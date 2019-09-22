احتجاز الناشط المصري علاء عبد الفتاح وسط حملة اعتقالات

أوقفت السلطات المصرية مجددا اليوم الأحد (29 سبتمبر 2019) المعارض المعروف علاء عبد الفتاح الذي أطلق سراحه أخيرا ولكنه كان يمضي 12 ساعة يوميا محتجزا في قسم الشرطة، بحسب ما أعلنت أسرته وأفادت مصادر قضائية. وبعد الظهر تم توقيف محاميه محمد الباقر محمد عبد الفتاح أثناء حضوره التحقيق معه. وهو أكدته مصادر حقوقية عديدة.

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، "انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق مع علاء عبد الفتاح (...) وتقوم الآن بالتحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر الذي تم التحفظ عليه أثناء حضوره التحقيق مع علاء رفقة محامين آخرين، حيث أبلغ بأنه مطلوب ضبطه وإحضاره في نفس القضية".

وكان علاء عبد الفتاح من رموز ثورة عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك. ومحمد الباقر محام ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات.

وكتبت منى سيف، شقيقة علاء في وقت سابق صباح الأحد أنه تم اختطاف شقيقها من قسم شرطة الدقي حيث كان يمضي كالعادة فترة المراقبة اليومية. وأضافت في تغريدة أن التحقيق لم يبدا مع شقيقها بعد.

وتقضي هذه المراقبة التي من المقرر أن تستمر 5 سنوات أن يسلم علاء عبد الفتاح نفسه يوميا في السادسة مساء إلى قسم الشرطة حيث يظل محتجزا حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وصباح الأحد كانت والدته أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة ليلى سويف في انتظاره أمام قسم شرطة الدقي (في غرب القاهرة) حيث يمضي المراقبة وعندما لم يظهر حاولت الدخول إلى القسم، ولكنها لم تتمكن ولم تحصل على تفسيرات من رجال الشرطة المتواجدين عند المدخل.

وقال المصدر الأمني إنّه لم يعرف بعد متى سيعرض عبد الفتاح، وهو مبرمج كمبيوتر، على النيابة العامة أو ما هي الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي مقابلة مع فرانس برس في حزيران/يونيو، قال علاء عبد الفتاح إنّ رجال الأمن طلبوا منه مرتين عدم الحديث علنا عن فترة المراقبة التي يقضيها في قسم الشرطة وإلا فإنّه سيمضي بقية حياته في السجن. وكتب عبد الفتاح على تويتر تعليقات على المظاهرات المحدودة التي شهدتها مصر يومي الجمعة الماضيين.

واندلعت هذه المظاهرات استجابة لدعوة وجهها عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الممثل والمقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي. وألقي القبض على قرابة ألفي شخص الأسبوع الماضي بعد مظاهرات 20 أيلول/سبتمبر. وبين هؤلاء أساتذة جامعات ومعارضين معروفين، حسب منظمة حقوقية مصرية.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)