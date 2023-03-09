احتجاز رهائن في كارلسروه والجاني "يطالب بفدية تزيد عن مليون يورو!"

تسود حالة من القلق والترقب مدينة كارلسروه الألمانية بعد احتجاز رهائن في في صيدلية بمدينة كارلسروه بولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية مساء اليوم الجمعة (10 مارس/ آذار 2023) إن الجريمة لا تزال مستمرة، مبيناً أنه تم احتجاز رهينة أو أكثر في صيدلية بالمدينة.

وكانت أول مكالمة استغاثة وصلت للشرطة عند الرابعة والنصف مساء الجمعة، وأفادت بأن رجلا أو أكثر أخذوا رهينة واحدة على الأقل من صيدلية بوسط المدينة. وفي البداية لم تقل الشرطة شيئا عن عدد الجناة أو عدد الرهائن.

وقال المتحدث باسم الشرطة من موقع الحادث إن هناك اتصالاً يجري مع محتجزي الرهائن المحتملين. وأضاف المتحدث أنه حسب الوضع الحالي، لا يوجد خطر على السكان، مشيراً إلى أنه لا يمكن حالياً تقديم أية معلومات عن عدد الرهائن أو الجناة.

ويقع مسرح الجريمة في أحد الشوارع الرئيسية بوسط مدينة كارلسروه. وطوقت قوات الشرطة المنطقة على نطاق واسع، بحسب المتحدث.

وشوهدت العديد من سيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تسير في الشارع، كما علمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر الشرطة، أن العملية توسعت أكثر مع الساعات الأولى من المساء. وقال المتحدث إن المزيد من القوات تتجمع حالياً. ولأسباب تكتيكية لم يقدم المحققون في المدينة مزيداً من التفاصيل.

ونشرت الشرطة على موقع تويتر تغريدة ذكرت أن هناك عدداً من الأشخاص محتجزين كرهائن داخل الصيدلية وأضافت: "يفترض أنهم غير جرحى ونحن في الموقع مع قوى معززة".

لكن صحيفة "شتوتغارتر ناخريشتن" المحلية ذكرت على موقعها في الإنترنت أن عدد المحتجزين في الصيدلية اثنين وأن الجاني طالب من أجل إطلاق سراحهما بفدية مليونية من رقم واحد، وهو ما يعني أن الرقم يتراوح بين مليون وحتى تسعة ملايين يورو.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب منطقة العمليات واتباع تعليمات القوات المشاركة في العملية. كما تم تخصيص مدرسة لإيواء السكان، وقالت الشرطة إن أي شخص لا يستطيع العودة إلى منزله في الوقت الحالي بسبب إجراءات الشرطة لديه فرصة للجوء إلى مدرسة نيبينيوس شوله.

وتم إلغاء مناسبتين مسائيتين بصورة عاجلة في معرض كارلسروه التجاري بسبب الأحداث. ودعا مدرب الكلاب البارز روتر معجبيه إلى عدم الحضور إلى حدث كان مقررا إقامته قرب الموقع واضطر إلى إلغائه. وقال روتر في مقطع فيديو نشر على قناته في موقع إنستجرام: "ألغي الحدث للتو بسبب احتجاز مسلح لرهائن في صيدلية تقع على بعد 100 متر، من فضلكم لا تأتوا إلى القاعة، فهي مطوقة على مساحة كبيرة ، ورجاء لا تقتربوا منها أيضا."

ص.ش/ع.ح (د ب أ)