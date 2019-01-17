 احتجاجات السودان تدخل شهرها الثاني ولا حلّ في الأفق | أخبار | DW | 20.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

احتجاجات السودان تدخل شهرها الثاني ولا حلّ في الأفق

دخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الثاني والمحتجون يزدادون تمسكا بمطالبهم، فيما دعا اتحاد المهنيين لتظاهرات جديدة الأسبوع المقبل. الشرطة تدخلت مجددا لمنع مسيرة كانت تنوي التوجه نحو البرلمان للمطالبة بتنحي الرئيس البشير.

Sudan Khartum Proteste gegen Präsident Al-Baschir (Reuters/M.N. Abdallah)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين الأحد (20 كانون الثاني/ يناير 2019) قبيل مسيرة مرتقبة نحو مبنى البرلمان في مدينة أم درمان، بحسب ما أفاد شهود عيان.  وتجمع متظاهرون وهم يهتفون "حرية سلام عدالة" في بعض أحياء أم درمان قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، بحسب الشهود، في وقت دعا منظمو الاحتجاجات لمسيرات جديدة مناهضة للحكومة.

ودعا اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية إلى تظاهرات جديدة الأحد وعلى مدى عدة أيام خلال الأسبوع المقبل. وحض المتظاهرين على الخروج اليوم باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان. وقال الاتحاد الذي يمثل نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين في بيان إن "المحتجين سيقدمون للبرلمان مذكرة تدعو البشير للتنحي".

مختارات

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير، فيما دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي السودان لاحترام حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة. (17.01.2019)

مظاهرات الخبز واحتجاجات غلاء المعيشة في العديد من المدن السودانية تعكس بشكل جلي حاجة البلاد إلى حزمة إصلاحات اقتصادية قادرة على وقف تدهور مستوى المعيشة للغالبية العظمى من السكان وتضع البلاد على عتبة نمو اقتصادي مستديم. (18.01.2019)

وذكر الاتحاد أن مسيرات أخرى ستخرج في الخرطوم الأحد بينما يتوقع أن تشهد العاصمة وأم درمان تظاهرات ليلية يوم الثلاثاء. وأفاد بيان الاتحاد أن الخميس سيشهد خروج مسيرات في كافة أنحاء السودان. وشهدت أم درمان عدة تظاهرات خلال الشهر الماضي.

في غضون ذلك أصدرت لجنة الأطباء المركزية، إحدى الجهات المنظمة لاحتجاجات السودان الأحد بيانا اعتذرت فيه عن إعلانها خطأ مقتل طفل في احتجاجات الخميس في السودان.

وكانت الشرطة السودانية قالت إن شخصين قتلا في 17 كانون الثاني/يناير خلال تظاهرات ضد النظام في الخرطوم، في حين قالت لجنة الأطباء المركزية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم طبيب وطفل. وأوضحت الجمعية الناشطة في الاحتجاجات في بيانها "نعتذر عن الخطأ في إيراد معلومة مقتل طفل في مظاهرة الخميس".

وكانت الشرطة فرقت الخميس بالغاز المسيل للدموع مئات المحتجين الذين كانوا متوجهين إلى القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وهم يهتفون "حرية، سلم، عدل".

ومنذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 خلفت موجة الاحتجاجات في السودان 26 قتيلا بينهم اثنان من عناصر الأمن، بحسب حصيلة رسمية. وتقول منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن عدد القتلى 40 بينهم أطفال وعناصر من الكادر الطبي.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

مشاهدة الفيديو 02:09
بث مباشر الآن
02:09 دقيقة

"انتفاضة الخبز" في السودان تحاصر نظام البشير في العواصم الغربية

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

"انتفاضة الخبز" في السودان تحاصر نظام البشير في العواصم الغربية  

مواضيع ذات صلة

مسائية DW: اتساع رقعة احتجاجات السودان 17.01.2019

في السودان.. اتساعُ رقعةِ الاحتجاجات المناوئة للرئيس ِعمر البشير والشرطة تتدخل لتفريق ِمتظاهرين كانوا في طريقِهم إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.. هل يتجه المحتجون لمزيد من التصعيد؟ وعلى ماذا يراهن البشير؟

Sudan fordert al Bashir heraus

تجدد الاحتجاجات بالسودان ودعوات أممية لاحترام المتظاهرين 17.01.2019

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في الخرطوم كانت متوجهة إلى القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير، فيما دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي السودان لاحترام حقوق المتظاهرين المناهضين للحكومة.

هل يقلب الجيش المعادلة في السودان؟ .. هاني رسلان، باحث في الشؤون السودانية يجيب 17.01.2019

اعتبر هاني رسلان، الباحث المختص في الشؤون السودانية، أن دور الجيش في الاحتجاجات يكتنفه الغموض. مشيرا إلى عدة معطيات تحكم قرار الجيش في ظل الغضب الشعبي في السودان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  