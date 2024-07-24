احتجاجات ومقاطعة لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونغرس

يُلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكي سيحاول من خلاله الضغط على واشنطن وسط أجواء متوترة بين البلدين، فيما يعتزم أعضاء في الكونغرس مقاطعة الخطاب. الزيارة قوبلت باحتجاجات واعتقالات.

من المنتظر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء (24 يوليو/تموز 2024) خطابا أمام الكونغرس الأمريكي سيحاول من خلاله الضغط على الولايات المتحدة في سياق متوتر بين البلدين الحليفين، وذلك بعد تسعة أشهر من الحرب في قطاع غزة.

ويُتوقع أن يستخدم نتنياهو منبر الكونغرس كي يدافع عن هدفه المتمثل في القضاء على حماس ويشدد على التهديد من جانب إيران، بعد الهجوم غير المسبوق على إسرائيل في 13 نيسان/أبريل، وذلك في محاولة منه لمطالبة الولايات المتحدة بإعطائه ما يحتاجه لإنهاء الحرب مع حماس ، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

والولايات المتحدة هي الحليف الأول والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل . لكن إدارة بايدن أبدت انزعاجها في الأشهر الأخيرة من تداعيات رد إسرائيل على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي أشعل الحرب في غزة، وتصر على حماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية. وقد ذهبت واشنطن إلى حد تعليق تسليم أنواع معينة من القنابل، من دون وقف دعمها، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الرابعة - وهو رقم قياسي بالنسبة إلى زعيم أجنبي - التي يخاطب فيها نتنياهو الكونغرس، وهو أمر عادة ما يكون مخصصا للقادة الذين يُجرون زيارات دولة.

والجمعة يلتقي نتنياهو دونالد ترامب في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا بدعوة من الرئيس الجمهوري السابق. ويقول الرجلان إنهما يتوافقان إلى درجة كبيرة. وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال يوم الثلاثاء "أتطلع لاستقبال بيبي نتنياهو في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

واللافت أن نتانياهو ليس موجودا في واشنطن بدعوة من البيت الأبيض، بل بدعوة من القادة البرلمانيين الجمهوريين.

ترقب لخطاب نتانياهو أمام الكونغرس، وسط استياء من عدم التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وندد عدد من الديموقراطيين بسلوك الزعيم الإسرائيلي اليميني في الحرب في قطاع غزة وأعلنوا مقاطعة خطابه أمام الكونغرس . وكتب السناتور اليساري بيرني ساندرز على منصة إكس "لا، نتانياهو غير مرحب به في الكونغرس الأمريكي".

وقال عدد صغير، ولكن متزايد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إنهم يعتزمون مقاطعة خطاب نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

احتجاجات واعتقالات

وألقت شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء القبض على نشطاء يهود خلال احتجاجهم على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل داخل المبنى. وفي الاحتجاج الذي نظمته جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" ارتدى المتظاهرون قمصانا حمراء كتب عليها عبارات "ليس باسمنا" و"اليهود يقولون توقفوا عن تسليح إسرائيل". وحمل البعض لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن"، و "دع غزة تعيش".

وقالت الجماعة إن أكثر من 250 متظاهرا اعتقلوا من بين 400 شاركوا في الاحتجاج، فيما قالت الشرطة إنها ألقت القبض على نحو 200 شخص.

وقالت شرطة الكابيتول الثلاثاء إن المتظاهرين دخلوا بشكل قانوني إلى مبنى كانون هاوس، وهو جزء من مجمع الكابيتول. إلا أنه لا يسمح بالاحتجاجات، وطلبت الشرطة من المتظاهرين إنهاء احتجاجهم. وأضافت أن المتظاهرين لم يمتثلوا لطلبهم، مما أدى إلى إخلاء المبنى.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)