 احتجاجات على انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.07.2021

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أخبار

احتجاجات على انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة

فعلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخرجت تركيا رسمياً من "اتفاقية إسطنبول" التي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث. الشارع التركي رد على الفور.

قوبل قرار انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول باعتراض في الشارع واستنكار حقوقي

قوبل قرار انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" باعتراض في الشارع واستنكار حقوقي

تظاهر آلاف الأشخاص الكثير منهم من النساء الخميس (الأول من تموز/يوليو 2021) في إسطنبول ضد انسحاب بلدهم رسمياً من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بناء على قرار مثير للجدل اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأثار انتقادات من منظمات حقوقية ودولية غربية.

ورفع المتظاهرون في مركز الحاضرة المليونية لافتات كتب عليها: "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول" و"لن نصمت، لن نخاف، لن نطيع". كما خرجت مظاهرات في مدن تركية أخرى كأزمير والعاصمة أنقرة.

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شابة تركية يتم اغتيالها في طريقها إلى منزلها ـ وهي واحد من بين 430 حالة اغتيال نساء في عام 2019 وحده. منظمات مدافعة عن حقوق المرأة تطالب بحماية أفضل للنساء من العنف، لكن الحكومة التركية قلما تفعل شيئا ضد الظاهرة.

اتهم الرئيس التركي أردوغان تظاهرة جرت في إسطنبول الجمعة بمناسبة يوم المرأة العالمي بأنها أساءت إلى الدين الإسلامي، متهما المتظاهرات، التي تم تفريقهن بالقوة، بترديد الشعارات والغناء والتصفيق خلال رفع الآذان من مسجد قريب.

والمعاهدة المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي في العام 2011، وهي ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان الإناث.

وأثار قرار أردوغان في آذار/مارس غضب جمعيات  مدافعة عن حقوق النساء حاولت الضغط على السلطات للتراجع عن الخطوة قبل إقرارها رسمياً، كما انتقده الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وبررت الرئاسة التركية القرار بالقول إنه تم تحريف المعاهدة من قبل أشخاص "يحاولون جعل المثلية الجنسية أمراً عادياً"، مشددة على أن المثلية الجنسية "لا تتماشى" مع "القيم الاجتماعية والعائلية" في تركيا. خلافا للكثير من الدول ذات الغالبية المسلمة، فان مثلية الجنس ليست غير شرعية في تركيا لكن معاداة المثليين شائعة جداً في البلاد.

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هكذا أوقفت امرأة في تركيا زوجها القاسي العنيف عند حده

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وتتهم المنظمات الحقوقية الرئيس التركي بالانسحاب من المعاهدة لإرضاء المحافظين في وقت يتراجع فيه الدعم الشعبي لحزبه. ويرى مراقبون أن قرار أردوغان يفسر قبل كل شيء برغبته في حشد تأييد قاعدته الناخبة المحافظة قي إطار من الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

في مواجهة الانتقادات، كشف الرئيس التركي الخميس عن "خطة عمل" لمكافحة العنف المنزلي متطرقاً على سبيل المثال الى مراجعة للقوانين وتدريب أفضل للقضاة على هذه المسائل. وقال أردوغان "البعض يحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه عودة الى الوراء. إن نضالنا ضد العنف حيال المرأة لم يبدأ مع المعاهدة ولن ينتهي مع هذا الانسحاب".

وأكد أردوغان أن مكافحة العنف تهدف إلى "حماية شرف أمهاتنا وبناتنا" في تعليق من شأنه أن يثير غضب جمعيات تأخذ عليه أنه يربط النساء بالأمومة.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الثلاثاء مسعى لإلغاء قرار الانسحاب من المعاهدة، معتبرة أن لدى أردوغان "السلطة" التي تخوله اتخاذه.

وتُعد جرائم العنف المنزلي وقتل النساء مشكلة خطرة في تركيا. وقد ارتفع عدد الجرائم ضد النساء منذ عقد، وفقا لمجموعة "وي ويل ستوب فيميسايد" الحقوقية، التي أحصت مقتل 300 امرأة العام 2020 على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين، و189 امرأة منذ مطلع العام الحالي.

ويرى البعض أن انسحاب السلطات من معاهدة مكافحة العنف الأسري وحظر مسيرات المثليين يُظهر توجه البلاد نحو التشدد الإسلامي في ظل حكم أردوغان، الذي وصل إلى السلطة كرئيس للحكومة في العام 2003، قبل أن يُنتخب رئيساً للبلاد.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Die Prinzessin des saudischen Königshauses Safia Hussein Guerras und der belgische Modedesigner Christophe Beaufays werden in Riad von einem gemischt männlich-weiblichen Publikum beklatscht.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    تعاون سعودي أوروبي

    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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