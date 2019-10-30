 احتجاجات لبنان والعراق.. هل هي نهاية النظام الطائفي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 30.10.2019

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سياسة واقتصاد

احتجاجات لبنان والعراق.. هل هي نهاية النظام الطائفي؟

بين العراق ولبنان يبدو المشهد متشابهاً لحد بعيد، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول أسباب الشعارات المتقاربة والسعي لإسقاط أنظمة الحكم، التي تبدو الطائفية مكوناً رئيسياً فيها. لكن الأزمة قد تكمن فيما بعد سقوط تلك الأنظمة.

Bildkombo Politische Proteste im Irak / Anti-Regierungsproteste im Libanon

حشود هائلة في الشوارع، هتافات تكاد تكون متطابقة، والفساد والمحاصصة الطائفية على قمة أولوليات ما يجب إزاحته من المشهد. تلك كانت أهم القواسم المشتركة – إلى جانب غيرها – بين الشارعين اللبناني والعراقي. حتى ردود الفعل لدى الطبقة السياسية في البلدين تكاد تتشابه، سواء التحذير من "الأطراف الخارجية" أو التخويف من سيناريو انهيار الاقتصاد وسقوط الدولة، لكن ربما أخذت المسألة في العراق منحى أكثر دموية، أما في لبنان فاكتفى أحد الأطراف بضرب المتظاهرين وإحراق خيامهم.

استقالة الحريري..بداية الحل؟

يقول الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني لجأ للاستقالة بعد أن "اصطدم برفض التغيير الحكومي وعدم قبول كل مطالبه واقتراحاته بالإصلاح"، وأشار جنبلاط في تصريحات صحفية أن "الاستقالة تعني الذهاب لانتخابات لكن يجب أن يتم ذلك وفق قانون عصري لا طائفي يصبح لبنان كله وفقاً له دائرة واحدة عندها لا أعتقد أن أحدأ من هذه الطبقة السياسية سيبقى وهذا سبب الشعبية الكبيرة في كل لبنان لهذا الحراك".

مختارات

ويرى بيير لوي ريمون الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي الفرنسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط من باريس أن استقالة الحريري كانت متوقعة، "فهو لم يكن لديه خيار في ذلك بسبب تركيبة لبنان السياسية والطائفية، فمهما تغيرت الحكومة فستظل المشكلة قائمة كما هي وكان سيضطر للتشاور مع البرلمان لإعادة هيكلة الحكومة التي ستعود بتركيبتها الطائفية كما هي دون جديد".

ويضيف ريمون في مقابلة له مع DW عربية أن "الشباب طالب برحيل الحريري والحكومة، لكن الفكرة هي أن الاستقالة أو الرحيل لن يحلا المشكلة، فالأزمة في لبنان قديمة ومستمرة منذ عقود وتتراكم بمضي الوقت وتتراكم معها مطالب الشعب اللبناني بالإضافة إلى العراقيل التي كانت توضع أمام الحلول الإصلاحية ومحاولات سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء".

أما عن أسباب الاستقالة فيرى البروفيسور ماكسيميليان فيلش الاستاذ المشارك بقسم العلوم السياسية بجامعة هايكازيان ببيروت أن الحريري يبدو أنه يريد مغادرة المشهد السياسي في لبنان "الأمر الذي قد يعنياحتمال وقوع المزيد من الفوضى، خاصة وأننا بدأنا نسمع أن حزب الله يتصل بمؤيديه ويحاول تعبئتهم".

وتابع فيلش في حواره مع DW عربية قائلاً: "قد تسبب استقالة الحريري زيادة الضغط على اللاعبين الآخرين للموافقة على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لكن أكبر عقبة أمام الجميع ستكون جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، فهو ليس مدعوما من حزب الله فحسب، بل أيضاً من قبل صهره (ميشال عون) في الرئاسة، الذي يرفض أيضاً السماح بتشكيل حكومة دون أن يكون باسيل فيها".

Libanon Vierter Tag mit Protesten - «Wir vertrauen euch nicht» (picture-alliance/dpa/M. Naamani)

المتظاهرون اللبنانيون رفعوا علم بلادهم بعيدا عن الشعارات الطائفية.

تحرك شعبي يستهدف الطائفية؟

في لبنان كما العراق، تلعب الورقة الطائفية دوراً محورياً في تشكيل المشهد السياسي وإن كان بدرجات متفاوتة. لكن الحراك في كلا الشارعين بدا شديد التلاحم برفع أعلام الدولة وابتعاد الشعارات عن الحزبية والطائفية الضيقة والتركيز على الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

في هذا السياق، يقول بيير لوي ريمون الخبير الفرنسي في شؤون الشرق الأوسط إنه "منذ اندلعت حركة الشارع اللبناني بدا واضحاً حجم اللحمة الوطنية بين المشاركين، وفي العراق ربما لم تتبلور الأمور بشكل أكثر وضوحاً كما حدث في لبنان لكن الحراك أيضاً كان وطنياً بشكل تضاءلت معه كثيراً فكرة الطائفية".

Irak Baghdad Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/AA/M. Sudani)

المتظاهرون العراقيون تعرضوا لقنابل الغاز والرصاص، وقتل منهم منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول ما لا يقل عن 250 شخصا، حسب رويترز.

لكن ريمون استدرك قائلاً إن "ما يحدث في العراق ربما لا يكون مشابهاً بشكلٍ كامل لما يحدث في لبنان، فالعراق وصلت فيه الخلافات الطائفية للذروة خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية وماتعرض له السكان السنة من اضطهاد وسوء معاملة، إلا أن العامل المشترك في البلدين هو الإجماع على ضرورة القضاء على الفساد وبروز اللحمة الوطنية بين مكونات الحراك في الشارعين".

أما ماكسيميليان فيلش الاستاذ بجامعة هايكازيان ببيروت فأكد على اعتقاده بأنه "في كلا البلدين كان هدف الحراك هو القضاء على فكرة الحكم المبني على تقاسم الطوائف والسعي إلى تأسيس نظام ما بعد الحرب مع وعد بالاستقرار السياسي والتعددية والمشاركة الديمقراطية".

لكن فيلش لم يبدُ متحمساً بشدة لاحتمالات تمكن اللبنانيين بشكل خاص من تغيير تلك التركيبة السياسية المعقدة، "فالجميع يدرك بأن أداء الحكومة ليس مقنعاً على الإطلاق، لكن عندما يتعلق الأمر بالانتخابات فإن الغالبية العظمى من اللبنانيين سيصوتون للأحزاب التي تتظاهر بتمثيل طوائفها الدينية"، مشيراً إلى أنه ولهذا السبب "فإن المطالبة بانتخابات جديدة على الأسس القديمة نفسها لن تغير من المشهد الحالي".

لماذا حدث ما حدث؟

بحسب مايرى محللون، فإن الأمور في كلا البلدين كانت ستصل حتما إلى حد الانفجار خاصة مع الفشل الحكومي وإهدار المال العام إلى جانب طغيان الطائفية على نظامي الحكم وتزايد تدخل الأطراف الخارجية في المشهد السياسي.

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تحدث مؤخراً عن المشهد في لبنان والعراق، وحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن "أعمال الشغب وانعدام الأمن" في البلدين، وقال إن "أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن"، مشيراً إلى أن "للناس مطالب أيضاً وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصراً ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم، والتي عندما تنهار يستحيل القيام بأي عمل".

Iran Teheran | Ayatollah Ali Khamenei spricht zu iranischen Geistlichen (picture-alliance/abaca/Parspix)

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي

تصريحات المرشد الإيراني وغيره أشارت إلى ارتباطات الاحتجاجات في البلدين بأطراف خارجية، وهو ما رأي فيه بيير لوي ريمون الخبير الفرنسي في شؤون الشرق الأوسط  مفارقة، "فالحقيقة أن حسن نصر الله في لبنان أو القادة السياسيين في العراق لهم أنفسهم مصالح سياسية مرتبطة بجهات خارجية؛ وبالتالي فإن رمي هؤلاء للمظاهرات والمتظاهرين بما ليس فيهم هي خطة مبرمجة لإبعاد الشباب عن التظاهر والتلويح بأنهم لايخرجون من أجل مصلحة الوطن".

وأضاف ريمون لـDW عربية أن "الحقيقة هي أن من وصف الشارع ومن فيه بذلك هم الذين لم يتوقفوا عن قيادة الطبقة السياسية الحاكمة لسنوات وهم من يتمترسون وراء مصالحهم، ورغم ترديديهم الدائم لهذه الكلمات إلا أننا نجد أن هذه العبارات لم تعد صالحة ولم يعد أحد يُلقي لها بالاً"، مشيراً إلى أنه "حتى في معسكرات هؤلاء أنفسهم مثل حسن نصر الله هناك من لم يعد يؤيد تلك الشعارات وينضم للحراك".

 بدوره، أشار ماكسيميليان فيلش استاذ العلوم السياسية إلى أن "الاحتجاجات كانت أولاً وقبل كل شيء ذات طبيعة اجتماعية ووجهت غضبها ضد أنظمة الحكم". ويؤكد فيلش أن "كثيراً من الناس يرون أن هذه الأنظمة تفضل الفساد والهدر، وهم في ذلك يختبئون خلف مجموعات المصالح التي يمثلونها ويحتمون بها، وبهذه الطريقة يمكنهم تجنب أي محاسبة كما أن تلك المجموعات المزعومة تقوم باستدعاء الناخبين لدعم ممثلي مجموعات المصالح وهكذا يستمر المشهد على ما هو عليه".

لكن.. ما البديل؟ 

لايتوقف النظامان في العراق ولبنان عن التحذير من سقوط الحكومات والطبقة السياسية الحالية وخلو المشهد من أي بديل واضح لتدخل البلاد في نفق مظلم من الانهيار والفوضى خاصة في ظل غياب قيادات أو هيئات واضحة تقود الحراك الشعبي.

وبحسب بيير لوي ريمون الخبير الفرنسي في شؤون الشرق الأوسط فإن الاحتجاجات ليس لديها بعد هيكل تنظيمي حتى الآن وتفتقر إلى قيادة سياسية، "لذا فهي لاتمثل بديلاً عن الأنظمة الحالية، فهم ليس لديهم برنامج معبر بشكل واضح عما يريدون فيما عدا الإصرار المستمر على ضرورة استقالة الحكومة سواء في لبنان أو العراق".

ويشير الخبير السياسي الفرنسي إلى أننا "تعلمنا من تجارب الثورات أنه بعد اسقاط الأنظمة تبدأ ثورات أخرى يبدأ معها الكفاح الفعلي لتأسيس نظم حكم تتوافق مع مطالب وطموحات الشعوب وهذا التأطير للفكرة الثورية لا يبدو أنه مكتمل بعد، فكل من في الشارع لديه أفكار مختلفة تماماً حول شكل إعادة تنظيم المشهد السياسي مثلاً وهو ما يجب الاتحاد بشأنه والاتفاق عليه ".

ويؤكد ريمون أن البديل للأنظمة الحاكمة سواء في العراق أو لبنان لا يمكن أن يوجد بين ليلة وضحاها "فهذه الأنظمة استقرت لفترات طويلة في الحكم لكن مع اللجوء للأجندة والمطالب الوطنية وتلاحم المكونات الوطنية في كلا البلدين سيتكون البديل تدريجياً"، مشيراً إلى أن "الحل المرحلي ربما يكمن في تكوين حكومات تكنوقراط واعتماد الكفاءات فقط؛ حتى يظهر مع الوقت أمام الشعب وأمام الجميع أن فكرة المحاصصة الطائفية لم تعد صالحة للاستمرار".

عماد حسن / كرستين كنيب

  

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (Reuters/M. Azakir)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    الحريري: "لا أحد أكبر من بلده"

    قدّم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة الحكومة إلى رئيس لبنان بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني، ويبقى القرار رهن موافقة الرئيس ميشال عون على قرار الإقالة. إقالة جميع المسؤولين الحاليين تصدرت شعارات المحتجين.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    القشة الأخيرة

    انطلقت مظاهرات اللبنانيين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجًا على إعلان الحكومة عن خطط لحزمة ضرائب جديدة وصلت حتى تطبيقات المكالمات الهاتفية، لتكون "القشة الأخيرة" نتيجة أزمة الدولار والحرائق التي اجتاحت البلاد، والضريبة المفروضة على البنزين والقمح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    مطالب المحتجين

    اقتصرت الاحتجاجات في اليوم الأول على عشرات المتظاهرين، لتتسع خلال فترة قصيرة، حتى وصلت إلى آلاف المحتجين في جميع أنحاء البلاد. المظاهرات السلمية سلطت الضوء على مطالب عامة تتعلق بالطبابة المجانية، وحماية المرأة وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم التعليم، ورحيل النخبة الحاكمة كاملة تحت شعار #كلن_يعني_كلن.

  • Saad Hariri (Reuters/S. Kumar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    مهلة الحريري للشركاء

    في الـ18 من تشرين الأول/أكتوبر ألقى رئيس الوزراء سعد الحريري خطاباً، اتهم فيها القوى السياسية اللبنانية بالانشغال في المناكفات السياسية، وأكد أن الحل يكمن في زيادة النمو وضخ أموال ودماء جديدة في الاقتصاد، وأمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم الإصلاحات. وفي ذات الوقت تم الإعلان عن سقوط قتيل جراء تعرضه لإطلاق النار في احتجاجات شمالي طرابلس.

  • Libanon Protest (pictue-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    اللبنانيون "يغردون" ضد الطبقة السياسية

    لم تفلح محاولات الحريري في تهدئة الشارع اللبناني، حيث ردد المحتجون في مظاهرات قبالة المبنى الحكومي وسط العاصمة بيروت، هتافات تطالب بإقالة الحكومة، وإسقاط النظام. إذ ظهر اسم الحريري في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الـ24 ساعة منذ خطابه، متسائلين كيف للحكومة أن تحقق الإصلاحات المقدمة خلال 3 أيام فقط.

  • Proteste im Libanon (Reuters/A. Taher)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    نصر الله: نخشى وقوع حرب أهلية

    الأمين العام لحزب الله (الشيعي) يخرج بخطابٍ في محاولة لإلقاء اللوم على الرئاسة الحالية، ويعبر عن معارضته لاستقالة الحكومة، ليعقّب بعد ذلك في خطاب آخر عن خوفه من وقوع حرب أهلية، متهمًا الحراك الاحتجاجي بأنه لم يعد "حركة شعبية عفوية".

  • Proteste im Libanon (picture-alliance/AP/H. Ammar)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    "كلن يعني كلن ... حسن نصر الله واحد منن"

    لم يفلح نصر الله في توجيه غضب المحتجين نحو الحكومة اللبنانية، بل إن الاحتجاجات وصلت إلى مدينة النبطية، أحد معاقل الحزب الشيعي، فيما نشبت اشتباكات بين المعتصمين ومجموعة موالية لحزب الله وحركة أمل في العاصمة اللبنانية، واستمر المحتجون في المطالبة باستقالة جميع المسؤولين من بينهم نصر الله.

  • Libanon Jal el-Dib Proteste gegen Regierung (Reuters/A. Konstantinidis)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    الجيش اللبناني .. موقف حيادي

    دعت الاحتجاجات إلى إنهاء المحاصصة الطائفية، فيما اتخذ الجيش موقفًا حياديًا بعد استقدام تعزيزات إلى نقاط التجمع في اليوم السابع للمظاهرات، وذلك لمنع التصادم بين المحتجين والموالين "للرموز" السياسية الحالية. وقد جدد الجيش اللبناني وقوفه إلى جانب المتظاهرين وحقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي.

  • Libanon TV-Ansprache Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP/Lebanese government/D. Nohra)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    خطاب عون ... قبول سياسي ورفض شعبي

    في اليوم الثامن من الاحتجاجات اللبنانية، خرج الرئيس ميشال عون في خطاب يشير فيه إلى أن تغيير النظام يتم عبر المؤسسات الدستورية وليس الشارع، ودعا لتحقيق التعاون ما بين الأطراف الحكومية، وقد لاقى الخطاب رواجًا بين المسؤولين اللبنانيين، بينما لم يلق أي ترحيب شعبي.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

    خطاب غير "رئاسي"

    جاء رد الشارع اللبناني واضحًا على خطاب عون، إذ رأوا أنه يفتقر إلى الحلول الجذرية، وأعتبره كثيرون خطابًا ضعيفًا. وفي استطلاع لـDW عربية ببيروت عبر مشاركون في الإحتجاجات عن اعتقادهم بأن الإصلاحات التي اقترحها عون لم تأت بجديد، ورأى البعض أن الخطاب "لا يليق" برئيس البلاد.


مختارات

استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟

إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاستقالة من منصبه يشكل أحدث حلقة في التطورات التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة. بعد أسبوعين من مظاهرات هي الأكبر من نوعها منذ 2005، عمّت البلاد وتصدرها شعار "كلن يعني كلن"! (29.10.2019)  

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