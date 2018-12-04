 احتجاجات ″السترات الصفراء″.. أي دور لعرب ومسلمي الضواحي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.12.2018

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سياسة واقتصاد

احتجاجات "السترات الصفراء".. أي دور لعرب ومسلمي الضواحي؟

أسابيع عدة ولم يخفت وهج حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية في فرنسا. ملامح هوية الحركة وطبيعتها لا تزالان موضع خلاف وتكهنات تصل إلى حد التضارب. ولكن ما دور أبناء الضواحي من العرب والمسلمين فيها؟

Gelbwesten Champs-Elysee Proteste gegen Erhöhung der Benzinpreise (Reuters/B. Tessier)

غازات مسيلة للدموع وإحراق سيارات وإغلاق شوارع وإقامة متاريس وتكسير واجهات متاجر ونهب محتوياتها. ما سبق ليس إلا جزءاً من المشهد الكامل في محيط جادة الشانزيليزيه العريقة وتحت قوس النصر في قلب "مدينة النور" وعشرات غيرها من المدن الفرنسية مثل بوردو وتولوز ومرسيليا ونانت. تأزم الموقف أجبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الخروج عن صمته وإعلان نيته التوجه للأمة بخطاب متلفز مساء اليوم الاثنين (10 كانون الأول/ديسمبر 2018).

للأسبوع الرابع على التوالي نزل متظاهرو "السترات الصفراء" إلى الشوارع. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المحتجين في أنحاء فرنسا بلغ بشكل إجمالي 125 ألف محتج يوم أول أمس السبت منهم نحو 10 آلاف متظاهر في باريس وحدها. وألقت قوات الأمن الفرنسية القبض على نحو ألفي شخص في أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. وتم وضع أكثر من 1700 شخص رهن الاحتجاز. وقالت وسائل إعلام محلية إن عدد المصابين بلغ 264 شخصاً من بينهم 39 من رجال الشرطة.

 طبقيّة "صرفة"

ويقول خبراء إن معظم ناشطي "السترات الصفراء" ينتمون إلى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لماكرون. كما أصيبت فئات أخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الأسابيع الأخيرة. أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في جامعة ليل الفرنسية، يونس بلفلاح، يرى أن العمود الفقري للحركة يأتي من الطبقة الوسطى: "الحركة احتجاجية مطلبية اقتصادية بالدرجة الأولى بدأت بالمطالبة بخفض أسعار الطاقة ثم فيما بعد رفعت الحركة سقف مطالبها إلى رفع القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة".

مختارات

آلاف الفرنسيين الغاضبين يرفعون البطاقة الحمراء في وجه ماكرون، رافضين سياساته التي "تمتص جيوبهم". الحكومة تراجعت، لكن شرارات الاحتجاج لم تنطفئ بعد، فما هو مستقبل الاحتجاجات؟ وهل تتطور بالفعل إلى "ربيع فرنسيِ"؟ (06.12.2018)

رغم الغموض الذي يكتنف قيادتها والمتحدثين باسمها، إلا أن حزب "اليسار" الألماني يعلن تضامنه مع حركة "السترات الصفراء" في فرنسا التي تقود الاحتجاجات في المدن الفرنسية ضد سياسة ماكرون الخاصة برفع الضرائب وأجور الطاقة. (08.12.2018)

ويضيف بلفلاح في تصريح لـ DW عربية أنها تحوي "موزاييك" متنوع من الشعب الفرنسي: شيوخ وشباب، نساء ورجال، منحدرون من المراكز والضواحي، أعراق ومعتقدات متنوعة. ومن هنا يصفها بلفلاح بأنها حركة "طبقية" (أفقية) وليست "هوياتية" (عامودية: دينية أو عرقية أو جنسية وغيرها).

وفي نفس الاتجاه يذهب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون خطار أبو دياب: "كان رأس الحربة في مرحلة معينة أقصى اليمين ثم انضم إلى الحركة أناس من أقصى اليسار ومؤخراً أصبحت خليطاً متنوعاً جداً يشمل كل الحانقين على السياسة الضريبية والرافضين لشخص ماكرون". ومن هنا يعتقد أبو دياب في تصريح لـ DW عربية أنه يصعب تحديد هوية الحركة سياسياً ونسبتها لليمين أو اليسار.

ويرجع الباحث السياسي أبو دياب الحركة إلى ثلاثة أسباب: "الثورات الرقمية" و"الفراغ" في العمل السياسي بعد الانتخابات الرئاسية عام 2017 وسقوط صدقية الأحزاب التقليدية و"الفراغ" في العمل النقابي بعد تهميشها من قبل السلطة والكلام عن دكتاتورية النقابات. تراجع الحكومة عن رفع أسعار الوقود، وهو أول مطلب لـ "السترات الصفراء"، لم يؤدِ إلى احتواء النقمة على النخب السياسية والأحزاب التقليدية.

وتحدث وزير الاقتصاد برونو لومير للصحافيين أمس الأحد خلال تفقده متاجر قرب محطة سان لازار في باريس عن أزمة بوجوه ثلاثة، "أزمة اجتماعية" ترتبط بالقدرة الشرائية، و"أزمة ديموقراطية" مع تمثيل سياسي غير كاف، و"أزمة أمة" في مواجهة "انقسامات كبيرة".

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كيف نشأت حركة "السترات الصفراء" وما هي مطالبها؟

"تضخيم" و"مبالغة"

المختص في الشؤون الفرنسية يونس بلفلاح لا يعتقد أن مشاركة سكان الضواحي من العرب والمسلمين "رئيسية" أو فاعلة" على حد وصفه، مضيفاً أنه من الطبيعي أن يشارك بعضهم في الاحتجاجات كون مطالب الحركة عامة ولا تخص دين أو عرق معين. لا يعرف عل وجه الدقة عدد المسلمين أو العرب أو المغاربة في فرنسا؛ إذ أن الحكومة لا تصدر أية إحصائيات رسمية عن العقيدة الدينية أو الأصل العرقي لمواطنيها. ولكن تتراوح التقديرات بين أربعة وتسعة ملايين مسلم، ينحدر معظمهم من دول شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الفرنسيين المعتنقين للإسلام.

خطار أبو دياب يتحدث عن انخراط "تدريجي" لسكان الضواحي من المغاربة: "شيئاً فشيئاً أخذ سكان الضواحي من المسلمين والعرب بالمشاركة كغيرهم من المهاجرين كالبولنديين وبرتغاليين"، مردفاً أنه يتم "تضخيم" و"المبالغة" بالحديث عن مشاركة سكان الضواحي وإلصاق أعمال الشغب بهم. ويرجع أبو دياب ذلك إلى "جلد الذات" من قبل بعض المثقفين العرب، من بين عدة أسباب.

وجدير بالذكر هنا أنه اندلعت في نهاية 2005 اضطرابات في الضواحي التي يقطنها مهاجرون عرب ومسلمون. وبدأت تلك الاضطرابات في باريس وامتدت إلى ضواحي مدن أخرى وفرضت السلطات حالة الطوارئ. وصعّد وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، نيكولاي ساركوزي، الموقف عندما وصف "مثيري الشغب بـ"الحثالة". وبلغت حصيلة الشغب ما يصل إلى 10 آلاف سيارة محروقة وآلاف الموقوفين.

تصفية حساب مع الربيع العربي؟

يعتقد الباحث يونس بلفلاح أن المقارنة بين "السترات الصفراء" و"الربيع العربي" خاطئة، مشيراً إلى أنه لم يسمع بها إلا من قنوات عربية وأخرى ناطقة بالعربية. ويذهب إلى أنه يمكن تشبيه "السترات الصفراء" بحركة "احتلوا فرانكفورت" الألمانية و "احتلوا نيويورك" الأمريكية في 2011.

أما أبو دياب فيذهب إلى حد القول إن البعض يريد "تصفية" الحساب مع الربيع العربي، ناسين أو متناسين أن فرنسا "أم" الثورات. وقد انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لما قيل إنها "شرطية" فرنسية صرخت بعبارة "لا تخربوا وطنكم مثل العرب". ليتبين بعد ذلك أن السيدة "متظاهرة" وأن الترجمة مزورة:

وبعد اكتشاف التزوير قامت قناة "روسيا اليوم" بحذف الفيديو من موقعها. الكاتب المصري المعارض علاء الأسواني علّق في حسابه على تويتر قائلاً إن روسيا "تكذب" لتشويه الثورة الفرنسية حتى لا يمتد تأثيرها إلى روسيا، حسب وصفه:

خالد سلامة

  • Proteste Gelbwesten in Paris (Reuters/S. Mahe)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    السترات الصفراء

    الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.

  • Thailand Bangkok Demonstration Rothemden (AP)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    الأقمصة الحمراء

    في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.

  • Thailand Demonstration Gelbhemden Anhänger König Bhumibol Adulyadej (picture-alliance/dpa/Royal Household Bureau)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ضد الأقمصة الصفراء

    في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.

  • Rom Konklave beginnt (Reuters)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    للألوان سلطة

    لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.

  • Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Hongkong vor 01.12.2014 (AFP/Getty Images/D. de la Rey)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    ثورة المظلات

    الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.

  • Hong Kong Regenschirm Revolution (picture-alliance/epa/A. Hofford)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    لون المظلة

    في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".

  • Iran Grüne Bewegung Logo Symbolbild

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    حركة خضراء

    بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.

  • Argentinien Mütter der Plaza de Mayo Archivbild 2005 (picture alliance/AP Photo)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أمهات بيض

    المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.

  • Serbien Demos Vukovar Verbrechen (DW/Igor Jeremic)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    نساء بالأسود

    قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.

  • Sowjetunion Parade auf dem Roten Platz (picture-alliance/Tass)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    العلم الأحمر

    على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.

  • Judenverfolgung im Dritten Reich (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    أقمصة سوداء أو بنية

    بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.

  • Demonstration gegen Gewalt an Frauen (picture-alliance/dpa)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    اللون البنفسجي

    البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.

  • Großbritannien London Gay Pride Parade (picture-alliance/ZUMA PRESS/R. Pinney)

    بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

    علم قوس قزح

    علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.


مختارات

بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم

سترات صفراء وأقمصة حمراء ونساء بلباس أسود أو أعلام بألوان قوس قزح ـ الألوان تلعب دوراً مهماً في الحراك السياسي، فهي تضع الحدود نحو الخارج وتخلق الهوية في اتجاه الداخل. (04.12.2018)  

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كيف نشأت حركة "السترات الصفراء" وما هي مطالبها؟  

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