهم بأمراض تنفسية تشكل خطورة كبيرة على حياتهم.. فما هي النتائج التي توصل لها الأطباء حتى الآن؟ (21.09.2019)

التحذيرات المتواترة من مخاطر السجائر الإليكترونية دفعت بعض الدول للتفكير في حظرها، لكن الهند بات أول بلد في العالم يتخذ مثل هذه الخطوة بفرض "حظر تام" عليها، فيما تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ خطوة مشابهة. (19.09.2019)

وأجرى باحثون بـ"جامعة ولاية أوهيو" الأميركية (Ohio State University) أبحاثا علىتأثير تدخين السجائر الالكترونية على بكتيريا الفم، فتجويف الفم، طبقا للباحثين، هو موطن لنظام بيئي ميكروبي مفتوح به أكثر من 700 نوع من البكتيريا، وتكوين هذا النظام البيئي هو عامل رئيسي في مخاطر تسوس الأسنان ويمكن أن يؤثر حتى على نشأة مرض الزهايمر.

ونشر الباحثون نتائج أبحاثهم بمجلة "Science Advances" العلمية المتخصصة موضحين أن البكتريا تفرز حتى داخل فم الإنسان الصحيح غير المدخن مخاطا قويا "شريطا حيويا" لكي تحمي نفسها من أي تأثير، وعند تدخين الشخص للسجائر الالكترونية يتكون ذلك الشريط بشكل أسرع بكثير ويصبح شكله مختلفا لدرجة ان الجهاز المناعي للإنسان لا يعد يتعرف على البكتيريا النافعة فيهاجمها؛ ولذلك تحدث الالتهابات بالفم من أجل درء المخاطر الصحية المفترضة. فيشبه ذلك من يعانون من أمراض اللثة.

ويتوقع الباحثون أن ذلك يعود إلى المكونات التقليدية لسوائل السجائر الإلكترونية: الغلسرين والغليكول. وينتظر من دراسات أخرى أن توضح ما إذا كان الأمر يقتصر على ظهور المراحل الأولية لأمراض اللثة أم أن التغييرات يمكن أن تؤدي إلى التهاب اللثة وحتى سرطان الفم، بحسب موقع "عشرين دقيقة" السويسري (www.20min.ch)

ص.ش/ع.ش

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    سجائر مزودة ببطاريات، تنفث بخار الماء مصحوبا بالنيكوتين أو تبغا بطعم القهوة. يستنشقه المدخنون وكأنهم يدخنون سيجارة حقيقية مشتعلة، فهل هي آمنة ؟ تعرف على أسرارها في ملف للصور.

  • Infografik Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    كيف تعمل السيجارة الالكترونية

    السيجارة الالكترونية تتكون من بطارية يمكن أعادة شحنها، ومن حاوية صغيرة يوضع فيها التبغ السائل. وجهاز يسخن التبغ السائل وينفث البخار.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    نكهات حسب الأذواق

    ما يميز السيجارة الالكترونية هو تنوع التبغ والنكهات. ويمكن للمستخدم أن يدخن أيضا تبغا دون نيكوتين، أو تبغا بنيكوتين منخفض، أو تبغا بطعم الفواكه أو بطعم القهوة.

  • E-Zigarre

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    غليون الكرتوني

    توجد نوعيات مختلفة منها، مثل السيجارة التي تستعمل مرة واحدة فقط، أو التي تستعمل لمرات عدة، وهناك أيضا ما يسمى الغليون الالكتروني.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    أضرار أقل ؟

    تدخين السيجارة الحقيقية هو استنشاق دخان التبغ وإيصاله إلى الرئة. أما تدخين السيجارة الالكترونية فهو استنشاق بخار التبغ السائل. لذلك يدعو مناصري السيجارة الالكترونية إلى دعم استعمال هذا النوع المبتكر من السجائر لأن أضراره أقل من السجائر الحقيقية.

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    حظر التدخين لا يشمل السيجارة الاليكترونية

    لكن لدى منظمة الصحة العالمية مخاوف من استعمال هذا النوع من السجائر إذ "لم يتم الكشف بشكل كامل حتى الآن عن طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة فيها". في ألمانيا شمل حظر التدخين في الأماكن العامة السيجارة الالكترونية أيضا في بعض الأماكن.

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    محتويات لا تعرف أضرارها

    محتويات التبغ السائل في السيجارة الالكترونية مثيرة للشك. فمادة بروبيلين غليكول السائلة عديمة اللون مثلا تستخدم في نكهات التبغ السائل. هذه المادة تستخدم أيضا في تصنيع الضباب وفي بعض المعطرات ومستحضرات التجميل، ولا تُعرف أضرارها الحقيقية.

  • Elektronische Zigarette

    أسرار السيجارة الإلكترونية في صور

    ترك التدخين هو الأكثر أمانا

    لكن المتفق عليه من قبل العلماء هو أن أضرار السيجارة الالكترونية اقل من السيجارة غير الالكترونية على صحة الإنسان، قد يعود سبب ذلك إلى عدم وجود دراسات طويلة الأمد حول السيجارة الاليكترونية. لذلك ينصح العلماء بترك التدخين بجميع أنواعه لتجنب الأمراض.

    الكاتب: هانا فوكس / زمن البدري


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