 احتجاجات الطالبات والطلاب في إيران تتحدى سلطة الدولة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 06.10.2022

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سياسة واقتصاد

احتجاجات الطالبات والطلاب في إيران تتحدى سلطة الدولة

الاحتجاجات الطلابية في إيران آخذة في الانتشار. وسبب الاستخدام الوحشي للسلاح بإحدى جامعات النخبة بطهران غضب الكثيرين. وحتى طالبات وطلبة المدارس ينضمون أيضًا إلى الاحتجاجات. ولطالما كان للطلبة دور قيادي في احتجاجات مهمة.

طالبات مدارس وجاعمات يتظاهرن بدون حجاب في شوارع طهران بعد وفاة مهسا أميني (1/10/2022)

طالبات مدارس وجاعمات يتظاهرن بدون حجاب في شوارع طهران بعد وفاة مهسا أميني.

رغم صعوبة الوصول إلى الإنترنت، تظهر صور ومقاطع فيديو جديدة على الإنترنت كل يوم، تظهر المتظاهرين في أجزاء مختلفة من إيران، بما في ذلك في الجامعات، على سبيل المثال يوم الثلاثاء (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول) في جامعة الفردوسي في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وتظهر مقاطع الفيديو الطلاب وهم يطالبون بالإفراج عن جميع زملائهم الطلاب المعتقلين، وخاصة من جامعة شريف في طهران، الذين اعتقلوا بعد تنظيم مسيرة سلمية في الحرم الجامعي ليل الأحد الإثنين.

مختارات

ذكرت منظمة العفو الدولية أن تستخدم وسائل قاتلة لقمع الاحتجاجات، وذلك بعد تأكيد مصرع 93 شخصا على الأقل في الاحتجاجات الأخيرة على مقتل مهسا أميني. ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على تقرير المنظمة الحقوقية.

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قامت عناصر الشرطة والميليشيات بتطويق الحرم الجامعي، وحاصروا الطلاب وقاموا أحيانا بإطلاق النار عليهم من بنادق. وتظهر العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت عملية مطاردة شرسة للطلاب. كما تعرض العديد من المحاضرين في جامعة النخبة للضرب بالهراوات. ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك إصابات أو وفيات. ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، تم اعتقال ما لا يقل عن 37 طالبًا.

وتعتقد مريم (اسم مستعار) في مقابلة مع DW من طهران أنه "يفترض أن يرهب ذلك كل الطلاب الآخرين". السيدة البالغة من العمر 50 عامًا لديها طفلان، كلاهما يدرسان. وتقول الأم القلقة: "في كل مرة يغادران الشقة، يبدأ قلبي بالتسارع وأشعر بالغثيان حتى يعودوا". وتضيف: "حالنا ليس جيدا ونحن نشعر بالحزن والغضب. لقد صدمنا بوفاة مهسا أميني. كان من الممكن أن تكون ابنتي".

عنف مميت

تسبب موت مهسا أميني في موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران. فالشابة البالغة من العمر 22 عامًا، اعتقلتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح، وبعد احتجازها في المخفر ماتت الشابة بطريقة غير واضحة حتى الآن. وتحاول قوات الأمن قمع المحتجين من خلال استخدام العنف. ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية (IHR) ومقرخا أوسلو، قُتل ما لا يقل عن 154 شخصًا بحلول يوم الثلاثاء، العديد منهم من جراء إطلاق النار. وأفادت منظمة العفو الدولية في 31 سبتمبر / أيلول أن السلطات الإيرانية استخدمت القوة المميتة عمداً لقمع الاحتجاجات الجارية ، وقد حشدت السلطات "آليتها القمعية المعدلة" لقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بلا رحمة، وفق المنظمة. واليوم (6/10/2022) قالت المنظمة إن "قوات الأمن الايرانية قتلت في شكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا بينهم أطفال، واصابت مئات آخرين بجروح بعدما أطلقت النار" على متظاهرين وعابرين ومصلين، موضحة أنه "مذاك، قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في إطار القمع المستمر لهذه التظاهرات".

"يمكن أن يصبح تضامن الطلاب مع المتظاهرين تحديًا لسلطة الدولة"، يقول الخبير الإيراني حميد رضا عزيزي من مؤسسة العلوم والسياسة (SWP) في برلين، في مقابلة مع DW. درّس عزيزي من 2016 إلى 2020 كأستاذ مساعد في جامعة "الشهيد بهشتي" في طهران.

يبلغ عدد سكان إيران 84 مليون نسمة، ولديها أكثر من 200 جامعة ومعهد عالٍ. ومن المعتاد أن يلعب الطلاب دورًا مركزيًا في الحركات الاحتجاجية في إيران. "على سبيل المثال، خلال ثورة 1979 ، ولكن أيضًا بعد ذلك، خلال حركات الاحتجاج في عامي 1998 و 2009 مثلاً"، يقول عزيزي. ويضيف الخبير الإيراني: "يأتي الطلاب بالدعم الفكري معهم ولديهم القدرة على حشد قطاعات مختلفة من المجتمع لأنهم هم أنفسهم يأتون من جميع طبقات المجتمع".

وتدرك سلطة الدولة في إيران قدرة الطلاب على الاحتجاج. ولا توجد حاليًا حركة طلابية منظمة في  إيران . وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد في عام 2009، أُغلقت جميع الاتحادات الطلابية المستقلة، وحُظرت أنشطتها، واعتُقل الأعضاء القياديين بها.

الاحتجاجات في إيران تنتقل إلى المدارس والجامعات، والعديد منها بقيادة طالبات

ويضيف حميد رضا عزيزي "بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق قواعد جديدة لمنح المقاعد الدراسية حسب التوزيع الجغرافي، بهدف جعل أكبر عدد ممكن من الشباب يدرسون في المكان الذي يعيشون فيه وبالتالي البقاء تحت إشراف أسرهم بدلاً من العيش في المدن الجامعية (السكن الطلابي للجامعات) ويكونون على اتصال دائم بالطلاب الآخرين". ويتابع عزيزي قائلا إن "المدن الجامعية، خاصة في طهران، هي من بين أول الأماكن التي توضع تحت الرقابة أثناء الحركات الاحتجاجية. وفي عامي 1998 و2009، اقتحمت قوات الأمن مساكن الطلاب واعتقلت بشكل تعسفي العديد منهم. وصحيح أن الطلاب لا يجمعهم تنظيم ما، لكن لا ينبغي الاستهانة بهم، مثلما ينبغي عدم الاستهانة بالاحتجاجات في المدارس".

الاحتجاجات في المدارس

في إيران، يتم تعليم الفتيات والفتيان بشكل منفصل من السنة الأولى من المدرسة حتى تخرجهم. ومع ذلك، فإن لوائح اللباس الصارمة للفتيات تنطبق أيضًا في المدارس. ومنذ أيام تنتشر مقاطع فيديو على الإنترنت، تظهر فتيات يحرقن حجابهن في مدارسهن ويصرخن "الموت للديكتاتور". كما أن هناك إضرابات واحتجاجات في مدارس البنين تضامنا مع الفتيات. وتقول الصحفية الإيرانية مولود حاجي زاده لـDW: "آهٍ، لو تم فقط التنسيق بينهما".

طالبات إحدى المدارس الثانوية في إيران يحتجون ضد نظام الجمهورية الإسلامية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (2/10/2022)

طالبات إحدى المدارس الثانوية في إيران يحتجون ضد نظام الجمهورية الإسلامية بعد وفاة الشابة مهسا أميني

مرارًا وتكرارًا تعرضت الصحفية الإيرانية للاعتقال بسبب تقاريرها النقدية حول قمع حركات الاحتجاج الإيرانية. وفي الآونة الأخيرة، حُكم عليها بالسجن لمدة عام في يناير/ كانون الثاني 2021. وقبل فترة وجيزة من الموعد المقرر لبدء دخولها السجن لتنفيذ عقوبتها، تمكنت مولود حاجي زاد من الهروب من إيران وتعيش الآن في النرويج.

"تندلع الاحتجاجات في عزلة عن بعضها البعض ولا تدوم طويلاً. ولطالما كان الطلاب هم رواد حركات احتجاجية مهمة في إيران"، تقول حاجي زاده وتضيف: "يجب عليهم (تقصد الطلاب) مغادرة الحرم الجامعي المحاط بجدران مغلقة، حيث يمكن بسهولة تطويقهم، وأن ينضموا إلى المتظاهرين في الشارع بل وحتى القيام بدور قيادي، ومن ثم يمكننا التحدث عن بُعد مختلف للحركة الاحتجاجية، بُعدٍ لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة".

شابنام فون هاين/ص.ش

  • Iran Teheran Porteste (Getty Images/AFP/STR)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    قتلى وجرحى

    تبدأ إيران عامها الجديد على وقع اضطرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وجرح العشرات. ورغم التدخل الأمني وتحذيرات السلطات، إلّا أن المحتجين لا يزالون يتبادلون منشورات للمزيد من التظاهر. بدأت الاحتجاجات أولاً في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكانية، وانتقلت المظاهرات بعد ذلك إلى جلّ أنحاء البلاد، كشاهين وسنندج وكرمنشاه وتشابهار وإيلام وإيذه والعاصمة طهران.

  • Iran Proteste gegen Regierung in Teheran (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "يسقط الدكتاتور"

    بدأت الاحتجاجات بشكل عفوي ضد ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، لكنها بدات بعد ذلك بأخذ منحى سياسي. وصلت الاحتجاجات درجة انتقاد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، عبر شعارات كـ "يسقط الدكتاتور" و"اترك البلاد وشأنها يا خامنئي"، بينما هتف البعض بحياة محمد رضا بهلوي، آخر شاه حكم إيران قبل أن تطيح به الثورة الإسلامية، فيما مزق آخرون صورة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

  • Hassan Rohani (picture-alliance/Iranian Presidency Office)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    تهديد ووعيد

    أكد الرئيس حسن روحاني على حرية الاحتجاج، لكنه حذر من خرق النظام العام وإثارة القلائل. اعتقلت قوات الأمن المئات واستخدمت مدافع المياه. واتخذت الحكومة قراراً بالحدّ من استخدام تطبيقي تلغرام وانستغرام، فيما قال نشطاء إن الانترنت الجوال قُطع في بعض المناطق. وصرّح المدعي العام بطهران أن اعتقال بعض المحتجين أتى بسبب إضرامهم النار في مبانٍ عامة، متحدثاً عن أن إيران لن تعود إلى عهد "الظلام لحكم بهلوي".

  • وحدات من الباسيج

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الباسيج.. اليد الطولى لسحق أي احتجاج

    وُجهت اتهامات لقوات "الباسيج"، وكذا لجماعة أنصار حزب الله، وهي ميليشيات مسلحة تدعمها الدولة لـ"حماية الثورة"، بالتدخل في حق الطلبة في احتجاجات عام 1999.

  • Bildergalerie NOPO (Tasnim)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    انتفاض طلاب جامعة طهران عام 1999

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في 9 تموز/يوليو 1999 بسبب إغلاق جريدة تقدمية تحمل اسم "سلام". تدخلت قوات شبه عسكرية في حي جامعي قتل خلالها رسمياً طالب (يقول الطلبة إن عدة طلبة قُتلوا) ممّا أدى إلى تطوّر الاحتجاجات على مدار ستة أيام اعتقل خلالها أكثر من ألف طالب، وقتل خلالها 3 أشخاص على الأقل. رفع المتظاهرون شعارات ضد المرشد الأعلى. صدرت أحكام بالإعدام والسجن في متظاهرين.

  • JAHRESRÜCKBLICK 2003 JUNI FRANKREICH IRAN OPPOSITION (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    الطلبة من جديد عام 2003

    مرة أخرى، احتج الطلبة في تموز/يونيو 2003 ضد قرار ضد خصخصة عدة جامعات. تطور الاحتجاج بعد دخول قوات الأمن للحي الجامعي في جامعة طهران، وشارك فيه إثر ذلك الآلاف بعدة مدن. وُجهت الشعارات ضد الوجوه الدينية العليا في البلد وضد الرئيس محمد خاتمي. وجه علي خامنئي لوما قاسيا للطلبة، واتهمهم بجذب المخرّبين. اشتهرت هذه الاحتجاجات بقيام بعض الإيرانيين بإحراق أجسادهم في باريس ولندن احتجاجاً على التعامل الأمني.

  • Flash-Galerie Iran Frauen Jahrestag Proteste Wahlen 2009 (AP)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    "الثورة الخضراء" في 2009

    في أخطر احتجاجات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية، قُتل 36 شخصاً على الأقل واعتقل أكثر من ألف في احتجاجات حزيران/يونيو 2009 التي عرفت باسم "الثورة الخضراء". السبب الرئيسي كانت نتيجة اتهامات المعارضة للسلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت لصالح ولاية ثانية لمحمود أحمدي نجاد. أعلن المرشد العام فتح تحقيق في اتهامات المعارضة، وتدخلت مرة أخرى قوات الباسيج وجماعة أنصار حزب الله ضد المحتجين.

  • Iran Protest Wahlen Grüne Revolution 2009 (Atta Kenare/AFP/Getty Images)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    نظرية المؤامرة

    اتهم خامئني أطرافاً خارجية بتحريض المواطنين على الاحتجاج عام 2009، متحدثاً عن أن هذه الأطراف وجهت المظاهرات دون علم المعارضة، فيما دخل مثقفون في إضرابات عن الطعام للاحتجاج على التدخل الأمني. عُرفت الاحتجاجات بـ"ثورة تويتر" نتيجة استخدام هذا الموقع في التواصل بين النشطاء. من تداعيات الحدث، فرض الإقامة الجبرية على قائدي المعارضة مير موسوي ومهدي كروبي.

  • Iran Ayatollah Ali Khamenei, Oberster Religionsführer | Gespräch mit Studenten (Reuters/Leader.ir)

    في صور.. نظام آيات الله في مواجهة الشارع من جديد

    فقيه بصلاحيات واسعة

    المرشد الأعلى في إيران هو هرم السلطة، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وللحرس الثوري وقوى الأمن، وهو من يعين ويعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وهو رئيس السلطة القضائية ومؤسسة التلفزيون والإذاعة، كما يمكنه إقالة رئيس البلاد وتوجيه عمله. يتم انتخابه من قبل مجلس الخبراء، ويستمر في مهامه مدى حياته عكس الرئيس الذي ينتخب لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إعداد: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام