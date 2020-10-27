 اجعلي زيت التين الشوكي حليفك الطبيعي لمكافحة الشيخوخة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 27.10.2020

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صحة

اجعلي زيت التين الشوكي حليفك الطبيعي لمكافحة الشيخوخة!

تتسابق كبريات شركات التجميل لتصنيع مواد عديدة بميزات إضافية تساعد على مكافحة التجاعيد أو إخفائها. في المقابل، تهبنا الطبيعة عدة مواد طبيعية قادرة على منحنا نفس النتائج دون خوف من الأضرار الجانبية. من بينها التين الشوكي.

حبات التين الشوكي التي يستخرج من بذورها الزيت الطبيعي الخاص بالتجميل

حبات التين الشوكي التي يستخرج من بذورها الزيت الطبيعي الخاص بالتجميل

زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدًا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة.

مختارات

فيما يستخدم الكثير من الأشخاص زيت الزيتون في صلصة السلطات، فإنهم يمتنعون عن استخدامه للطهي أو القلي خوفاً من تسببه بأمراض خطيرة. فهل ذلك صحيح؟ وماذا بشأن أمد صلاحية استخدامه؟ وماذا تعني مرارة طعمه؟

تعد شركات التجميل بمنتجات تؤخر التجاعيد كما تنتشر وصفات عديدة للحفاظ على شباب البشرة، لكن الحقيقة هي أن العوامل الجينية تلعب دورا حاسما في الشيخوخة. وبالرغم من ذلك هناك وسائل لتأخير تجاعيد الشيخوخة


وذكرت مجلة "بوتي شيغي" الفرنسية أن موطن شجرة التين الشوكي الأصلي هو أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أنها أصبحت مشهورة اليوم بشكل رئيسي في حوض البحر الأبيض المتوسط. ويتم الحصول عليه من بذور حبات الفاكهة التي تنتجها الشجرة.
وتضيف المجلة أن زيت التين الشوكي مناسب لكل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.
وحسب مجلة "دوكتيسيمو" يمكن استخدام زيت التين الشوكي للعناية النهارية أو الليلية، موضحة أن استخدامه مساءاً يزيد من فرص الاستفادة من فوائده بوضعه على بشرة نقية. بضع قطرات منه على الوجه ثم تدليكه بلطف بحركات دائرية تكون كافية لمنح وجهك إطلالة مشرقة.
وبخصوص فوائده للشعر، فيؤكد مقال مجلة "دوكتيسيمو" أن هذا الزيت النادر يغذي شعرك ويجعله أكثر لمعانًا. فوضع عشر قطرات على الأطراف وخصلات الشعر المتضررة لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو ستساعدك على معالجته ومنحه إشراقة.
وذكرت مجلة "بوتي شيغي" الفرنسية أن الاستخدام المنتظم لزيت التين الشوكي، يساعد بشكل خاص في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء والبقع الداكنة والوردية. كما تستعمله النساء الحوامل لمنع أو تقليل علامات التمدد الناتجة عن اتساع البطن وتمدد جلده.
وعددت مجلة "بوتي شيغي" صعوبات الحصول على زين التين الشوكي، وذكرت أنه يتطلب طنًا كاملا من حباته لصنع لتر واحد فقط من الزيت. مذكرة بصعوبة التقاط هذه الثمرات المغطاة بالشوك ووتنقيتها من أجل الوصول إلى بذورها الداخلية.

وأوصت المجلة بضرورة التأكد من اختيار زيت نقي وطبيعي 100٪. فسعره المرتفع يجعله نادراً. كما أوضحت المجلة أنه يمكن تخزين الزيت لمدة عامين بعيداً عن الضوء وفي درجة حرارة الغرفة.

م.ب/خ.س

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    الكاتب: عبد الكريم اعمارا / ... (DW)


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