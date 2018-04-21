 اجتماع مفاجئ بين ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح | أخبار | DW | 30.06.2019

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أخبار

اجتماع مفاجئ بين ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح

لدى زيارته للعاصمة الكورية الجنوبية أعلن الرئيس ترامب فجأة أنه يريد أن يلتقي سريعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وقد لقي هذا المقترح القبول لدى بيونغ يانغ. وسيلتقيان في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

USA-Nordkorea Gipfel - Donald Trump, Kim Jong Un (picture-alliance/dpa)

ترامب وكيم جونغ في هانوي فبراير/ شباط 2019

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد (30 يونيو/حزيران) إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، قبيل لقاء مرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب قبل يوم عبر توتير، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام في شباط/فبراير.

مختارات

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية خلال قمتهما في هانوي. (28.02.2019)

سيقترح الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، تشكيل مجموعة استشارية متعددة الأطراف لبحث ترسيخ نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية. واستبق ترامب الاجتماع بالإشادة بإمكانات كوريا الشمالية الاقتصادية ومستقبلها في ظل السلام. (27.02.2019)

ووصل ترامب بواسطة مروحيته الرسمية "مارين وان" التي هبطت في المنطقة المخصصة.

وسيكون هذا الاجتماع هو الثالث بين الزعيمين، بعد قمة عُقدت في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة وأخرى عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في شباط/فبراير الماضي.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد وافق على لقاء الرئيس الأميركي الأحد في المنطقة منزوعة السلاح. وأكد ترامب للصحافيين في سيول "سنتوجه إلى المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود وسألتقي بالزعيم كيم. أتطلع كثيراً إلى اللقاء. أصبحت علاقتنا جيدة جداً".

لكنه شدد على أن اللقاء يكون قصيراً، قائلاً: "مجرّد مصافحة سريعة وقول مرحبًا. إذ لم نلتق منذ فيتنام"، في إشارة إلى القمة التي انهارت بدون التوصل إلى اتفاق في شباط/فبراير. وأضاف "إنها مجرّد خطوة، وعلى الأرجح في الاتجاه الصحيح".

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن أنه سيتوجّه كذلك إلى المنطقة منزوعة السلاح رغم أن "التركيز" سيكون على لقاء كيم وترامب وقال إن "زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيتصافحان من أجل السلام في بانمونغوم، رمز الانقسام"، مشيرا إلى بلدة حدودية بين الكوريتين.

وقال مون "أعتقد أن تاريخ انعقاد القمة الثالثة بين ترامب وكيم سيعتمد على التغيير والحوار الذي قد يولدّه لقاء اليوم". وأضاف أن "مواصلة الحوار هو أمر عملي للغاية والوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية".

ص.ش/ف.ي (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Nordkorea Kim Jong-Un Raketentest

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، الزعيم الناجح

    يظهر كيم في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية عقب إطلاق صواريخ على جيرانه وهو راض. وقد تم التقاط هذه الصورة في مركزة القيادة العسكرية قبل بضعة أشهر بعد عملية إطلاق صواريخ. وحسب الرواية الرسمية فإن الجيش الكوري الشمالي قد نجح في تدمير قمر صناعي للتجسس عليهم. وتتجنب وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية نشر الصور التي يزور فيها الزعيم كيم المنشآت النووية لبلاده.

  • Kim Jong Un besucht ein Kindercamp in Nordkorea

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    العم كيم

    الزعيم كيم جونغ أون يجلس قرب الأطفال الصغار. وفي الوقت الذي كان يهدد فيه كوريا الجنوبية بشن حرب عليها، يصور نفسه في بلاده على أنه رجل حنون يحب الأطفال. وقد حرصت في هذا الصدد وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية على نشر صور لزعيم بلادها أثناء زيارة له في مخيم للأطفال وهو يداعبهم ووجهه تعلو الابتسامة.

  • Atomtests in Nordkorea

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، قاذف الصواريخ

    قبل بضعة أشهر أطلقت كوريا الشمالية صاروخين على جارتها الجنوبية، على ما يبدو لتكثيف الضغوط عليها. وحسب مصادر من كوريا الجنوبية فقد سبق لكوريا الشمالية أن أطلقت قبلها بأيام معدودة صواريخ سقطت في بحر اليابان. ولا يزال الخبراء يبحثون ما هدف كيم جونغ أون من وراء إطلاق الصواريخ على جيرانه.

  • Nordkorea Kim Jong-Un besucht Armee

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، الزعيم الذي يحب الحيوانات

    عادة ما يترك الظهور بصورة الشخص الذي يحب الحيوانات انطباعا جيدا، فعندما يلعب الزعيم كيم مع ماعز صغيرة، فإن حتى جنوده لا يتمالكون أنفسهم عن الابتسام. وفي هذا المركز العسكري للجيش الشعبي الكوري يتم تربية الماعز الذي يتم أكله لاحقا!

  • Nordkorea Kim Jong-Un besucht Armee

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، القائد المحبوب

    تدخل الزيارة التي قام بها كيم جونغ أون للجيش الشعبي الكوري ضمن الأنشطة الدعائية النموذجية لنظام كيم. الغاية من هذه الصور هو إظهار أن الكوريين الشماليين لا يحترمون قائدهم فقط، بل ويحتفون به أيضا.

  • Nordkorea Kim Jong-Un besucht Armee

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، الزعيم الطيب

    تُظهر هذه الصورة كيم خلال زيارته للوحدة العسكرية رقم 405 للجيش الشعبي لكوريا الشمالية. ويعتبر كيم، بصفته رئيس الحكومة ورئيس لجنة الدفاع الوطني، القائد الأعلى لمليون و200 ألف جندي. وإذا أخذنا عدد سكان كوريا الشمالية الذي 24 مليون نسمة بعين الاعتبار، فإن واحدا من أصل عشرين يعمل جندياً تحت إمرة الزعيم كيم جونغ أون. ونادرا ما توجد في كوريا الشمالية عائلة ليس لها فرد يعمل في الجيش الشعبي.

  • Kim Jong Un Feier 101. Geburtstag Staatsgründer Kim Il Sung

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، الواعي بتقاليد بلاده

    أحيانا يحرص الزعيم كيم جونغ أون رفقة حاشيته على زيارة أضرحة أبطال الثورة الكورية الشمالية، ومن بينها ضريحي والده وجده. وتظهر هذه الصورة أن كيم يستمد سلطته من أصوله ومن دعم العسكر له.

  • Nordkorea Kim Jong-Un Fabrikbesuch

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، ولي النعمة

    هنا يظهر كيم أثناء زيارة معمل لصنع المواد الغذائية لفحص جودة المواد. ومن المرجح أن الهدف من هذه الصورة هو إظهار أن الزعيم كيم يهتم بصحة شعبه. يأتي ذلك فيما تتحدث تقديرات الأمم المتحدة عن واقع آخر مفاده أن ثلثي الشعب الكوري الشمالي يعاني من الجوع.

  • Nordkorea Kim Jong-Un besucht Freizeitpark

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، زائر الحدائق العامة

    في هذه الصورة يظهر كيم جونغ أون وهو يرتدي قبعةً من القش خلال زيارة لحديقة "رونغنا" في صيف العام الماضي. وكانت الأشغال حينها لم تنته بعد. وقد تم عزف النشيد الوطني من ألحان التلفزيون الوطني. وكما هو معتاد فالمواطنون العاديون لم يكونوا قرب زعيمهم في تلك الزيارة، ويبدو أن الزعيم يشعر بالأمن أكثر وهو مُحاط بالعسكر.

  • Nordkorea Kim Jong-Un Fabrikbesuch

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، المُلم بالمجال التقني

    خلال زيارته لمعمل " 20 فبراير/شباط" ألقى كيم نظرة عامة لمعرفة ما إذا كانت الأمور التقنية تسير على ما يرام. لكن وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية لم تذكر ما الذي يصنعه هذا المعمل. وكما تُبين الصور فإن الزعيم كيم ومرافقيه لم يحترموا الإجراءات الصحية الوقائية كباقي العمال.

  • Nordkorea / Kim Jong Un / Militärs

    كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

    كيم، مُهندس الخطط الحربية

    بعد تولى كيم جونغ أون الحكم في بلاده خلفا لوالده قبل عامين تقريبا، كان الغرب يعلق آمالا كبيرة في أن تتجه كوريا الشمالية نحو الانفتاح. وخلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة مطلع عام 2013 وعد الزعيم الكوري الشمالي بالقيام ب"تغييرات جذرية". ولكن، وإلى حدود هذه الساعة، فلم ير الكوريون الشماليون ولا المجتمع الدولي من كيم جونغ أون سوى الخطط العسكرية ولغة التهديد وحملات الدعاية والبروباغندا.

    الكاتب: ألواس بيرغار/ عبد الرحمان عمار


مختارات

كيم جونغ أون بين لغة التهديد والبروباغندا

فيما علق المجتمع الدولي آمالا في أن يدفع كيم جونغ أون، عقب توليه زعامة كوريا الشمالية، ببلاده نحو الانفتاح، هاهو ما انفك يهدد ويتوعد ويطلق الصواريخ على جيرانه. أما في الداخل فقد حرصت البروباغندا على تصويره في أبهى حلة. (09.10.2013)  

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