 احتدام المنافسة.. غوغل تطلق روبوتها التحادثي "بارد" | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 07.02.2023

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علوم وتكنولوجيا

احتدام المنافسة.. غوغل تطلق روبوتها التحادثي "بارد"

أعلنت غوغل إطلاق الروبوت "بارد" للمحادثة بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج "تشات جي بي تي" للشركة المنافسة. وأوضحت غوغل أنّ الروبوت يهدف إلى الجمع بين "المعرفة في العالم وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار".

Google-Hauptquartier in Mountain View, Kalifornien

هاهي "غوغل" تعلن إطلاق الروبوت "بارد" للمحادثة الخاص بها ضمن مرحلة تجريبية بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج "تشات جي بي تي" للشركة المنافسة "أوبن ايه آي" الناشئة الأميركية. وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ"ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، في بيان، أنّ الروبوت يهدف إلى "الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى".

وأشار إلى أنّ البرنامج سيستند إلى المعلومات الموجودة عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية. وتختلف طريقة عمل "بارد" هذه عن تلك الخاصة بـ"تشات جي بي تي"، إذ يعتمد الأخير على قاعدة بيانات لجمع معلوماته لا على الإنترنت. وسيكون "بارد" تالياً أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك "غوغل.     

مختارات

ويتمتع روبوت المحادثة الخاص بـ"غوغل" بالقدرة على شرح أحدث اكتشافات التلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لطفل يبلغ تسع سنوات. ويستند "بارد" إلى "لامدا" (LaMDA)، وهو برنامج حاسوبي صمّمته "غوغل" لتشغيل روبوتات المحادثة (تشات روبوتس)، وأعلنت مجموعة "ماونتن فيو" إطلاق أول نسخة منه عام 2021.

ومع أنّ الذكاء الاصطناعي منتشر منذ سنوات وحتى عقود في المجال التكنولوجي وخارجه أيضاً، سلّط إصدار "تشات جي بي تي" في نوفمبر الضوء على ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنشاء محتوى أو نص أو رمز أو صورة أو صوت، استناداً إلى البيانات المُتاحة له. وليس "تشات جي بي تي" البرنامج الأول من نوعه، إلا أنّ ما أثار المفاجأة فيه هو جودة الإجابات التي يوفّرها، سواء من خلال كتابة نصوص تتمحور على موضوع معين، أو شرح مسألة معقدة بطريقة مفهومة، أو حتى تأليف قصيدة أو كلمات أغنية.

وفي نهاية يناير، أعلنت شركة "مايكروسوفت" التي تجمعها شراكة بـأوبن ايه آي"، مبتكرة "تشات جي بي تي"، أنّها ستستثمر نحو 10 مليارات بحسب وسائل إعلام أميركية عدة، لتعزيز تعاونها مع الشركة الناشئة. وتشكل "مايكروسوفت" و"غوغل" و"ميتا" و"أمازون" بين أبرز اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي التي تخصص هذه الشركات استثمارات ضخمة له.

Symbolbild Logos OpenAI & ChatGPT

في نهاية يناير أطلقت شركة "أوبن إيه آي"، التي تجمعها شراكة مع مايكروسوفت، "تشات جي بي تي"

ورأت وسائل إعلام أميركية عدة أنّ إطلاق "تشات جي بي تي" كان بمثابة خضّة لـ"غوغل" التي صحيح أنها كانت تحوز "لامدا"، إلا أنها انكبّت على العمل لابتكار أداة مشابهة لـ"تشات جي بي تي" في غضون مواعيد نهائية ضيقة. ومن المتوقع أن تعرض "مايكروسوفت" ما أحرزته من تقدّم في مشاريع عدة، فيما توقّعت وسائل إعلام أميركية أنّ الذكاء الاصطناعي سيكون الموضوع الأبرز وقد يخصّ محرك البحث "بينغ".

وتهدف مرحلة الاختبار خصوصاً إلى التأكد من أنّ إجابات "بارد" أصبحت على مستوى عالٍ من الجودة والأمان والتطابق مع المعلومات الفعلية، بحسب بيتشاي. وعلى غرار "تشات جي بي تي"، تُبهر روبوتات المحادثة مستخدميها بقدر ما تثير القلق لأنها رغم تجنيبها البشر مهاماً شاقة، تشكل تهديداً لوظائف عدة قد يعيد العاملون فيها النظر بفائدة هذه الأدوات.

ورداً بشكل غير مباشر على الأسئلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أكّد سوندار بيتشاي أنّ "غوغل" تعتزم إنشاء أنظمة تنطوي على موثوقية. وقال "ملتزمون بتطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة"، مشيرا إلى أن "غوغل" تلجأ إلى منظمات خارجية وهيئات حكومية وخبراء لجعل أداتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي آمنة ومفيدة.

ع.اع/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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