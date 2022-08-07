 اجتماع لوزراء صحة الولايات الألمانية لمناقشة قانون الحماية من كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.08.2022

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أخبار

اجتماع لوزراء صحة الولايات الألمانية لمناقشة قانون الحماية من كورونا

بعدما أدرت الحكومة الاتحادية تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم، ينتقش وزراء صحة الولايات الألمانية مسودة تدابير خاصة بالولايات والتي تدخل في إطار صلاحياتها.

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يجتمع الثلاثاء (التاسع من أغسطس/ آب 2022)، وزراء صحة الولايات الألمانية في مدينة ماغدبورغ لمناقشة مشروع قانون الحماية من العدوى.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث اللوائح الخاصة بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بعد أن قدم الأسبوع الماضي، وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ ووزير العدل ماركو بوشمان تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز  التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم.

وتدعو مسودة الولايات إلى الإبقاء على إلزامية الكمامات في قطارات المسافات الطويلة والطائرات في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في المستشفيات ومرافق الرعاية.

ويتعين على حكومات الولايات أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستطلب أيضا ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. لكن خطط التنازل عن متطلبات الأقنعة في المطاعم وفي المناسبات إذا لم يتجاوز عمر التطعيم ضد كوفيد-19 ثلاثة أشهر تعرضت لانتقادات.

"توصيات واضحة"

في سياق متصل، شدد وزير الصحة الألماني كارل لاوترباح على إعلان "توصيات واضحة" من قبل لجنة التطعيم بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 أو 70 عاماً بشأن إذا ما كان يوصى لهم بجرعة تطعيم رابعة أم لا ضد الفيروس وأيّ الحالات التي يوصى فيها بذلك.

وقال لاوترباخ في تصريحات نشرتها مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الأحد إنه "بالطبع يسعى الأشخاص الأصغر سنا أيضا لمعرفة ما

يتعين عليهم فعله الآن. إننا بحاجة حاليا لتوصيات واضحة لجميع الفئات العمرية". وتابع: "لا يتعين علينا أن نقول فقط ما يجب على الأشخاص الأكبر من 70 عاماً فعله... يجب أن يكون لدينا ردٌّ بالنسبة لمن يبلغون 40 عاماً أيضا.... هناك حاجة لتوصية لكل فئة عمرية". 

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يشار إلى أن اللجنة الدائمة للتطعيمات توصي حاليا بمنح جرعة لقاح رابعة للأشخاص الأكبر من 70 عاماً فقط وكذلك للأشخاص الذين يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر. فيما يدعم وزير الصحة الألماني لاوترباخ، تلقي جرعة رابعة من اللقاح على نطاق أوسع، حتى للأشخاص دون 60 عاماً، ولكن بعد استشارة الطبيب.

تراجع في عدد الإصابات

يذكر أن ألمانيا سجلت الثلاثاء تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا وفقاً للأرقام المُعلن عنها من قبل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، إذ بلغت حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة، 381,5، بينما كان هذا المعدل قد بلغ  قبل أسبوع 516,1، وقبل شهر 700,3.

كما أضاف المعهد أن مكاتب الصحة في البلاد سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 78 ألفاً و698 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 102 ألف و698 إصابة قبل أسبوع. فيما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 170 حالة، مقابل 171حالة قبل أسبوع.

و.ب/ح.ز (ا ف ب، د ب أ)

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