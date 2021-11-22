اجتماع صاخب في عمومية بايرن ميونيخ بسبب المال القطري

أسدل الستار على الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لنادي بايرن ميونيخ لكرة القدم فجر اليوم الجمعة (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمشاهد صاخبة إثر بعض التوترات بشأن عقد الرعاية المبرم بين النادي الألماني وشركة الخطوط الجوية القطرية.

وهتف أعضاء بالنادي "إلى الخارج هاينر" حيث كشفوا عن استيائهم من هربرت هاينر رئيس النادي.

وهتف بعض الأعضاء: "نحن من بايرن وأنت لا... نحن المشجعون ، وأنت لا".

وغادر أولي هونيس الرئيس السابق للنادي منصة الاجتماع دون التفوه بأي كلمة وسط هذه الاضطرابات بعدما أنهى هاينر الاجتماع. وصرح هونيس إلى مجلة "كيكر" الرياضية قائلا: "كان أسوأ حدث رأيته في بايرن.

وينتقد مشجعو بايرن عقد الرعاية المبرم مع شركة الخطوط الجوية القطرية بسبب سجل قطر المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 على مستوى حقوق الإنسان. واشتعلت التوترات بعد البداية المتناغمة لاجتماع عمومية بايرن أمس الخميس. وتمّ رفض اقتراح من عضو النادي مايكل أوت لإدراج القضية على جدول الأعمال.

وبرر مسؤولو النادي هذا بحكم محكمة صدر في وقت سابق أمس الخميس بأن بايرن ليس مضطرا لإدراج هذا الاقتراح على جدول الأعمال. فيما اعتبر مسؤولو النادي الأعضاء الـ 780 الحاضرين -العدد الذي سُمح له بالحضور بسبب إجراءات كورونا- أنهم لا يمثلون عضوية بايرن الإجمالية التي تزيد على 290 ألف عضو.

وأقرّ هاينر بأن البافاري سينفذ بنود العقد المبرم مع الشركة القطرية حتى 2023 وأنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن تجديده. من جهته علّق أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن بأن الحوار مع قطر أفضل من استبعادها.

فيما كان مقترح أوت أن يحتفظ النادي الألماني بـ 75 بالمائة من الأسهم وألا يبيع إلا 5 بالمائة أخرى غير أن هذا الاقتراح لم يحصل على موافقة الأغلبية المطلوبة من أعضاء عمومية النادي البافاري.

"نمر بأهم تغيير في عالم كرة القدم"

وفي هذا الاتجاه أيضا انتقد أوليفر كان، ما اسماه "استحواذ" المستثمرين على أندية كرة القدم، وحثّ ناديه على أن يمضي في هذا الاتجاه، مشددا: "نحن في الوقت الحالي نمر بأهم تغيير جوهري شهدته كرة القدم على الإطلاق".

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يذكر أن عمليات الاستحواذ على الأندية من جانب المستثمرين غير ممكنة في ألمانيا بموجب قاعدة 50 + 1 مما يعني أن النادي يملك 50 بالمائة وسهم واحد من أسهمه حتى يظل مسيطراً على شؤونه.

على ضوء ذلك يقول كان "لا توجد مجموعات مستثمرين أو أصحاب ملايين لديهم الكلمة في نادينا"، وتعهد قائلا "سنواصل طريقنا في بايرن".

ويقول المتابعون أن دفاتر بايرن المالية لا تزال على ما يرام رغم خسارته لنحو 150 مليون يورو (168 مليون دولار) بسبب تداعيات الجائحة. ولعلّها من الأسباب التي ساعدته على رفض خطط جديدة لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي تتبناها أندية كبرى في القارة العجوز مثل ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي برشلونة، ويوفنتوس الإيطالي، وغالبيتها أندية مثقلة بالديون.

وعن ذلك قال كان، إن هذه الخطط "انهارت خلال 48 ساعة" لأن "ذلك كان سيعني نهاية كرة القدم التي نعرفها".

و.ب/ ع.أ. ج (د ب أ، أ ف ب)