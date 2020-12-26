 احتجاجات طرابلس وزيارة ماكرون تعطي زَخْمًا لتشكيل الحكومة اللبنانية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.02.2021

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سياسة واقتصاد

احتجاجات طرابلس وزيارة ماكرون تعطي زَخْمًا لتشكيل الحكومة اللبنانية

فيما تنخفض درجة حرارة الطقس هذه الأيام في "بلاد الأرز"، ترتفع حرارة المشهد السياسي على وقع تجدد الاحتجاجات في مدينة طرابلس والزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي من المتوقع أن تكون "مختلفة" هذه المرة.

Libanon Corona-Pandemie Protest in Tripoli

في عطلة نهاية الأسبوع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهاتف نظيره اللبناني ميشال عون ليجدد له وقوف بلاده إلى جانب لبنان. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية تم "تداول الأوضاع الراهنة وما آل إليه مسار تشكيل الحكومة العتيدة". ونوه الرئيس عون "خصوصاً بالمبادرة الرئاسية الفرنسية المتعلقة بالمسألة الحكومية"، مجدداً "الترحيب بزيارة الرئيس ماكرون للبنان". 

وكان الرئيس الفرنسي قد زار لبنان في العام المنصرم مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت وأطلق مبادرة تقضي بتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأعلنت كافة القوى السياسية تمسكها بالمبادرة الفرنسية. ولكن تشكيل الحكومة لم يتم حتى الآن.

وأعلن ماكرون الجمعة (29 يناير/ كانون الثاني 2021) أنّه سيقوم بزيارة (ثالثة) إلى لبنان بعد التحقق من أمور أساسية، معتبراً أنّ النظام اللبناني في مأزق بسبب الحِلف بين ما سمّاهما الفساد والترهيب.

"زيارة مختلفة"

مصادر دبلوماسية فرنسية كشفت عن أن زيارة الرئيس الفرنسي الثالثة إلى لبنان ستكون مختلفة عن سابقتيها، وخصوصاً في ما يتعلق بالإشراف المباشر على وضع الآلية التنفيذية للمبادرة الفرنسية موضع التنفيذ العملي، التي يقع في بندها الأول تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر أول من أمس السبت، إن المستويات الرسمية الفرنسية باتت تقارب الملف اللبناني في هذه الفترة، "باعتباره أولوية جدية، خلافاً لما كان عليه الحال قبل أسابيع قليلة". وأضافت أن أجواء الرئاسة الفرنسية لا تتحدث عن موعد محدد لزيارة ماكرون لبيروت، معتبرة أن حراجة الملف اللبناني تفترض ألا تتأخر هذه الزيارة بضعة أسابيع.

يذكر أنه كان تم تكليف سعد الحريري، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب/ أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في وقت سابق من ذاك الشهر. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 14 لقاء بين عون والحريري.

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مسائية DW: ماكرون في بيروت بعد الفاجعة.. هل الحل للبنان فرنسي؟

الغرب "يشترط" أم "يساعد"؟

رئيس تحرير جريدة "الأخبار" المحسوبة على حزب الله، إبراهيم الأمين، علق: "يبدو أن تطوراً ما حرك المياه الراكدة في ملف تأليف الحكومة. وسواء عزا البعض الأمر إلى الأحداث "اللغز" في طرابلس أو إلى الاتصالات الجارية بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن لبنان، فإن قوى داخلية بارزة وجدت أن من الضروري العمل على وصل الكلام بين بعبدا وبيت الوسط".

مختارات

في ظل وضعية اقتصادية صعبة، يعاني لبنان كذلك من ترّدي الأوضاع الأمنية، ما أدى إلى فرار عشرات السجناء. وتعاني السجون اللبنانية من مشاكل كبيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، توفي الموسيقى اللبناني إلياس الرحباني، الذي أثرى الموسيقى اللبنانية والعربية بأعماله، لتنعيه شخصيات لبنانية بارزة وتبكي رحيل "الضحكة العبقرية" و"صاحب القلب النقي والمحب للفن والوطن".

ويضيف إبراهيم الأمين أن حزب الله استأنف الوساطة بين عون والحريري، حسب مصادره. وأردف الأمين: "يبدو أن عون والحريري سمعا كلاماً واضحاً حول أن فشل المبادرة الفرنسية في صيغتها الأخيرة المفترض عرضها في الزيارة المقبلة لماكرون إلى لبنان، سيتسبّب بمشكلة كبيرة تنعكس مزيداً من التدهور السياسي والاقتصادي، وتالياً (التدهور) الأمني في كل لبنان" معتبراً أن ما يطلبه ماكرون في تحركاته هي "شروط غربية متجددة".

عبد الوهاب بدرخان كتب بنبرة تشاؤمية في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية يقول إن "الحاجة ملحة إلى حكومة يتعامل المجتمع الدولي معها، لكنها مؤجلة منذ خمسة أشهر بل أكثر، وليس هناك أفق لظهورها ولا تصور محدد لفاعليتها، فالصراعات الطائفية والمذهبية تدير حالياً انهيار النظام والدولة آملةً في انبثاق نظامٍ ودولة مستوحَيين من موازين القوى الإقليمية المتحوّرة، مثلها مثل الفيروس".

ويرى بدرخان أن لبنان أمضى نصف الـ16 عاماً الماضية، إما في فراغ رئاسي أو مع حكومات قيد التشكيل أو حكومات موجودة لكن معطلة ومكبلة، مما أدّى إلى هزال الدولة واهترائها، وإلى عزل لبنان عن أصدقائه الدوليين وأشقائه العرب الذين دأبوا على مساعدته لتجاوز أزماته، حسب ما ذهب إليه في تحليله للوضع الراهن.

بلد على شفير الانهيار الاقتصادي

ما دعاه إبراهيم الأمين بالأحداث "اللغز" في عاصمة الشمال، طرابلس، هي في حقيقتها احتجاجات تشهدها المدنية الأفقر في البلاد منذ أسبوع تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الأمن والشرطة أسفرت عن إصابة أكثر من 400 شخص بجروح من الطرفين ومقتل شاب على الأقل. وأطلق عناصر أمن وأفراد من الجيش أمس الأحد قنابل غاز مسيل للدموع على متظاهرين الذين ألقوا بدورهم الحجارة، حسب فرانس برس.

وشكك سياسيون ووسائل إعلام لبنانية خلال الأيام الأخيرة في عفوية التظاهرات، في بلد اعتاد الأزمات والخلافات بين الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المشهد السياسي.

مشاهدة الفيديو 22:15

احتجاجات طرابلس.. ثورة جياع أم صراع أجندات؟

وجاءت التظاهرات التي انطلقت في 25 كانون الثاني/ يناير على خلفية التداعيات الاقتصادية للإغلاق المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وفي نهاية العام، شهد لبنان، الذي يعيش فيه ستة ملايين شخص، قفزة غير مسبوقة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات. ودفع ذلك السلطات الى تشديد إجراءات الإغلاق العام وفرض حظر تجول على مدار الساعة مع استثناءات قليلة، وقد بدأ تطبيقها منتصف الشهر الماضي وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تسبّب الإغلاق الأول بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو بانتقال نحو ثلث اللبنانيين إلى البطالة.

وأبدت منظمة "أنقذوا الأطفال" (سيف ذي تشيلدرن) قلقها "العميق" من أن يؤثر الإغلاق الجاري على العائلات والأطفال الذين يعانون من أوضاع اقتصادية هشّة، ما لم يتم دعمهم بشكل فوري، في بلد يشكل العمال المياومون قرابة نصف اليد العاملة فيه، بحسب وزارة العمل. ولا يستفيد هؤلاء من أي تطورات اجتماعية أو صحية.

ومنذ العام 2019 يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية، التي أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم. وصار أكثر من نصف اللبنانيين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، فيما ارتفعت نسبة من يعيشون فقرا مدقعا من 8 إلى 23 بالمئة من السكان.

ويقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي جاد شعبان لوكالة فرانس برس إن القيود المصرفية "أدت إلى انخفاض فعلي في قيمة الودائع بأكثر من خمسين في المئة".

وعلى وقع تضاؤل احتياطي المصرف المركزي من الدولار، تدرس السلطات منذ أشهر رفع الدعم عن استيراد مواد أساسية هي القمح والأدوية والوقود. ويوضح شعبان أن "رفع الدعم الذي كان متوقعاً أساساً في نهاية 2020 ستكون له آثار تضخمية". أما الحصول على دعم دولي فيبقى مرهوناً بتنفيذ الإصلاحات وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وفق شعبان. 

خ.س/ص.ش

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    فتنة جبل لبنان

    سكنت عدة طوائف في المناطق المعروفة حالياً بلبنان، خاصة منطقة جبل لبنان. لكن الطوائف الأبرز كانت ستة: الموارنة والأرثودوكس والكاثوليك، وفي الجانب الآخر الدروز والسنة والشيعة. بقي الجبل تحت سيطرة العثمانيين، لكنه شهد توترات طائفية خطيرة خاصة المجازر بين الدروز والموارنة عام 1860. تدخلت قوى أوروبية في المنطقة خاصة منها فرنسا، وشهد جبل لبنان بضغط أوروبي قيام نظام "المتصرفية" الذي عزّز الوجود الماروني.

  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    قيام لبنان الكبير

    بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، استطاعت فرنسا فرض انتدابها على لبنان بعد توسيعه ليضم البقاع وولاية بيروت فضلاً عن ترسيم الحدود مع سوريا. ويقول جوزيف باحوط في مقال على كارنيغي إن فرنسا هدفت إلى خلق وطن شبه قومي للمسيحيين في الشرق الأوسط، لكن الطوائف المسلمة رفضت بشدة الوضع الجديد. أعلن لبنان استقلاله عام 1943 على يد الرئيس بشارة الخوري، لكن جلاء القوات الفرنسية لم يتم إلّا عام 1946.

  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

    شهد إعلان استقلال لبنان ما عُرف بالميثاق الوطني الذي منح رئاسة الدولة للموارنة ورئاسة الوزراء للسنة ورئاسة مجلس النواب للشيعة. وكان هدف الميثاق تسهيل الاستقلال حتى لا يطلب المسيحيون حماية فرنسا ولا يطالب المسلمون بالوحدة مع سوريا. لم يُكتب الميثاق لكنه بقي مطبقاً في البلاد منذ ذلك الحين، ويرى متتبعون أنه سبب المشاكل الطائفية في البلاد بما أنه هو من أسس لنظام المحاصصة.

  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


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