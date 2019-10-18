 احتجاجات واعتقالات في ليلة ذكرى الثورة في الجزائر | أخبار | DW | 01.11.2019

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أخبار

احتجاجات واعتقالات في ليلة ذكرى الثورة في الجزائر

في ليلة ذكرى الثورة الجزائرية، أصر المتظاهرون على استكمال احتجاجاتهم تحت شعار رحيل كافة رموز نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة، ورفضوا الموعد المزمع لعقد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

Algerien Protest (picture-alliance/AP Photo/F. Guidoum)

قضى آلاف الجزائريين ليل الخميس/ الجمعة (فاتح نوفمبر تشرين ثاني 2019) في الشوارع محتجّين ومحتفلين بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة الجزائرية في بلادهم، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف مليون شخص خلال سبع سنوات. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ"رحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة"، مرددين "ارحلوا يا العصابة ارحلوا"، واعتبروا أن الشّعب لم ينل الاستقلال بعد، رافعين لافتات "الجزائر تحرّرت والشعب يناضل اليوم من أجل تحرير نفسه".

ورد المتظاهرون على خطاب رئيس بلادهم المؤقت، عبد القادر بن صالح، الذي ألقاه أمس داعياً إلى الاقبال على صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلين: "لن ننتخب وما زالت عناصر من العصابة تحكم". واعتبر المتظاهرون تزامن ذكرى اندلاع الثورة مع جمعة جديدة من حراكهم المتواصل منذ 22 فبراير/ شباط الماضي.

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قبيل الاحتجاجات الأسبوعية التي تنطلق كل يوم جمعة في الجزائر، ندّدت منظمة العفو الدولية بتصاعد عدد "التوقيفات العشوائية" لنشطاء في الجزائر إثر توقيف قيادي في الاحتجاجية الشعبية وخمسة من نشطاء "تجمع العمل الشبابي". (11.10.2019)

يبدو أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها الذي حدده الرئيس الانتقالي هذه المرة. إذ كشفت مصادر إعلامية عن قيام ثمانين شخصا بسحب استمارات الترشح. بيد أن المفاجأة كانت في امتناع أكبر حزب إسلامي عن تقديم مرشح للانتخابات. (29.09.2019)

وتجمع المئات من المتظاهرين مساء أمس الخميس في وسط العاصمة الجزائرية دعماً لاستمرار الحراك الشعبي ورفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن المئات من المتظاهرين نزلوا إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية رافعين شعارات تطالب برحيل كل رموز النظام، ومن بينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، إضافة إلى الشعارات الرافضة للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت ذات المصادر أن قوات مكافحة الشغب انتشرت بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي والشوارع الرئيسية لوسط العاصمة، ما تسبب في اختناق مروري كبير. وأشارت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية في موقعها الإلكتروني إلى اعتقال عدد من المتظاهرين الذين قدموا من كل جهات الجزائر للمشاركة في مظاهرات الجمعة 36 للحراك الجزائري الذي انطلق في الـ 22 من فيبراير شباط الماضي.

وتتواصل الإحتجاجات في الجزائر وسط أجواء قبضة أمنية باتت تشددها السلطات الجزائرية على نشطاء الحراك، إذ يقبع في سجن نشطاء وشخصيات سياسية، ويرفع المتظاهرون شعارات بإطلاق سراحهم، كما أبدت منظمات حقوقية دولية، ضمنها هيومن رايتس ووتش قلقها من القمع الذي يطال نشطاء الحراك الجزائري. 

ي.أ/ م.س (د ب أ)

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السنة السابعة عشرة من عمره. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962.

  • Abdelkader Bensalah (AFP/P. Kovarik)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رئيس مجلس الأمة

    عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة منذ 17 عاما وسيتولى رئاسة الجزائر بموجب الدستور بعد استقالة بوتفليقة، لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

  • Algerien: Ministerpräsident Noureddine Bedoui (picture-alliance/dpa/B. Bensalem )

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    نور الدين بدوي

    تولى وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في 11 مارس/ آذار إثر إعلان بوتفيلقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وترفض معظم أحزاب المعارضة والشارع حكومة تصريف الأعمال لأن رئيسها بدوي مقرب جدا من النخبة الحاكمة. ولذلك من غير المرجح أن يترشح للمنافسة على الرئاسة.

  • Algerien Interview Mustafa Bouchachi (DW/T.Bougaada)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    مصطفى بوشاشي

    المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، من أبرز وجوه وزعامات الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين. ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل كل رموز النظام. ومن شأن ترحيبه بموقف الجيش طمأنه المؤسسة العسكرية. وبالتالي يمكن أن يحظى بدعم الشارع وتأييد الجيش له، وهو ما يجعله واحدا من أقوى المرشحين للرئاسة، هذا إذا قبل الترشح!

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    علي بن فليس

    علي بن فليس هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى إبعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن إصلاحات أراد منها الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية التي كانت تدور في فلك بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. وهو من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس المستقيل بوتفليقة أنقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019، ولكن هل سيتراجع الحزب عن قراره بعد استقالة بوتفليقة أم يستمر في المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات؟

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    أبن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ وقد يُقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باتت العملية السياسية أكبر التحديات يواجه البلاد ونخبها السياسية والعسكرية. والسؤال الآن: ما هو البديل السياسي ومن هم اللاعبون البارزون والمرشحون المحتملون لرئاسة الجزائر؟ (09.03.2019)  

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